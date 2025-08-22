¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡Ø¤Õ¤¿¤ÐÍÄÃÕ±à HAPPY ANNIVERSARY 2025～¤ª¤È¤Ê～¡Ù ¡Ö¤¢¤ÎÆü¤Î¤ï¤¿¤·¡¢ºÆÆþ±à¡ª¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¥Õ¥©¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡× 9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ
¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡¡¥¢¥Ë¥áÃ¸Ï©Åç¸ø±à¡×¤Î¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Ñー¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬ÄÌ¤¦ÍÄÃÕ±à¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¤Õ¤¿¤ÐÍÄÃÕ±à¡×¤¬9·î¤Ë³«Àß3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¡Ø¤Õ¤¿¤ÐÍÄÃÕ±à HAPPY ANNIVERSARY 2025～¤ª¤È¤Ê～¡Ù¤ò9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«Àß¤«¤é3Ç¯¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤ÐÍÄÃÕ±à¡×¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè±à¤¤¤¿¤À¤¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¥Ã¥º¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡È¤ª¤È¤Ê¡É¤È¡È¤³¤É¤â¡É¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê2¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¡£
¡È¤ª¤È¤Ê¡É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ÎÆü¤Î¤ï¤¿¤·¡¢ºÆÆþ±à¡ª¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¥Õ¥©¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤·¤«Æþ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡ª¤«¤¯¤ì¤ó¤ÜÌÂÏ© in ¤Õ¤¿¤ÐÍÄÃÕ±à¡×¤ÎÌÂÏ©Æâ¤ØÂç¿Í¤âÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ÐÍÄÃÕ±àÆâ¤Ç±à»ù¤Ê¤ê¤¤ê¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÍÄÃÕ±àÀ¸¤ËÌá¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±´ü´ÖÆâ¸ÂÄê¤Ç¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¤ÇÈÎÇäÃæ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ö¤è¤¦¤Á¤¨¤ó¥Ð¥Ã¥¸¡×¤â²ñ¾ìÆâ¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤¿¤Á¤¬»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ç»£±Æ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª²û¤«¤·¤¤µ²±¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¾Ð¤¤¤Þ¤¯¤ê¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
´ü´Ö¡§
9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¼Â»Ü»þ´Ö¡§
10¡§00～17¡§00¡¡¢¨¡Ö¤Õ¤¿¤ÐÍÄÃÕ±à¡×¤Î¤¢¤ë¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Î¤Ï¤é¡×¥¨¥ê¥¢¤Ï17¡§00´°Á´¥¯¥íー¥º¤Ç¤¹¡£
¢¨µ¨Àá¤Ë¤è¤ê±Ä¶È»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤º¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¾ì¡§
¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Ñー¥¯¡×Æâ¡¢¥¥Ã¥º¥¨¥ê¥¢¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Î¤Ï¤é¡×¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Õ¤¿¤ÐÍÄÃÕ±à¡×
ÆâÍÆ¡§
¥¥Ã¥º¥¨¥ê¥¢¡Ö¤Õ¤¿¤ÐÍÄÃÕ±à¡×¤Ë¤Æ¡¢³«Àß3¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Õ¥©¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£ÄÌ¾ï¤Ï¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤·¤«Æþ¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ø¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÂç¿Í¤âÆþ¾ì¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±àÆâ¤Ç¤Ï±à»ù¤Ê¤ê¤¤ê¥°¥Ã¥º¤âÂß½Ð¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ê»¤»¤Æ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§
¥´ー¥ë¥É¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÂç¿Í¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤´Æþ¾ì¤µ¤ì¤¿Êý
ÎÁ¶â¡§
ÌµÎÁ¡ÊÊÌÅÓ¥¨¥ê¥¢Æþ¾ìÎÁ¤¬É¬Í×¡Ë
URL¡§https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/?utm_campaign=pr
¡Êc¡Ë±±°æµ·¿Í¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡¦¥·¥ó¥¨¥¤¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê
