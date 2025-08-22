こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
実践女子大学が、9月21日、渋谷キャンパスで「グローバル縁日」を初めて開催。イギリス、オランダ、ジョージアの3大使館が参加。Xフォロワー35万超のジョージア大使の特別講演も
実践女子大学（学長：難波雅紀）は9月21日（日）、渋谷キャンパスで、本学学生や留学生らが交流を深めるイベント「グローバル縁日」を初めて開催します。お祭りに合わせ出店が軒を連ねる縁日。その雰囲気を留学生らに楽しんでもらい、日本文化への理解を深めてもらうのが狙い。イギリス、オランダ、ジョージアの3カ国の大使館も参加。スペシャルゲストとして、SNSで人気のジョージア大使が、異文化理解をテーマにした特別講演を行います。
■オープニングはイギリス、オランダ大使館職員による和太鼓演奏
開催は午後1時～午後4時までで、会場は、渋谷キャンパス1階のグローバルラウンジなど。オープニングは、イギリス、オランダ両大使館職員有志による和太鼓演奏が披露されます。続いて、午後1時半から403教室（予定）では、ティムラズ・レジャバ駐日ジョージア大使の特別講演が行われます。タイトルは「大使視点の日本らしさとは？外から見た"日本"にヒントがある！異文化理解から、自分の未来とグローバル人材像を考えよう」。大使は、早稲田大学を卒業後、大手食品メーカーで営業やマーケティング業務を経験し、大使になった異色の存在で、Xのフォロワーは35万人超えという人気のインフルエンサーとして知られています。
■留学生らに日本文化の理解を。琴、日本舞踊、茶道、書道パフォーマンス。定番の輪投げやくじ引きも
このほか、実践女子大学の学生サークル、生田流筝曲部によるお琴演奏や日本舞踊研究部による日本舞踊のパフォーマンス。フィリピン・ラプラプセブ国際大学からの留学生と学生によるダンスパフォーマンス、裏千家茶道部や書道部などによる体験コーナーも用意されます。また、輪投げ、くじびき、的当てゲームなど、縁日定番の遊びのが用意され、お菓子やかわいいギフトがもらえます。
当日は、オランダ、ジョージア、カンボジア、フィリピン、ベトナム、韓国、中国の後期から新しく来日した交換留学生や渋谷に訪れる観光客、近隣の大学生や学外の留学生も参加予定。実践女子大学国際交流推進課の担当者は「大使館によるパフォーマンスや縁日ならではの出し物など、盛りだくさんのイベントです。おひとりでもお友達やご家族とでも大歓迎。気軽に立ち寄って交流を楽しんでみませんか」と話しています。
【イベント概要】
・日 時： 2025年9月21日（日）13:00～16:00
・会 場： 実践女子大学 渋谷キャンパス 1Fアトリウム、グローバルラウンジ
・対 象： 学生・生徒とその保護者、留学生、受験生、教育関係者、卒業生、一般
・参加費： 無料
・申 込： 事前申込制（先着順）※事前予約必須
・申込締切： 2025年9月19日（金）正午まで
（申込フォーム） https://forms.gle/RQMupn2vKEZBi3379
▼本件に関する問い合わせ先
実践女子学園
経営企画部広報課
住所：東京都渋谷区東1-1-49
TEL：03-6450-6837
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/