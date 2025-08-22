豊田通商グループ、TICAD9において44件のMOU等を締結

豊田通商株式会社

豊田通商グループは、8月20日から22日に横浜で開催された第9回アフリカ開発会議（以下：TICAD９）において、アフリカ主要各国の政府、民間企業、国連機関などと、前回のTICAD8での25件を大きく上回る44件のMOU（覚書）等を締結しました。また、20カ国のアフリカ各国政府首脳・閣僚と面談を行い、関係の強化と、社会課題解決と経済成長への貢献に向けた議論を行いました。

TICAD9においては、”for the future children of Africa（アフリカの未来の子供たちのために）”をキーメッセージに掲げ、「グリーンエコノミー」「グローバルヘルス」「人材開発」の3つの重点領域（テーマ）に沿い、政府機関に加え、民間企業を含む多様なパートナーとも共創に向けた議論を行い、連携を深めました。

また、TICAD Business Expo & Conferenceにおいても展示ブースを出展し、３つの重点領域を中心に、アフリカの人々や社会と共に成長するという豊田通商グループの想いを多くの来場者の方々に対して発信しました。

豊田通商グループは、「WITH AFRICA FOR AFRICA」という理念のもと、170年以上にわたりアフリカの人々や社会と共に歩んできました。

TICAD9での取り組みを通じて、豊田通商グループは、アフリカとの共創による社会課題の解決および経済成長への貢献を加速していくとともに、今回締結したMOU等の速やかな具現化を通じて、アフリカの未来の子供たちのために、より良い地球環境と持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進してまいります。

※44件のMOU等の詳細については、以下の別紙をご参照ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d769-33-5077dbf9cf4933f094941346deba27c0.pdf豊田通商グループの展示ブース展示ブースに来訪いただいた石破総理大臣（中央左）とロウレンソ アンゴラ共和国大統領（中央右）AU議長国であるアンゴラ政府とのMOU署名式署名文書披露式典（提供：経済産業省）＜参考＞

プロジェクトストーリー：「アフリカと共に歩み、共に未来を創る豊田通商の挑戦」(https://www.toyota-tsusho.com/about/project/32.html)

2025年7月23日発表：コートジボワールにおける母子健康保健の向上を目的としたデジタルプラットフォームの構築・展開に向けた協業に関する覚書を締結(https://www.toyota-tsusho.com/press/detail/250723_006645.html)

2025年8月18日発表：WFP・豊田通商・CFAO、アフリカ開発支援に向けた協力強化を発表(https://www.toyota-tsusho.com/press/detail/250818_006673.html)

2025年8月21日発表：豊田通商など日本企業5 社、セネガル職業訓練分野における協力覚書を締結(https://www.toyota-tsusho.com/press/detail/250821_006675.html)

2025年8月21日発表：アンゴラとモザンビークに母子手帳を寄贈(https://www.toyota-tsusho.com/press/detail/250821_006677.html)