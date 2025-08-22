広島の猫好きさんたち集まれ！「本屋さんで目があって思わず手に取った」との声多数。愛猫とのかけがえのない日々を綴った人気絵本『きみがいるから』。8月26日より広島 蔦屋書店にて原画展開催決定！

写真拡大 (全8枚)

株式会社マイクロマガジン社


マイクロマガジン社の絵本『きみがいるから』の原画展を、8月26日（火）から広島市西区　広島 蔦屋書店にて開催いたします。



絵本『きみがいるから』原画展　ー愛猫と暮らす毎日ー


会期： 2025年 8月26日 (火）～ 9月15日（月）会期中無休


会場：広島 蔦屋書店 　広島T-SITE １号館２F親と子フロア通路


　　【住所】733-0831　広島県広島市西区扇2丁目1-45　


　　【TEL】 082-501-5111


　　　アクセスは以下URLをご参照ください。


　　　https://store.tsite.jp/hiroshima/access/


会場の営業時間： 10：00～21：00　　



※予約不要、閲覧無料ですのでお気軽にご来店ください。



詳細は以下　広島 蔦屋書店のイベントページをご参照ください。


https://store.tsite.jp/hiroshima/event/(https://store.tsite.jp/hiroshima/event/)



絵本『きみがいるから』





作：くさか みなこ／絵：はしもと みお


判型：A4変判／38ページ


ISBN：9784867165324


価格：1,650円（本体1500円＋税10％）


https://kodomono-hon.com/detail/?titleid=65324






【あらすじ】


どんなに落ち込んだ時だって


きみ（猫）がいれば大丈夫。


きみへの想いをそのまんま


一冊の絵本にこめて。



愛猫とのかけがえのない毎日を


詩情たっぷりに綴った絵本。








【著者紹介】


くさか みなこ


文と絵、どちらも手がける絵本作家。保護猫のピノ、モナと東京の郊外でくらす。宮城県出身　上智大学英文学科卒　童美連会員。


主な著書に『いちにちパンダ』（作：大塚 健太　小学館）、『もりねこ』（絵：品田 紗桜里　文研出版）、『あなたがうまれたとき』『くろねこリリーのひとりだち』（絵：横須賀 香　小学館）、『ねこのおふろや』（絵：北村 裕花　アリス館）、『まよなかのプレゼント』（絵：よしむら めぐ　岩崎書店）、『こねこねねこの ねこピッツァ』（絵：カワダ クニコ　ＫＡＤＯＫＡＷＡ）、『きみがいるから』（絵：はしもと みお　マイクロマガジン社）などがある。


https://www.kusakaminako.com



はしもと みお


三重県の古い倉庫にアトリエを構え、動物たちのそのままの姿を木彫りにする彫刻家。材料はクスノキ。この世界に生きている、または生きていた動物たちをモデルにし、その子にもう一度出逢えるような彫刻を目指している。全国各地の美術館で個展を開催中。


主な著書に『はじめての木彫りどうぶつ手習い帖』（雷鳥社）、『はしもとみお 猫を彫る』（辰巳出版）、絵本『おもいででいっぱいになったら』『トゲトゲ』（KISSA BOOKS）、『ともだちのなまえ』（作：内田 麟太郎　教育画劇）、『きみがいるから』（文：くさか みなこ　マイクロマガジン社）などがある。


https://miohashimoto.com/




マイクロマガジン社　こどものほん編集部



こどものほん編集部では、世界累計150万部を突破した『おかあさんはね』や未来屋えほん大賞に入選した『おべんとばこさん こんにちは！』『たすひくねこ』など、バラエティ豊かな書籍を出版しております。
こどものほん編集部公式サイト　https://kodomono-hon.com/



こどものほん編集部の各SNSアカウントでは、


絵本を中心としたお子さま向けの書籍の新刊情報や遊び方動画、
プレゼントキャンペーンなど、様々な情報も発信中！
X（旧Twitter）　https://x.com/micromagazine03
Instagram　https://www.instagram.com/kodomono_hon/
YouTube　https://t.co/y2dgYIvkOE
TikTok https://www.tiktok.com/@kodomono_hon