XCMGがゼロ・カーボン・スマート・ソリューションに関するグローバル鉱業サミットを主催、ゼロ・カーボン・インテリジェント鉱業のイノベーションを強調

徐州（中国）2025年8月22日/PRNewswire/ -- XCMG Machinery（「XCMG」、SHE:000425）は8月20日から22日まで徐州とフルンボイルでXCMG Global Mining Summit on Zero Carbon Smart Solutions（「同サミット」）を開催し、業界のリーダーや専門家が集まって持続可能な採鉱のイノベーションを探り、最先端技術を披露し、世界的なパートナーシップを強化しました。



XCMG Hosts Global Mining Summit on Zero Carbon Smart Solutions, Highlights Zero-Carbon Intelligent Mining Innovations



「グリーン鉱業のための確固たるイノベーション（Solid Innovation for Green Mining）」をテーマとするこのサミットは、業界のトレンドに沿って問題点に対処しながら、グリーンでインテリジェントな鉱業開発に焦点を当てています。XCMGは、機器セット、実際のアプリケーション事例、ワンストップ・サービスを統合した完全かつ成熟した実用的なソリューションを打ち出し、機器サプライヤーを超えた完全な業界インテリジェント・パートナーとしての存在感を高めています。

8月20日、200社を超える世界中の顧客が徐州に集まり、XCMGのソース・グリッド・ロード・エネルギー貯蔵ソリューション、同社の新しいエネルギー技術、露天掘りおよび地下鉱山向けの完全な採掘設備ソリューション、およびスマート建設エコシステムを見学しました。

来場者は、実際の運用シナリオを再現した初の展示の中で、新エネルギー採掘設備のユニットまたはセット80台を視察しました。展示会では、バッテリ交換車両、再生コア部品、メンテナンス・ツール、露天掘り向けのライフサイクル全体にわたる費用対効果の高いソリューションも紹介され、顧客に包括的なワンストップ調達プランを提供しました。

8月22日、フルンボイルで開催されたサミットには、鉱業界の巨人、技術の先駆者、学術界のリーダーが30か国以上から集まり、ゼロカーボン、安全性の向上、コスト効率の最適化に向けた解決策を探りました。

XCMGは、伊敏露天鉱をケース・スタディとして、フルチェーンのゼロカーボン・スマート・マイニング・ソリューションを実証しました。

XCMGが自社開発したZNK95純電気式無人採掘トラックは、無人運転の純電気式採掘設備として世界初の商用化を達成しました。

世界初の複数機器連携運用システムは、採掘現場のスプリンクラー、ローダー、グレーダー、ピックアップ・トラックを連携して稼働させ、運用効率を大幅に向上させます。

XCMGの包括的な新エネルギー採掘設備製品ポートフォリオとコア・コンポーネントは、掘削、掘削、輸送、破砕、補助のワークフロー全体をカバーし、コア・バッテリ、モーター、制御コンポーネントから風力、太陽光、蓄電、充電グリーン・エネルギー・インフラストラクチャに至るワンストップ・ソリューションを提供します。

同サミットで、XCMGは世界26か国の107社と協力し、世界的な低炭素化と持続可能な開発への共同貢献を目指した業界初の「世界的なゼロカーボン・スマート・マイニングに関する共同宣言（Joint Declaration on Global Zero-Carbon Smart Mining）」を発表しました。この宣言は、電化、自動化、無人運転、ネットゼロ排出、循環型経済、技術共有と国際協力、スマートな運用と保守など、12の分野を視野に入れたものです。

同サミットのパネル・ディスカッションでは、XCMGの副社長兼チーフ・エンジニアである Shan Zenghai氏も、新たなエネルギー供給、新たなエネルギー設備、無人運転ソリューションに関する豊富な知見を披露し、ゼロカーボン・インテリジェント採掘のベスト・プラクティスを探りました。

XCMGのYang Dongsheng会長兼CEOは「ゼロカーボン・スマートマイニング・ソリューションの世界的リーダーとして、XCMGは新エネルギー機器、インテリジェント制御システム、フル・ライフサイクル・サービスの統合を通じて業界のボトルネックに対処することに尽力しており、エネルギー・インフラ、新エネルギー機器ポートフォリオ、スマート・マイニング管理システム、金融サポートという4つの中核的な課題を解決し、顧客が事業成長と環境面での勝利の両方を達成することを支援することを目指しています」と述べています。

（日本語リリース：クライアント提供）

