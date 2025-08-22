こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【藍野大学短期大学部】「ボクシング・日本女子バンタム級暫定王座決定戦」において、本学在学生がプロデビュー3戦目で初のタイトルを獲得しました。
2025年8月19日に東京・後楽園ホールにて開催された「OPBF東洋太平洋スーパー・フライ級タイトルマッチ／日本女子バンタム級暫定王座決定戦」において、藍野大学短期大学部 第二看護学科3年生の高倉日向さん（所属：ディアマンテジム）が3－0（58－56×2、59－55）の判定で、同級2位のメットカルフ沙莉選手（32）（所属：花形ジム）を下し、プロデビュー3戦目にして初のタイトルを獲得しました。
元高校選抜王者である高倉日向さんは、本学の第二看護学科3年生として、看護師国家試験合格を目指し学業に励む一方、プロボクシング選手として日々トレーニングを重ねています。今回の王座獲得は、学業とプロ選手としての両立を続ける中での大きな成果となりました。
【藍野大学短期大学部学長 足利学からの祝辞】
本学の在学生である高倉日向さんが日本女子バンタム級暫定王座を獲得されたことを心よりお祝い申し上げます。学業と競技という二つの厳しい道を歩みながら、見事に成果を収められたことは、在学生・卒業生をはじめ多くの方々に大きな勇気と感動を与えるものです。
本学として、今後も高倉さんの挑戦を応援するとともに、学生一人ひとりが学びと自身の夢を両立できるよう、引き続き教育環境の充実に努めてまいります。
■関連リンク
ディアマンテボクシングジム＆フィットネス
http://www.diamanteboxing.com/index.html
■関連記事
『ボクシングと看護師への道の両立目指す高倉日向 プロ３戦目でタイトル獲得「判定が出た瞬間は涙が出てきました」（デイリースポーツ） - Yahoo!ニュース』
https://news.yahoo.co.jp/articles/78275cbb9b74ac1be07b0bc0e1f6347d09635ac7
『元高校選抜王者の高倉日向が３戦目でタイトル初挑戦 所属ジムの野上奈々会長に並ぶスピード出世へ計量クリア（デイリースポーツ） - Yahoo!ニュース』
https://news.yahoo.co.jp/articles/2d69151d38b59d2df2643029d0b43879a4627a30
■大学概要
学校名：藍野大学短期大学部
学 長：足利 学
所在地：〒545-0004大阪市阿倍野区文の里3-15-47
看護学科3年課程／看護学科2年課程／専攻科（地域看護学専攻）
URL：https://www.aino-jc.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
藍野大学短期大学部 大阪阿倍野キャンパス事務局
住所：大阪府大阪市阿倍野区文の里3-15-47
TEL：06-6621-7600
メール：info@kanri-t2.aino.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/