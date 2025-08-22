広島の猫好きさんたち集まれ！「本屋さんで目があって思わず手に取った」との声多数。愛猫とのかけがえのない日々を綴った人気絵本『きみがいるから』。8月26日より広島 蔦屋書店にて原画展開催決定！
マイクロマガジン社の絵本『きみがいるから』の原画展を、8月26日（火）から広島市西区 広島 蔦屋書店にて開催いたします。
絵本『きみがいるから』原画展 ー愛猫と暮らす毎日ー
会期： 2025年 8月26日 (火）～ 9月15日（月）会期中無休
会場：広島 蔦屋書店 広島T-SITE １号館２F親と子フロア通路
【住所】733-0831 広島県広島市西区扇2丁目1-45
【TEL】 082-501-5111
アクセスは以下URLをご参照ください。
https://store.tsite.jp/hiroshima/access/
会場の営業時間： 10：00～21：00
※予約不要、閲覧無料ですのでお気軽にご来店ください。
詳細は以下 広島 蔦屋書店のイベントページをご参照ください。
https://store.tsite.jp/hiroshima/event/(https://store.tsite.jp/hiroshima/event/)
絵本『きみがいるから』
作：くさか みなこ／絵：はしもと みお
判型：A4変判／38ページ
ISBN：9784867165324
価格：1,650円（本体1500円＋税10％）
https://kodomono-hon.com/detail/?titleid=65324
【あらすじ】
どんなに落ち込んだ時だって
きみ（猫）がいれば大丈夫。
きみへの想いをそのまんま
一冊の絵本にこめて。
愛猫とのかけがえのない毎日を
詩情たっぷりに綴った絵本。
【著者紹介】
くさか みなこ
文と絵、どちらも手がける絵本作家。保護猫のピノ、モナと東京の郊外でくらす。宮城県出身 上智大学英文学科卒 童美連会員。
主な著書に『いちにちパンダ』（作：大塚 健太 小学館）、『もりねこ』（絵：品田 紗桜里 文研出版）、『あなたがうまれたとき』『くろねこリリーのひとりだち』（絵：横須賀 香 小学館）、『ねこのおふろや』（絵：北村 裕花 アリス館）、『まよなかのプレゼント』（絵：よしむら めぐ 岩崎書店）、『こねこねねこの ねこピッツァ』（絵：カワダ クニコ ＫＡＤＯＫＡＷＡ）、『きみがいるから』（絵：はしもと みお マイクロマガジン社）などがある。
https://www.kusakaminako.com
はしもと みお
三重県の古い倉庫にアトリエを構え、動物たちのそのままの姿を木彫りにする彫刻家。材料はクスノキ。この世界に生きている、または生きていた動物たちをモデルにし、その子にもう一度出逢えるような彫刻を目指している。全国各地の美術館で個展を開催中。
主な著書に『はじめての木彫りどうぶつ手習い帖』（雷鳥社）、『はしもとみお 猫を彫る』（辰巳出版）、絵本『おもいででいっぱいになったら』『トゲトゲ』（KISSA BOOKS）、『ともだちのなまえ』（作：内田 麟太郎 教育画劇）、『きみがいるから』（文：くさか みなこ マイクロマガジン社）などがある。
https://miohashimoto.com/
マイクロマガジン社 こどものほん編集部
こどものほん編集部では、世界累計150万部を突破した『おかあさんはね』や未来屋えほん大賞に入選した『おべんとばこさん こんにちは！』『たすひくねこ』など、バラエティ豊かな書籍を出版しております。
こどものほん編集部公式サイト https://kodomono-hon.com/
こどものほん編集部の各SNSアカウントでは、
絵本を中心としたお子さま向けの書籍の新刊情報や遊び方動画、
プレゼントキャンペーンなど、様々な情報も発信中！
X（旧Twitter） https://x.com/micromagazine03
Instagram https://www.instagram.com/kodomono_hon/
YouTube https://t.co/y2dgYIvkOE
TikTok https://www.tiktok.com/@kodomono_hon