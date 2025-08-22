【JPIセミナー】特許庁「AI／DX時代に即した産業財産権制度について」9月1日(月)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、経済産業省 特許庁 総務部総務課 制度審議室 室長補佐（総括）

高瀬 識之 氏を招聘し、AI／DX時代に即した産業財産権制度について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

特許庁 : AI／DX時代に即した産業財産権制度について

～有識者委員会での議論を踏まえた、特許・意匠制度の見直しの方向性～

〔開催日時〕

2025年09月01日(月) 13:30 - 15:30

〔講師〕

経済産業省 特許庁

総務部総務課

制度審議室 室長補佐（総括）

高瀬 識之 氏

〔講義概要〕

産業財産権制度は、イノベーションのインフラとして、技術の発展に併せてアップデートが行われてきました。

昨今、社会全体のDXの加速や生成AI技術の発展により創作活動の環境が大きく変化しております。イノベーションをもたらす知的創造活動を今後も適切に保護していくためには、技術の更なる発展を見据え、AI／DX時代にふさわしい産業財産権制度を構築すると共に、産業財産権の取得・活用を後押しするため、AI／DX時代にふさわしい産業財産権手続に関する制度的措置を講ずる必要があります。

このような状況を踏まえ特許庁では、昨年から、有識者委員会において議論を進めております。その内容について詳説します。

〔講義項目〕

1. AI技術の発達を踏まえた特許制度上の適切な対応

2. 生成AI技術の発達を踏まえた意匠制度上の適切な対応

3. 国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護

4. 知的財産の侵害抑止へ向けた取り組み

5. 仮想空間におけるデザインに関する意匠制度の在り方

6. DX時代にふさわしい産業財産権手続に関する制度的措置

7. 関連質疑応答

8. 名刺交換・交流会

〔受講方法〕

