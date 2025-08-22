こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
北海道科学大学 情報科学部開設シンポジウム「情報科学教育がひらく未来」を開催します
北海道科学大学（札幌市手稲区）では、2025年4月に情報科学部の開設を記念して、北海道内でDXを活用して地域経済の発展に寄与されている方をゲストに迎え、教育現場の実践や地域との連携を通じて、多様な視点から北海道の未来をひらくヒントを探るシンポジウムを開催いたします。
【開催概要】
・名 称：北海道科学大学情報科学部開設記念シンポジウム「情報科学教育がひらく未来」
・開催日：2025年9月3日（水）13:10～15:10（開場12:40）
・場 所：北海道科学大学Ｅ棟401講義室（札幌市手稲区前田7条15丁目4番1号）
※本シンポジウムは9月3日（水）～5日（金）に北海道科学大学にて開催される第24回情報科学技術フォーラム（FIT2025）内の一プログラムです。
【内 容】
・基調講演 「北海道の未来を拓くDXと先端産業～地域経済の発展と情報技術の役割～」
竹野直人様（経済産業省 北海道経済産業局 製造・情報産業課長）
・ゲスト及び北海道科学大学学長によるパネル討論「情報科学教育がひらく未来」
ゲスト
竹野直人様（経済産業省 北海道経済産業局 製造・情報産業課長）
岩谷圭介様（株式会社岩谷技研 代表取締役／発明家）
梶 達 様（上士幌町役場 デジタル推進課 課長）
▼本件に関する問い合わせ先
政策室
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-681-7613
メール：seisaku@hus.ac.jp
