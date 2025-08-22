【株主・GYAB BLUEホルダー様向け】「ミームの森」トークイベント in 銀座

GFA株式会社

GFA株式会社（本社：東京都港区 代表取締役 松田 元、以下、「当社」といいます。）は、2025年9月19日（金）に銀座にて、当社スポンサーがスポンサーを務めるCROSS FMラジオ番組「GFA presents Rain Tree ミームの森」の初のとなる特別リアルイベントをGYAN BLUE Coin（＄NYAN）ホルダーの皆様および当社の株主の皆様向けに開催いたします。

１．イベント概要

イベント名

CROSS FMラジオ番組「GFA presents Rain Tree ミームの森」トークイベント in 銀座

開催日時

2025年9月19日（金）18時30分開場／19時開始～20時30分終了予定

会場

ルーフトップ カフェ＆バー The Mint Ginza（ザ ミント ギンザ）「The Garden」

104-0061 東京都中央区銀座５丁目２番１号 東急プラザ銀座 屋上

受付：東急プラザ銀座11階「The Mint Ginza」入口

登壇者

Rain Tree片瀬真花、佐藤莉華、仲俣美希、新野楓果、橋本真希

GFA株式会社 代表取締役 松田元

小永井一歩（フリーアナウンサー）

参加費

4,000円（ソフトドリンク１杯付き）

※当日現地でのお支払いとなります。

※当社株主優待でのお支払いはできません。

定員

100名

■参加申込について（GFA株主・GYAN BLUE Coin（＄NYAN）ホルダー様）

参加をご希望の方は、下記応募フォームよりお申込みください。

応募フォームはこちら :https://forms.gle/JqRnCPi7wE98rjLx5

■当日の受付について

・GYAN BLUE Coin（＄NYAN）ホルダーの方：

ウォレット画面等のスクリーンショット（スマートフォン画面、もしくはプリントアウトしたもの）等、保有を証明できる資料をご提示ください。

・GFA株式会社の株主の方：

応募時にご入力いただいた株主番号を口頭でお伝えください。

・GYAN BLUE（＄NYAN）ホルダーかつGFA株式会社の株主の方：

NYAN保有証明書類のご提示、または株主番号の口頭確認のいずれかでOKです。

２．本イベントの見どころ

番組史上初！記念すべき初のリアルイベント

2025年4月の放送開始以来、「GFA presents Rain Tree ミームの森」として初となるリアルイベントを開催いたします。

🌟当社代表 松田元が公開番組初登場！

当社代表取締役の松田元が過去12年間で発信した600万字超のコラムと15年間の全ツイートを学習し、膨大な知識を詰め込んだ松田元（@gencryptian(https://x.com/gencryptian)）の分身として誕生したWeb３特化型の「GENAI」が番組の脚本を手掛けてきましたが、当社代表取締役の松田元が、今回のリアルイベントで「ミームの森」に登場します。

Rain Treeメンバーとの初共演にも是非ご注目ください。

ここでしか聞けない特別トーク

普段のラジオ番組では実現できない、松田代表とRain Treeメンバーによる生のトークセッションを実施。ブロックチェーン技術やミームコインについて、より深く、よりリアルな対話をお楽しみいただけます。

３．イベント内容・プログラム（予定）

第１部：番組再現コーナー

Rain Treeメンバーによる自己紹介と番組の魅力をご紹介。普段のラジオ番組の雰囲気をリアルイベントで再現し、暗号資産に関するクイズ大会なども予定しています。

第２部：史上初！松田代表×Rain Treeスペシャル対談

当社代表の松田元とRain Treeメンバーによる対談形式で、ブロックチェーン技術やミームコインの魅力と可能性について分かりやすく解説。番組では聞けない深い話も飛び出す予定です。

第３部：体験型エンターテイメント

出演者による暗号資産をテーマにしたオリジナルドラマパフォーマンスや、GYAN BLUE Coinをテーマにしたゲーム企画を実施予定です。

銀座の夜景を一望できる約1,000平米超のルーフトップ空間「The Mint Ginza」にて、普段のラジオ番組では体験できない、ここだけのリアルな交流をお楽しみいただけます。

※プログラム内容については変更される可能性があります。

※サイン会の予定はございません。

■注意事項について■

・悪天候（雨天・強風・雷など）によりイベントが中止となる場合があります。

・やむを得ない事情により出演者や内容が変更される場合があります。

・イベントの撮影・録音が行われ、後日ラジオ番組や配信等で使用される可能性があります。

・東急プラザ銀座およびThe Mint Ginzaの施設ルールに従ってご参加ください。

・喫煙は指定の喫煙所のみでお願いします。

■番組について

ラジオ番組「GFA presents Rain Tree ミームの森」

・放送局：CROSS FM（福岡FM）

・放送時間：毎週月曜 23：30～

・初回放送：2025年4月14日（月）

・番組サイト：https://x.gd/Ku2Ij

・番組アーカイブ：https://x.gd/Uqo4F

当社が推進するWeb３領域におけるメディア事業の一環として、事業連携を進めている株式会社オーバースとの連携により実現したラジオ番組です。エンターテイメントとテクノロジーの融合をテーマに、メタバース事業や暗号資産関連事業を展開する当社ならではの視点で情報を発信しています。

■Rain Treeについて

秋元康氏プロデュースのガールズグループ。 “IDOL3.0 PROJECT オーディション”最終審査で惜しくもデビューを逃しながらも、強い意志と努力で再び立ち上がった17人によるグループで、2025年1月29日、『I L U』でメジャーデビュー。5月には2nd Digital Single『つまり』をリリース。

続く6月には「SNS」をテーマに選ばれた8名による 2nd Digital Single EXTRA Song『恋愛変格活用』の配信がスタート。

公式サイト：https://rt-official.jp/

■ 会場について

The Mint Ginzaは、当社子会社であるGFAFOODS株式会社が運営している、ルーフトップ カフェ＆バーです。東急プラザ銀座の屋上に位置し、都会にいながらも空を感じられる圧倒的な開放感とボタニカルに囲まれた空間が特徴で、夜にはこだわりのミクソロジーカクテルと心地よい音楽をお楽しみいただけます。

・営業時間：月～土 11:00-22:30

日祝 11:00-22:00

・電話：050-1720-8203

The Mint Ginza公式サイト：https://the-mint-ginza.com/

GFAFOODS株式会社公式サイト：https://www.gfafoods.info/

■GFA株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://www.gfa.co.jp/

「最先端フィンテックで未来の金融を支える」という当社のビジョンのもと、「善いことをした人が得をする世界」の構築に向けて、全力で邁進してまいります。

あらゆる顧客の資金需要を即時解決するとともに、SDGs を重視しながら、世界に存在意義のある事業の創造にコミットメントする会社を目指しています。

多分野に広がる当社のグループ企業のネットワークから、金融事業にフォーカスしたノウハウを集め、個人・法人問わず顧客ニーズに柔軟性ある確かな答えを提供していきます。

所在地：東京都港区南青山二丁目２番15号 ウィン青山BIZ+

代表者：代表取締役 松田 元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

当社は9月1日(月)より、新社名「abc株式会社」となります。

≪本件に関するお問い合わせ先≫

GFA株式会社 経営企画部

pr@gfa.works