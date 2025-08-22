【新動画公開】東京SEOメーカー、アメリカ市場で成果を出すための「コンテンツ戦略」を解説するYouTube講座を配信開始【5分でわかるSEO講座／東京SEOメーカー】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327897&id=bodyimage1】
SEO対策（国内・海外）の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカー」において、海外ビジネス展開を目指す企業に向けて、アメリカ市場で成果を上げるための「コンテンツ戦略とローカライゼーション」を解説する新動画をYouTubeチャンネルにて公開しました。
グローバル展開を成功させるには、単なる翻訳ではなく「戦略的なローカライゼーション」が不可欠です。
今回公開したYouTube動画では、東京SEOメーカーの海外SEOコンサルタントである サファウェット・パヴィーナ（社内では“チェリー”） が、アメリカ市場に特化したSEOコンテンツ戦略を5分でわかりやすく解説しています。
海外SEOに取り組む企業が陥りやすい落とし穴を解説しつつ、アメリカ市場で成果を出すための具体的なアプローチを紹介しています。
［動画］
https://youtu.be/TXB5R6O6gh8
【本動画のチャプター】
00:00 オープニング
00:41 ローカライゼーションとは？
02:15 アメリカで人気のあるコンテンツとは？
03:04 アメリカと日本のUIの違い
04:26 今回のまとめ
【今回の動画で学べること】
・翻訳ではなく「戦略的ローカライズ」が必要な理由
・日本とアメリカで異なるキーワードの使われ方
・日本企業が誤りがちなUIデザインの違い
・アメリカのBtoBサイトで好まれる「シンプル＆スピーディ」な情報提供
・アメリカで成果を出しやすいコンテンツの種類（デモ動画、ebook、インタラクティブコンテンツなど）
・アメリカと日本のUIデザインの文化的違い
◆ アメリカでビジネスを広げたい方、海外SEOに取り組みたい方には必見の内容です。
〈こんな方にオススメ〉
○企業のアメリカ進出における担当者
○アメリカ進出を担うWEBマーケター、SEOコンサルタント
○アメリカのWEBマーケティングを知りたい方
○アメリカ進出したい方
＞＞是非、動画をご覧いただければ幸いです。
海外SEOやコンテンツ戦略に関する新しい動画も続々公開予定です。ぜひチャンネル登録してお待ちください！
≪担当者コメント≫
「翻訳ではなく“現地の文化や検索意図に合わせた戦略的ローカライズ”こそが、海外SEOの成功のカギです。アメリカでのビジネス展開を考える企業にとって、この動画が実践的なヒントになれば嬉しいです。」
（東京SEOメーカー 海外SEOコンサルタント／サファウェット・パヴィーナ）
［5分でわかるSEO講座シリーズ］
https://www.youtube.com/@tokyoSEOmaker
SEO専門会社の東京SEOメーカーのチャンネルで、5分でわかるようにSEOに関するテーマを配信しています。
2024年1月から動画リリースを始めて、現在30本の動画をリリースしています。
◎書籍
https://www.switchitmaker2.com/books/
◎SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/seoconsulting/
◆SEOとは？
https://www.switchitmaker2.com/seo/search-engine-optimization/
◆海外SEOとは？
https://www.switchitmaker2.com/seo/kaigaiseo/
■東京SEOメーカーのご紹介
SEO専門会社として14年の実績があります。国内・海外のSEO対策を2000社以上手掛けてきました。そのため、他社にはない高度なSEO技術と知見を持ち合わせています。特に、他社のSEO会社と違う点は、国内SEOはもちろん、海外SEOと海外WEBマーケティングにも強い点です。
SEO対策（国内・海外）の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカー」において、海外ビジネス展開を目指す企業に向けて、アメリカ市場で成果を上げるための「コンテンツ戦略とローカライゼーション」を解説する新動画をYouTubeチャンネルにて公開しました。
グローバル展開を成功させるには、単なる翻訳ではなく「戦略的なローカライゼーション」が不可欠です。
今回公開したYouTube動画では、東京SEOメーカーの海外SEOコンサルタントである サファウェット・パヴィーナ（社内では“チェリー”） が、アメリカ市場に特化したSEOコンテンツ戦略を5分でわかりやすく解説しています。
海外SEOに取り組む企業が陥りやすい落とし穴を解説しつつ、アメリカ市場で成果を出すための具体的なアプローチを紹介しています。
［動画］
https://youtu.be/TXB5R6O6gh8
【本動画のチャプター】
00:00 オープニング
00:41 ローカライゼーションとは？
02:15 アメリカで人気のあるコンテンツとは？
03:04 アメリカと日本のUIの違い
04:26 今回のまとめ
【今回の動画で学べること】
・翻訳ではなく「戦略的ローカライズ」が必要な理由
・日本とアメリカで異なるキーワードの使われ方
・日本企業が誤りがちなUIデザインの違い
・アメリカのBtoBサイトで好まれる「シンプル＆スピーディ」な情報提供
・アメリカで成果を出しやすいコンテンツの種類（デモ動画、ebook、インタラクティブコンテンツなど）
・アメリカと日本のUIデザインの文化的違い
◆ アメリカでビジネスを広げたい方、海外SEOに取り組みたい方には必見の内容です。
〈こんな方にオススメ〉
○企業のアメリカ進出における担当者
○アメリカ進出を担うWEBマーケター、SEOコンサルタント
○アメリカのWEBマーケティングを知りたい方
○アメリカ進出したい方
＞＞是非、動画をご覧いただければ幸いです。
海外SEOやコンテンツ戦略に関する新しい動画も続々公開予定です。ぜひチャンネル登録してお待ちください！
≪担当者コメント≫
「翻訳ではなく“現地の文化や検索意図に合わせた戦略的ローカライズ”こそが、海外SEOの成功のカギです。アメリカでのビジネス展開を考える企業にとって、この動画が実践的なヒントになれば嬉しいです。」
（東京SEOメーカー 海外SEOコンサルタント／サファウェット・パヴィーナ）
［5分でわかるSEO講座シリーズ］
https://www.youtube.com/@tokyoSEOmaker
SEO専門会社の東京SEOメーカーのチャンネルで、5分でわかるようにSEOに関するテーマを配信しています。
2024年1月から動画リリースを始めて、現在30本の動画をリリースしています。
◎書籍
https://www.switchitmaker2.com/books/
◎SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/seoconsulting/
◆SEOとは？
https://www.switchitmaker2.com/seo/search-engine-optimization/
◆海外SEOとは？
https://www.switchitmaker2.com/seo/kaigaiseo/
■東京SEOメーカーのご紹介
SEO専門会社として14年の実績があります。国内・海外のSEO対策を2000社以上手掛けてきました。そのため、他社にはない高度なSEO技術と知見を持ち合わせています。特に、他社のSEO会社と違う点は、国内SEOはもちろん、海外SEOと海外WEBマーケティングにも強い点です。