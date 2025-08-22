【NHKカルチャー】Nカルフェス2025、この秋全国の教室で特別講座を開催します！

株式会社エヌエイチケイ文化センター

この秋、NHKカルチャーでは「Nカルフェス」と題して、全国の教室で特別講座を開催します。

会ってみたいあの人、聞きたかったあの話──

Nカルフェスならではの豪華講師陣の講座が目白押し。

楽しさと発見にあふれた、特別なひとときをお届けします。



【関東】

◆彩風咲奈、これからの私へー新たなステージへ向かって



新たな表現の場へ進む俳優・彩風咲奈さん。

これまでの歩みを振り返りつつ、退団後の気づきや挑戦したい役柄・ジャンルについて語っていただきます。

さらに、自分自身と向き合う中で見えてきた理想のライフスタイルや価値観など、“人としての彩風咲奈”にもフォーカス。

今だからこそ語られる言葉を、ぜひ受け取ってください。

彩風咲奈、これからの私へー新たなステージへ向かって

講師：俳優・元宝塚歌劇団雪組トップスター 彩風咲奈

開催形式：オンライン

開催日時：2025年8月30日(土) 11:00～12:00

受講料：【NHKカルチャー会員・一般（入会不要）】 4,400円（税込）

主催：NHK文化センター青山教室

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1319155.html

◆週末ビフォーアフター祭り2025 in東京（10/26）

再生回数1億7000万回以上！

大人気YouTubeチャンネル「週末ビフォーアフター」古堅純子さんの感動と爆笑必至トークショー！

5000軒以上のお宅を片づけて確立した古堅メソッド。

物が捨てられないあなたも、物は捨てたけど散らかる暮らしから抜け出せないあなたも、すぐに片づくヒントが満載です。



●講師直筆サイン入りコースもございます。

１.『古堅純子の片付け事件簿 ―家族のピンチをズバッと解決―』（KADOKAWA）

２.『ものを捨てない! 週末片づけの新常識』（宝島社）

●講座前後にグッズの販売を実施します。

週末ビフォーアフター祭り2025 in東京

講師：幸せ住空間セラピスト 古堅純子

講師HP https://handj.jp/

開催形式：対面

会場：一橋大学一橋講堂 東京都千代田区一ツ橋 2-1-2 学術総合センター内

開催日時：2025年10月26日（日）14:30～15:30（開場14:00予定）

受講料：書籍なし【NHKカルチャー会員・一般(入会不要)】4,950円（税込）

書籍１.付【NHKカルチャー会員・一般(入会不要)】4,950円＋1,595円（税込）

書籍２.付【NHKカルチャー会員・一般(入会不要)】4,950円＋1,430円 （税込）

書籍１.２.付【NHKカルチャー会員・一般(入会不要)】4,950円＋3,025円 （税込）

主催：NHK文化センター青山教室

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1315259.html

【中部】

◆竹島宏が語る“歌がもたらす癒し”（9/20）

2002年、シングル「いいもんだ いいもんだ」でデビュー。2025年には、自身の楽曲をモチーフにしたミュージカル「Musical プラハの橋」で主演を務めるなど、ますます活躍の幅を広げている竹島宏さん。歌うヒーラー竹島宏さんがお届けする優しい時間。これまで自身が感じてきた歌がもたらしてくれる”癒し”についてお話ししていただきます。

※トーク講座のため歌唱はございません。

※好評につき、会場受講は満席・キャンセル待ちとなっております。

竹島宏が語る“歌がもたらす癒し”

講師：歌手 竹島 宏／聞き手・フリーアナウンサー、ラジオパーソナリティー 松元 伸枝

開催形式：オンライン

開催日時：2025年9月20日（土）14:00～15:30

受講料：オンライン【NHKカルチャー会員・一般(入会不要)】4,400円（税込）

＊オンライン受講の方は講座の3日後から2週間、見逃し配信もご視聴いただけます。

主催：NHK文化センター名古屋教室

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1316422.html

【関西】

◆コシノジュンコ デザインの美学（9/9）

ファッションからイベントプロデュースまで手掛けられ、常に「時代の最先端」を表現されているコシノジュンコさん。

デザインの原点となる考え方や美学について語っていただきます。

1970年大阪万博と2025年大阪・関西万博でユニフォームデザインを手がけられたエピソードにも触れていただきます。

コシノジュンコ デザインの美学

講師：デザイナー コシノジュンコ／聞き手・フリーアナウンサー 橘高邦子

開催形式：対面

開催日時：2025年9月9日（火）15:00～16:00

受講料：【NHKカルチャー会員・一般(入会不要)】5,500円（税込）

主催：NHK文化センター梅田教室

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1319508.html

◆週末ビフォーアフター祭り2025 in大阪（11/15）

再生回数1億7000万回以上！









●講師直筆サイン入りコースもございます。





●講座前後にグッズの販売を実施します。

週末ビフォーアフター祭り2025 in大阪

講師：幸せ住空間セラピスト 古堅純子

講師HP https://handj.jp/

開催形式：対面

会場：常翔ホール 大阪市北区茶屋町1番45号（大阪工業大学梅田キャンパス）

開催日時：2025年11月15日（日）14:30～15:30（開場14:00予定）

受講料：書籍なし【NHKカルチャー会員・一般(入会不要)】4,950円（税込）

書籍１.付【NHKカルチャー会員・一般(入会不要)】4,950円＋1,595円（税込）

書籍２.付【NHKカルチャー会員・一般(入会不要)】4,950円＋1,430円 （税込）

書籍１.２.付【NHKカルチャー会員・一般(入会不要)】4,950円＋3,025円 （税込）

主催：NHK文化センター梅田教室

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1315788.html

◆週末ビフォーアフター祭り2025 in福岡（10/4）

再生回数1億7000万回以上！









●講師直筆サイン入りコースもございます。





●講座前後にグッズの販売を実施します。

週末ビフォーアフター祭り2025 in福岡（10/4）

講師：幸せ住空間セラピスト 古堅純子

講師HP http(https://handj.jp/)s://handj.jp/(https://handj.jp/%E9%96%8B%E5%82%AC%E5%BD%A2%E5%BC%8F%EF%BC%9A%E5%AF%BE%E9%9D%A2%E4%BC%9A%E5%A0%B4%EF%BC%9AJRE%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%AB)

開催形式：対面

会場：JRE天神クリスタルビル 福岡市中央区天神4-6-7

開催日時：2025年10月4日（土）11:00～12:00（開場10:30予定）

受講料：書籍なし【NHKカルチャー会員・一般(入会不要)】4,950円（税込）

書籍１.付【NHKカルチャー会員・一般(入会不要)】4,950円＋1,595円（税込）

書籍２.付【NHKカルチャー会員・一般(入会不要)】4,950円＋1,430円 （税込）

書籍１.２.付【NHKカルチャー会員・一般(入会不要)】4,950円＋3,025円 （税込）

主催：NHK文化センター青山教室

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1315580.html

