MCoreがIT資産の台帳情報を自動登録、運用情報と自動紐付け～PCのライフサイクル管理や棚卸業務を効率化 ～











図1：外部システムから管理台帳情報を自動登録、運用情報と紐付け

新機能の３つのポイント1.外部システム連携によりIT資産の管理台帳情報を自動登録ワークフローシステムや購買管理システムなど、既存の外部システムから出力される任意フォーマットのCSVファイルを、MCoreへ直接取り込むことが可能になりました。IT資産の購入、移管、廃棄などに関する管理台帳の情報(静的資産情報：購入日、購入部署、契約期間など)がクライアントPCのMCoreエージェントで収集した運用情報(動的資産情報：現在の設置場所、最終ログインユーザ、ソフトウェア情報など)と自動的に紐付けられ、IT資産の運用状況を一元管理できます。これまで、IT資産情報の登録や更新にかかっていたデータ入力作業や、複数のシステム間のデータ突合作業が不要になります。これにより、情報システム部門の棚卸業務にかかる工数を大幅に削減し、ヒューマンエラーのリスクを最小限に抑えます。2.IT資産の管理台帳の情報と最新の運用情報を1画面で表示MCoreの資産管理機能でIT資産の管理台帳の情報と、MCoreで収集した最新の運用情報を、同一画面で表示できるようになりました。例えば、あるPCの管理台帳の情報と、MCoreが収集した現在の使用部門や使用者、設置場所などの運用情報を直接並べて比較することが可能です。これにより、あるべきIT資産の情報と実態の差異を一目で把握でき、IT資産に関する問い合わせや現物確認にかかる時間を短縮できます。また、実態と違いのあるIT資産は、差異検索機能により簡単に抽出できます。