「ぽすくまの絵本」第2号の郵便局への配備

日本郵便株式会社

日本郵便株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 小池 信也／以下「日本郵便」）は、

郵便局のキャラクターである ぽすくま をより多くの皆さまに知っていただくことを目的として、

「ぽすくまの絵本」第2号を発行し、郵便局に配備します。また、一部の郵便局においては各種イベントなどに合わせてフリーペーパーとして配布します。

「ぽすくまの絵本」第2号は、ぽすくま と ぽすこぐま の出会いを描いた話です。

これまで応援していただいているファンの方にも、これからぽすくまを知っていただく方にも楽しんでもらえる内容となっています。

また、前作（第1号）とともに、絵本・児童書の情報サイト「絵本ナビ」で全ページを公開予定

です。

絵本の詳細および閲覧方法は別紙をご覧ください。

※ 絵本は今後も定期的に製作する予定です。

【絵本の詳細および閲覧方法】

絵本の概要

郵便局のキャラクターであるぽすくまをより多くのお客さまに知っていただき、より身近に感じていただくため、「ぽすくまの絵本」を定期的に発行し郵便局に配備します。

絵本は、子どもだけでなく大人も楽しめる描き下ろしのストーリーとなっており、ぽすくまを

デザインした元切手デザイナーの中丸ひとみ氏が絵を手掛けています。

絵本第2号表紙

あらすじ

これはぽすくまとぽすこぐまの出会いの物語です。

森の郵便屋さんであるぽすくまが、初めて一人で郵便配達を行う日のことです。ぽすくまは少し緊張しながら最初の配達先の玄関であいさつの仕方に迷っていると、家の中から出てきたぽすこぐまと出会います。ぽすくまのはじめての配達は、あいさつが上手にできませんでしたが、どこかうれしくもなりました。

それからというもの、ぽすこぐまは、ぽすくまを見かけるたびに声をかけるようになり、ぽすくまがぽすくこぐまに手紙の書き方を教えてあげるやり取りを通じて仲を深めていきます。

閲覧方法

＜郵便局＞

2025年8月29日（金）から全国の郵便局でお読みいただけます。

その他、日本郵便が開催するイベントで配布を行う予定です。

＜絵本ナビ＞

2025年8月29日（金）10時から絵本・児童書の情報サイト「絵本ナビ」の

「全ページためしよみ」機能から全ページの閲覧が可能です。

URL：https://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=280711