こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
HATTRICK、東京ヴェルディと「東京ヴェルディ アップサイクルオークション」を開催！
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：嵜本 晋輔）が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK Auction（https://auction.hattrick.world/）」は、東京ヴェルディとのアップサイクルプロジェクト「東京ヴェルディ アップサイクルオークション」を8月22日（金）より開催いたします。
選手が着用した2024シーズンのユニフォームをアップサイクルし、ショルダーバッグやサコッシュ、
トートバッグを製作、出品
東京ヴェルディは、東京都をホームタウンとするＪ１リーグのプロサッカークラブです。近年は「TOKYO♡GREEN」の一環として、不要になった衣料品を回収し、素材ごとに分別・再資源化して新たなサポーターグッズへと生まれ変わらせる「GREEN RELAY PROJECT」など、SDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けた取り組みを進めています。一方、バリュエンスジャパン株式会社が運営する「HATTRICK」は、スポーツチームや団体をはじめ、エンターテインメント業界ではアーティスト、映画会社などと共同でアップサイクルプロジェクト（オークション）を実施しています。
このたび、「HATTRICK Auction」にて開催される「東京ヴェルディ アップサイクルオークション」では、2024シーズンに選手が実際に着用したユニフォームを、ショルダーバッグ・サコッシュ・トートバッグの3種類へアップサイクルし、さらに選手の直筆サインを入れてファンの皆さまにお届けします。
通常であれば役割を終えるユニフォームに、新たな価値を加えて生まれ変わらせることで、廃棄物の削減につなげるとともに、地域・社会・環境への貢献を目指します。
「HATTRICK」では今後も環境課題の解決や、地域社会の新たな循環の創出を目指し、ファンや地域の皆さまにさまざまな企画をお届けできるよう取り組んでまいります。また、世の中から発生する廃材にあらゆる視点から価値を付加し、循環型社会形成の一助となるべく邁進してまいります。
■東京ヴェルディ アップサイクルオークション 概要
・開催期間：2025年8月22日（金）18：00～2025年8月24日（日）22：00
・出品商品：ショルダーバッグ、サコッシュ、トートバッグ、
・オークションページURL：https://auction.hattrick.world/top/2867
※1点ずつハンドメイドで製作しているため、商品によって多少の個体差がある可能性があります。
※詳細はオークションページをご確認ください。
【ショルダーバッグ商品情報】
サイズ：縦 約17cm×横 約23.5cm×マチ 約5cm
ベルト：70cm～150cm
【サコッシュ商品情報】
サイズ：縦 約17cm×横 約23.5cm
ベルト：70cm～150cm
【トートバッグ商品情報】
サイズ目安：高さ 約41cm×横幅 約36cm
ショルダー部分：約28cm
■HATTRICKについて
バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。
・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/
・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/
・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）
■東京ヴェルディ株式会社 概要
・設立：1991年10月1日
・代表者：代表取締役社長 中村 考昭
・本社所在地：東京都稲城市矢野口4015番地1
・事業内容：プロサッカーチームの運営および各種スポーツ活動の運営管理、サッカー競技および各種スポーツ競技の選手、指導者の育成、サッカースクールおよび各種スポーツのスクールの経営ならびに各種スポーツ教室の開催
・URL：https://www.verdy.co.jp/
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 嵜本 晋輔
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
オークションページ
https://auction.hattrick.world/top/2867
選手が着用した2024シーズンのユニフォームをアップサイクルし、ショルダーバッグやサコッシュ、
トートバッグを製作、出品
東京ヴェルディは、東京都をホームタウンとするＪ１リーグのプロサッカークラブです。近年は「TOKYO♡GREEN」の一環として、不要になった衣料品を回収し、素材ごとに分別・再資源化して新たなサポーターグッズへと生まれ変わらせる「GREEN RELAY PROJECT」など、SDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けた取り組みを進めています。一方、バリュエンスジャパン株式会社が運営する「HATTRICK」は、スポーツチームや団体をはじめ、エンターテインメント業界ではアーティスト、映画会社などと共同でアップサイクルプロジェクト（オークション）を実施しています。
このたび、「HATTRICK Auction」にて開催される「東京ヴェルディ アップサイクルオークション」では、2024シーズンに選手が実際に着用したユニフォームを、ショルダーバッグ・サコッシュ・トートバッグの3種類へアップサイクルし、さらに選手の直筆サインを入れてファンの皆さまにお届けします。
通常であれば役割を終えるユニフォームに、新たな価値を加えて生まれ変わらせることで、廃棄物の削減につなげるとともに、地域・社会・環境への貢献を目指します。
「HATTRICK」では今後も環境課題の解決や、地域社会の新たな循環の創出を目指し、ファンや地域の皆さまにさまざまな企画をお届けできるよう取り組んでまいります。また、世の中から発生する廃材にあらゆる視点から価値を付加し、循環型社会形成の一助となるべく邁進してまいります。
■東京ヴェルディ アップサイクルオークション 概要
・開催期間：2025年8月22日（金）18：00～2025年8月24日（日）22：00
・出品商品：ショルダーバッグ、サコッシュ、トートバッグ、
・オークションページURL：https://auction.hattrick.world/top/2867
※1点ずつハンドメイドで製作しているため、商品によって多少の個体差がある可能性があります。
※詳細はオークションページをご確認ください。
【ショルダーバッグ商品情報】
サイズ：縦 約17cm×横 約23.5cm×マチ 約5cm
ベルト：70cm～150cm
【サコッシュ商品情報】
サイズ：縦 約17cm×横 約23.5cm
ベルト：70cm～150cm
【トートバッグ商品情報】
サイズ目安：高さ 約41cm×横幅 約36cm
ショルダー部分：約28cm
■HATTRICKについて
バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。
・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/
・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/
・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）
■東京ヴェルディ株式会社 概要
・設立：1991年10月1日
・代表者：代表取締役社長 中村 考昭
・本社所在地：東京都稲城市矢野口4015番地1
・事業内容：プロサッカーチームの運営および各種スポーツ活動の運営管理、サッカー競技および各種スポーツ競技の選手、指導者の育成、サッカースクールおよび各種スポーツのスクールの経営ならびに各種スポーツ教室の開催
・URL：https://www.verdy.co.jp/
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 嵜本 晋輔
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
オークションページ
https://auction.hattrick.world/top/2867