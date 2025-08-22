AKB48鈴木くるみ１st写真集「夢の重さ」発売のお知らせ

株式会社 秋田書店

本日8月22日(金)にAKB48 鈴木くるみ1st写真集のタイトルが『夢の重さ』が発売となりました。

11歳でAKB48に加入してから早9年。9月には21歳の誕生日を迎えるくるるんの、無邪気な少女の可愛らしさはそのままに、大人びた表情ものぞかせる様々な魅力が詰まった一冊に仕上がっています！

撮影は沖縄で敢行！澄んだ海では純白の水着姿で透明感あふれる姿を、開放感あふれるビーチでは元気いっぱいの笑顔を、昼間のプールでは太陽よりも眩しい水着姿で、少女らしい可愛さを表現しています。一方、夜の北谷の街ではエレガントなワンピース姿で優雅に歩き、ラグジュアリーなプール付きホテルでは、セクシーなランジェリー姿も披露。

さらに、本作で初解禁となる大胆なカットも収録！

これまでのくるるんでは見られなかった大人の色気にも挑んだファースト写真集です！

またこの写真集の発売を記念してイベントの開催も決定しております。

ご本人による写真集お渡し会を都内で2回、大阪で1回、オンラインサイン会1回の計4回のイベントを予定しております。

【本人コメント】

「AKB48の“くるるん”こと鈴木くるみです。このたび、20歳という節目のタイミングで、初めての写真集が発売されることになりました！沖縄の海やプールではしゃぐ素の私や、ちょっぴり大人っぽい私がいっぱい詰まっています。私自身とてもドキドキしていますが、皆さんもページをめくりながら一緒にドキドキしてもらえたら嬉しいです。これまで応援してくださった皆さんへの感謝の気持ちを込めて、“今の私”をぎゅっと詰め込んだ写真集を届けられたらいいなと思います。見てくださる方が少しでも笑顔に、そして元気になってもらえるような1冊になっていると思うので、発売を楽しみにしてもらえたら嬉しいです！」

プロフィール

鈴木くるみ (すずき・くるみ)

2004年9月2日生まれ 東京都出身

11歳でAKB48に加入。2023年にはグラビアデビューを飾り、グラビア界で話題になる。

公式X：@akb48kururun

公式Instagram：@ kurumi_akb48

基本情報

■タイトル：AKB48鈴木くるみ１st写真集『夢の重さ』

■発売日：2025年8月22日(金)

■発売：秋田書店

■判型：A4判／128ページ

■定価：本体2,970円(税込)

■撮影：Takeo Dec.

オリジナルチェーン購入特典一覧

・セブンネットショッピング(生写真1種)

・ヨドバシカメラ(生写真1種)

・楽天ブックス(生写真1種)

・駿河屋(生写真1種)

【商品に関するお問い合わせ先】

(株)秋田書店 販売部

Tel：03-3264-7248／Fax：03-3265-9076

イベント情報

■発売記念オンラインサイン会

8月22日(金)18:00～

詳細・お申し込みは「MUVUS」HPにて

https://muvus.jp/muvus/cmdtyList.php?cat=lqNCwR3OPo3Y

■発売記念お渡し会

【HMV&BOOKS SHIBUYA】

8月23日(土)19:00～ ※当日券あり

https://l-tike.com/st1/hmvbooks-25070901/(https://l-tike.com/st1/hmvbooks-25070901/sitetop)

【書泉ブックタワー】

8月24日(月)19:00～

https://t.livepocket.jp/e/f8xlb

【TSUTAYA EBISUBASHI】（大阪）

8月30日(土)13:00～

https://ameblo.jp/tsutaya-4900/entry-12915234475.html

株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス18階

創立：1948年8月10日

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数：約160名

https://www.akitashoten.co.jp/