¡Ú¿·È¯Çä¡ÛKYOGOKU PROFESSIONAL¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥·ー¥ë¡×14ÆüÊ¬ÅÐ¾ì
¢£ ¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥·ー¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥·ー¥ë¡×¤Ï¡¢»õ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÅ½¤ë¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥±¥¢¤ò¹Ô¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£1Æü1²ó¡¢¾å²¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»õ¤Ë¥·ー¥ë¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢14Æü´Ö¤Î½¸Ãæ¥±¥¢¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥µ¥í¥ó¤ËÄÌ¤¦»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Êý¤ä¡¢¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥±¥¢¤ò¤·¤¿¤¤Êý¤ËºÇÅ¬¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆÃÄ§
1Æü1²ó¡¦14Æü´Ö¤Î½¸Ãæ¥±¥¢
ËèÆü¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤14Æü´Ö¥×¥í¥°¥é¥à¡£
»ý¤Á±¿¤ÓÊØÍø¤Ê¸ÄÊñÁõ
Î¹¹Ô¤ä³°½ÐÀè¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£
Å½¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥¹¥Æ¥Ã¥×
ÆÃÊÌ¤Ê´ï¶ñÉÔÍ×¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥±¥¢¤¬²ÄÇ½¡£
¢£ ¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§KYOGOKU ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥·ー¥ë¡Ê14ÆüÊ¬28ËçÆþ¤ê¡Ë
JAN¥³ー¥É¡§4595317250904
¾®Çä²Á³Ê¡§3,600±ß¡ÜÀÇ
¥Ö¥é¥ó¥É¡§KYOGOKU PROFESSIONAL
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯£¸·î£²£¶Æü
