パネル分割装置市場規模予測：2031年には451百万米ドルに到達へ
2025年8月22日に、QYResearch株式会社は「パネル分割装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、パネル分割装置の世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、パネル分割装置の市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．パネル分割装置市場概況
デパネリング装置は、固体材料の成形に使用されるミリングマシンです。その基本構造は、スピンドル軸を中心に回転する回転カッターと、ワークピースを固定するテーブルから構成されています。カッターとワークピースは互いに相対的に移動し、材料が除去されるツールパスを生成します。この移動は精密に制御されています。PCBデパネリングシステムには、主にレーザー切断機、ミリングカッターボード切断機/PCBデパネリングルーター、スライドブレードボード切断機などが含まれます。
デパネリング機器の主要なグローバルメーカーには、Genitec、ASYS Group、MSTECH、Chuangwei、Cencorp Automation、SCHUNK Electronic、LPKF Laser & Electronics、CTI、Aurotek Corporation、SAYAKAなどがあります。2023年時点で、上位5社のメーカーが総市場シェアの約38％を占めており、業界における支配的な地位を浮き彫りにしています。
2024年におけるパネル分割装置の世界市場規模は、290百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）6.6%で成長し、2031年までに451百万米ドルに達すると予測されている。
２．パネル分割装置の市場区分
パネル分割装置の世界の主要企業：Genitec、 ASYS Group、 MSTECH、 Chuangwei、 Cencorp Automation、 SCHUNK Electronic、 LPKF Laser & Electronics、 CTI、 Aurotek Corporation、 SAYAKA、 Getech Automation、 YUSH Electronic Technology、 IPTE、 Jieli、 Hand in Hand Electronic、 Keli、 Osai、 Larsen、 Elite、 Han’s Laser、 SMTfly、 Control Micro Systems
上記の企業情報には、パネル分割装置の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
パネル分割装置市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：In-line Depaneling Equipment、 Off-line Depaneling Equipment
用途別：Consumer Electronics、 Communications、 Industrial/Medical、 Automotive、 Military/Aerospace、 Others
また、地域別にパネル分割装置市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
１．パネル分割装置市場概況
デパネリング装置は、固体材料の成形に使用されるミリングマシンです。その基本構造は、スピンドル軸を中心に回転する回転カッターと、ワークピースを固定するテーブルから構成されています。カッターとワークピースは互いに相対的に移動し、材料が除去されるツールパスを生成します。この移動は精密に制御されています。PCBデパネリングシステムには、主にレーザー切断機、ミリングカッターボード切断機/PCBデパネリングルーター、スライドブレードボード切断機などが含まれます。
デパネリング機器の主要なグローバルメーカーには、Genitec、ASYS Group、MSTECH、Chuangwei、Cencorp Automation、SCHUNK Electronic、LPKF Laser & Electronics、CTI、Aurotek Corporation、SAYAKAなどがあります。2023年時点で、上位5社のメーカーが総市場シェアの約38％を占めており、業界における支配的な地位を浮き彫りにしています。
2024年におけるパネル分割装置の世界市場規模は、290百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）6.6%で成長し、2031年までに451百万米ドルに達すると予測されている。
２．パネル分割装置の市場区分
パネル分割装置の世界の主要企業：Genitec、 ASYS Group、 MSTECH、 Chuangwei、 Cencorp Automation、 SCHUNK Electronic、 LPKF Laser & Electronics、 CTI、 Aurotek Corporation、 SAYAKA、 Getech Automation、 YUSH Electronic Technology、 IPTE、 Jieli、 Hand in Hand Electronic、 Keli、 Osai、 Larsen、 Elite、 Han’s Laser、 SMTfly、 Control Micro Systems
上記の企業情報には、パネル分割装置の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
パネル分割装置市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：In-line Depaneling Equipment、 Off-line Depaneling Equipment
用途別：Consumer Electronics、 Communications、 Industrial/Medical、 Automotive、 Military/Aerospace、 Others
また、地域別にパネル分割装置市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域