For¤«¤éWith¤Ø¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤Ä¤Ê¤°

¡¡ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î21Æü¡¢²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ¤Ë¤Æ¡¢Âè9²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD9¡Ë¤Î¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖJICA¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¥µ¥ß¥Ã¥È～¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤Ä¤Ê¤´¤¦～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËJICA»ö¶ÈÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«³Æ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë´Ø·¸¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹ñ¤¬·Ç¤²¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸2.0¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÈÆüËÜ¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÆâ4¤Ä¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ò¡ÖJICA¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¡£¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤±¤ë´üÂÔ¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«³Æ¹ñÁÐÊý¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥ÈÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«²ñ°§»¢¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡¡µÜºêÉûÍý»öÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤Î½é¤Î»î¤ß¤Ï¡¢ÁÐÊý¤Î¶¦ÁÏ¤ò¤µ¤é¤ËÂ¥¿Ê¤·ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÈÆüËÜ¤¬Áê¸ß¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤È¤â¤Ë²ò·èºö¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È°§»¢¡£ÃæÂ¼Íý»öÄ¹ÆÃÊÌÊäº´¤Ï¡ÖJICA¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¹½ÁÛ¡×¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ž¥¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Û¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¹½ÁÛ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤Î´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶¨ÎÏ·Ð¸³¤ò»ý¤ÄJICA¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë¿Í¤Î±ýÍè¤¬Áý¤¨¤ë´Ø·¸À¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢º£²ó¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¤µ¤é¤Ë¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£´¤Ä¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ç¤¹¡£°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Ï¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯¶¦ÏÂ¹ñ¡¢ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Ï¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢Ï¢Ë®¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤Ï¥¬ー¥Ê¶¦ÏÂ¹ñ¡¢»³·Á¸©Ä¹°æ»Ô¤Ï¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢Ï¢¹ç¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢Ç§Äê¾õ¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»³·Á¸©Ä¹°æ»Ô ÆâÃ«»ÔÄ¹¤ÏÄ¹°æ»Ô¤«¤éJICA³¤³°¶¨ÎÏÂâ¤Ë»²²Ã¤·¤¿Êý¤¬¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¿Í¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤Èµ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤ò½½Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿Íºà¤Î¸òÎ®¤ò¿Ê¤á¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°§»¢¡£ºßÆü¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢Âç»È´Û ¥¢¥Ç¥»¥±Ž¥¥¢¥¥ó¥¤¥¨¥ßŽ¥¥Õ¥íー¥ì¥ó¥¹Ž¥¥¤¥¨¥¦¥ó¥ßÎ×»þÂåÍýÂç»È¤â¡Ö¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¿®Íê¤ò¶¯¤á¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¹¤¬¤ê¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¶¯¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¡×¤È¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿³ÆÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î»ÔÄ¹¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥¶¥ó¥Ó¥¢¤È·Ò¤¬¤ê¤Î¿¼¤¤µÜ¾ë¸©´Ý¿¹Ä®¹ÌÌîÃÏ¶è¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ß¤Ä¤ä¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¡µÜ¸¶ÂåÉ½¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸ÀïÎ¬Åù¤ò»Ù±ç¤¹¤ë·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø ¶ÌÂ¼¶µ¼ø¤¬ÅÐÃÅ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Î»öÎã¤ò¶¦Í¤·¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤Î¤è¤ê¤è¤¤´Ø·¸À¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×ÀÅù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¼£»Ô ÆÁ±Ê»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ë ¤Ä¤Ê¤²¤ë ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡É¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯¤È¤Î±ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¤Î±ï¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô ÅÏÊÕ»ÔÄ¹¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìîµå¡¦¥½¥Õ¥È¥Üー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ëµ¬Î§¡¦Âº½Å¡¦ÀµµÁ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¼°¤Î¥¢¥¹¥êー¥ÈÀº¿À¤ò³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î·×²è¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»°¾ò»Ô ÂìÂô»ÔÄ¹¤ÏJICA¤È·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢³ØÀ¸¤¬»°¾ò»Ô¤È¥¬ー¥Ê¤ÎÁÐÊý¤Ç2¤Ä¤Î¶¨ÎÏÂâ¡ÊÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤ÈJICA³¤³°¶¨ÎÏÂâ¡Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÇÀ¶È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥¬ー¥Ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç´Ø·¸À¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ä¤ä¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¡µÜ¸¶ÂåÉ½¤Ï¡¢¥¶¥ó¥Ó¥¢¤È¤ÎÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Î¸òÎ®¤Ë¤è¤ê¡¢¥¶¥ó¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¼ýÆþ¤äºîÉÕ¤±ÉÊÌÜ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ý¿¹Ä®¤Ç¤â¥¶¥ó¥Ó¥¢¤Î¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤¬¹âÎð¼Ô¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤ê¡¢¥¶¥ó¥Ó¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ø·¸¡¦¸òÎ®¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤È¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÄ®¤Ø¤ÎÎÉ¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡£´Ý¿¹Ä®¤Ï¾®¤µ¤ÊÄ®¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬µß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¸ß·ÃÅª¤Ê´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø ¶ÌÂ¼¶µ¼ø¤Ïº£²ó¤Î¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤ÎÇ§Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«»Ù±ç¤Ï¡Øfor¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Øwith¡Ù¤ÎÀº¿À¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÃæ¤«¤é¿®Íê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÆüËÜ¤Î¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Î¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤È¤â¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº£¸å¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¸å¡¢ÁíÌ³¾Ê¼«¼£¹ÔÀ¯¶É¹ñºÝ¼¼ ¹õÅÄ¼¼Ä¹¤¬ÊÄ²ñ¤Î°§»¢¤ò¹Ô¤¤¡¢ÁíÌ³¾Ê¤È¤·¤Æ¤âº£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ÖJICA¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÇ§Äê¤ÏÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¤È¥¢¥Õ¥ê¥«³Æ¹ñ¤Î¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤è¤ê¶¯²½¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£JICA¤Ïº£¸å¤â¡¢¤³¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼Ì¿¿
JICA¥¢¥Õ¥ê¥«Ž¥¥Ûー¥à¥¿¥¦¥óÇ§Äê¾õ¼øÍ¿¤ÎÍÍ»Ò
ºßÆü¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢Âç»È´Û ¥¢¥Ç¥»¥±Ž¥¥¢¥¥ó¥¤¥¨¥ßŽ¥¥Õ¥íー¥ì¥ó¥¹Ž¥¥¤¥¨¥¦¥ó¥ßÎ×»þÂåÍýÂç»È
µÜ¾ë¸©´Ý¿¹Ä®¹ÌÌîÃÏ¶è¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ä¤ä¥Ö¥ê¥Ã¥¸ µÜ¸¶ÂåÉ½
·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø ¶ÌÂ¼¶µ¼ø
