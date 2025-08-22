世界の医薬品用ブリスター包装機市場成長率：2031年までに5.6%に達する見込み
2025年8月22日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は「医薬品用ブリスター包装機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査資料を発行しました。本レポートでは、世界の医薬品用ブリスター包装機市場規模、市場動向、成長予測を詳細に分析し、今後の市場の変化と発展方向を見通します。医薬品用ブリスター包装機市場を製品別、用途別、地域別に分類し、各セグメントにおける売上、市場シェア、成長トレンドを明確にします。主要企業の紹介、売上、最新の開発状況、および競合環境に関する詳細な分析を提供します。また、市場成長を促進する主な要因と業界が直面する課題を分析し、将来の市場機会を予測しています。
医薬品用ブリスター包装機は、錠剤やカプセルなどの医薬品を個別に密封包装するための装置です。PVCやアルミ箔などのシート材を加熱・成形し、製品を収納後、アルミ箔やフィルムで熱圧着することで密閉包装を行います。湿気や酸素から薬剤を保護し、品質保持と有効期限の延長に貢献します。自動供給、成形、充填、シール、打刻までを一貫処理できるため、高速かつ安定した生産が可能です。医薬品のトレーサビリティ確保のため、ロット番号や有効期限印字機能を備えたモデルも多く、製薬工場に不可欠な設備です。
市場規模
2024年における医薬品用ブリスター包装機の世界市場規模は、402百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）5.6%で成長し、2031年までに586百万米ドルに達すると予測されている。
市場セグメント分析
医薬品用ブリスター包装機市場は製品、用途、地域別に分類され、各セグメントの市場規模や成長展望を詳細に分析ています。
製品別：Low Speed: up to 200 Blisters/min、 Medium Speed: 200-600 Blisters/min、 High Speed: 600-1,300 Blisters/min
用途別：Capsule Drug、 Tablets Drug、 Others
地域別
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、オランダ、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
競合環境分析
世界の医薬品用ブリスター包装機市場の主要企業には、Uhlmann、 IMA、 Marchesini、 Romaco、 Mediseal、 Hoonga、 CAM、 Mutual、 ACG Pampac、 Algus、 Soft Gel、 Zhejiang Hualian、 Jornen
本調査では、これらの企業について、会社概要、最新の活動、各企業の主要な市場戦略や市場動向に関する具体的な情報など、詳細な競合分析を行っています。
本レポートの要点と洞察：
本レポートでは、医薬品用ブリスター包装機市場の動向、成長予測、競争状況などの主要要因に関する情報を提供しています。
１．市場規模と予測：医薬品用ブリスター包装機市場の過去データ（2020年～2024年）と将来予測（2031年まで）を提供し、市場全体の規模、成長予測、消費動向、需要動向を把握します。
２．主要企業の分析：医薬品用ブリスター包装機市場の主要メーカーを特定し、各企業の売上、市場シェア、SWOT分析を詳細に行い、今後数年間の成長戦略と発展計画に焦点を当てています。
