カメラモジュール接着剤市場2025-2031：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析
カメラモジュール接着剤とは、カメラモジュールを構成する各部品（レンズ、センサー、基板、筐体など）を強固に接着固定するために使用される特殊接着剤であり、光学特性を損なわずに高い接着強度と信頼性を提供することを目的としている。この接着剤は、微細な部品の精密な位置決めを可能にし、振動や衝撃、温湿度変化などの厳しい環境条件下でも安定した性能を発揮する必要がある。特に近年では、自動運転技術の進展に伴い、カメラモジュールの小型化・高性能化が進む中で、接着剤の役割がますます重要になっている。光学透明性の高い接着剤は、光の屈折や反射を最小限に抑え、画像の歪みやボケを防ぐために不可欠である。また、電磁波シールド機能を持つ接着剤や、低揮発性で環境負荷の少ない製品も求められている。このような特性から、カメラモジュール接着剤は、自動車やスマートフォン、ドローンなど、さまざまな分野での画像処理技術の進化を支える重要な部品として位置づけられている。
カメラモジュール接着剤業界の発展特性として、まず高機能化が進んでいる点が挙げられる。光学特性だけでなく、耐熱性や耐久性、環境適応性を兼ね備えた製品開発が進んでいる。次に、精密化が進行中である。微細構造への適応性を高め、ナノレベルでの制御技術が求められている。さらに、環境適応性が強化されている。揮発性有機化合物（VOC）を低減した製品や、リサイクル可能な素材を使用した製品が注目されている。また、多様化が進んでいる。車載用、スマートフォン用、医療用など、用途に特化した製品が増加している。これらの特性が、業界全体の競争力を高めている。
市場の成長要因としては、まず自動運転技術の進展が挙げられる。高精度なカメラモジュールの需要増加が市場拡大を支えている。次に、スマートデバイスの高性能化が影響している。多機能化が進む中で、より高度な接着技術が求められている。また、技術革新が市場を活性化している。新素材や新しい接着技術の開発が進んでいる。さらに、環境規制が促進要因となっている。低環境負荷型製品の需要が高まっている。これらの要因が相互に作用し、カメラモジュール接着剤市場の成長を支えている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルカメラモジュール接着剤市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが20.2%で、2031年までにグローバルカメラモジュール接着剤市場規模は11.4億米ドルに達すると予測されている。
図. カメラモジュール接着剤世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327889&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327889&id=bodyimage2】
図. 世界のカメラモジュール接着剤市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、カメラモジュール接着剤の世界的な主要製造業者には、DELO、Henkel、Dymax、H.B. Fuller、Tex Year Industries、AVENTK、NAMICS、Sekisui、Addison Clear Wave、Ajinomoto Fine-Technoなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約75.0%の市場シェアを持っていた。
レポート概要
タイプ別セグメント：
UV Curable Adhesives
Non-UV Curable Adhesives
用途別セグメント：
Mobile Phone
On-board Camera
Security Camera
Laptop Tablet
AIoT Intelligent Terminal
Others
会社概要
LP informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
プレスリリース詳細へ