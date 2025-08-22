『年代別動画調査2025（40代編）』視聴頻度・ジャンル・デバイスのトレンド分析！（ビジネスマッチングサイト『エミーオ』調べ）
厳選された優良業者を紹介するBtoBビジネスマッチングサイト『EMEAO！』が40代の興味関心とデバイス活用法を徹底調査！
近年、動画コンテンツはあらゆる世代で人気を集め、その視聴傾向は大きな変化を遂げています。移動時間や休憩時、家庭でのリラックスタイムなど、日常的に動画を視聴する場面が増加し、エンターテイメントや情報収集を目的とした視聴が広がっています。
こうした背景を踏まえ、厳選された優良業者を紹介するBtoBマッチングサイト『エミーオ（https://emeao.jp/guide/post-51267/ ）』は、40代の男女100名を対象にアンケート調査を実施しました。この調査では、「動画視聴頻度」「好まれるジャンル」「利用デバイス」の3つの視点を通じて、40代の実際の視聴習慣と傾向を明らかにしています。
今後動画マーケティングを導入しようと考えている企業様にも、すでに取り組んでいる企業様にも、40代をターゲットにした効果的な戦略やコンテンツ設計を考える上で有益なヒントとなるでしょう。
▼調査概要
◆ 調査1：YouTubeやSNSなどで配信される動画の視聴頻度
◆ 調査2：普段よく視聴する動画のジャンルは？
◆ 調査3：動画視聴時によく利用するデバイスは？
◆ まとめ：40代の動画視聴データが示す！最適化された施策のカギとは
調査結果1：YouTubeやSNSなどで配信される動画を、普段どのくらいの頻度で視聴しますか？※短時間の視聴や“ながら見”も含めてお答えください。
最も多かったのは「ほとんど視聴しない」という回答で、全体の29%（29人）を占めました。これは、動画コンテンツに対して関心が低く、日常的に動画を視聴する習慣を持たない層が一定数存在することを示しています。
次いで「ほぼ毎日1回は動画を視聴する」（26%/26人）と「1日に何度も動画を視聴する」（25%/25人）が続いており、合計すると約半数が毎日動画を視聴している層となり、動画視聴が日常的なルーチンの一部となっていることを示唆しています。
一方で、「月に数回程度しか視聴しない」（6%/6人）と「週に1～2回程度視聴する」（6%/6人）という回答も全体の12%（12人）を占めており、動画コンテンツへの関心が限定的な層が一定数存在することが示されています。
調査結果2：普段よく視聴する動画のジャンルはどれですか？※複数選択可（注1）
（注1） 本設問は複数選択式ですが、選択肢は3つまでに制限しています。これにより、よく視聴する動画のジャンルをより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは、「エンターテイメント（バラエティ・ドラマ・アニメ・映画など）」で、全体の51%（51人）を占めています。これは、動画視聴の中でエンターテイメント関連コンテンツが圧倒的に人気を集めていることを示しており、視聴者が娯楽を目的として動画を消費していることがわかります。
次いで、「音楽関連（ミュージックビデオ・ライブ映像など）」が30%（30人）で、音楽やライブパフォーマンスを重視する視聴者層が一定数存在することが伺えます。
また、「スポーツ（試合・ハイライト・スポーツ解説など）」は21%（21人）を占め、特にスポーツに関心を持つ層が一定の割合を占めていることがわかります。
