解熱鎮痛薬原薬の世界市場2025年、グローバル市場規模（イブプロフェン、アスピリン、アセトアミノフェン）・分析レポートを発表
2025年8月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「解熱鎮痛薬原薬の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、解熱鎮痛薬原薬のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本調査によると、世界の解熱鎮痛薬原薬市場は2023年時点でXXX百万米ドル規模に達しており、2030年までにXXX百万米ドル規模へ再調整される見込みです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX%と推計されています。
世界の医薬品市場は2022年に1兆4,750億米ドル規模に達し、今後6年間で年平均5%の成長が見込まれています。医薬品市場は化学薬品とバイオ医薬品に分類され、2022年時点でバイオ医薬品市場は3,810億米ドルと見積もられています。一方、化学薬品市場は2018年の1兆50億米ドルから2022年には1兆940億米ドルへ拡大しています。
市場成長の背景には、医療需要の増加、技術革新、慢性疾患の増加、民間・政府による製薬分野への資金投入、さらには医薬品R&D活動の活発化があります。
ただし、業界は厳格な規制、高額な研究開発費、特許切れといった課題にも直面しています。企業は競争力を維持し、必要とする患者に製品を届けるため、継続的な革新と適応が求められます。また、COVID-19パンデミックはワクチン開発やサプライチェーン管理の重要性を浮き彫りにし、公衆衛生の新たなニーズに迅速に対応できる体制の必要性が高まりました。
________________________________________
本レポートは、解熱鎮痛薬原薬産業チェーンの発展状況、市場の現況（錠剤用途〔イブプロフェン、アスピリン〕、カプセル用途〔イブプロフェン、アスピリン〕など）、先進国・新興国における主要企業動向、最新技術、特許、注目アプリケーション、市場トレンドを包括的に分析しています。
地域別では、北米と欧州は政府の施策や消費者意識の向上により安定した成長を維持しています。アジア太平洋地域、特に中国は旺盛な国内需要、政策支援、強固な製造基盤を背景に世界市場を牽引しています。
________________________________________
本レポートの主な分析項目は以下の通りです。
市場規模とセグメンテーションでは、販売数量（キロトン）、売上高、タイプ別（イブプロフェン、アスピリン、アセトアミノフェン、その他）の市場シェアを明確化しています。
業界分析では、政策・規制、技術革新、消費者嗜好、産業構造の変化を評価し、市場成長を促す要因と阻害要因を整理しています。
地域分析では、政府インセンティブ、インフラ整備、経済状況、消費行動の差異をもとに地域ごとの成長機会を特定しています。
将来予測では、市場成長率、需要動向、新興トレンドを推計しています。
________________________________________
ミクロ分析としては、主要メーカーやサプライヤーの財務状況、市場ポジション、製品ポートフォリオ、提携戦略を評価しています。消費者分析では、錠剤、カプセル、注射剤といった用途別の利用傾向、嗜好、評価データを調査しています。
技術分析では、解熱鎮痛薬原薬に関連する最新製造技術や将来の開発動向を検証しています。競争環境分析では、市場シェア、競争優位性、差別化要因を評価し、一次調査（アンケート、インタビュー、フォーカスグループ）で裏付けを行っています。
