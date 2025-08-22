【その広告、なぜ響かない？】CPA改善の壁を突破する新手法「インサイトドリブン広告運用戦略」無料公開

ダッシュボード株式会社

ダッシュボード株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：古明地 直樹）は、CPA改善に限界を感じる企業様向けに、新ホワイトペーパー「インサイトドリブン広告運用戦略」を公開しました。ユーザー心理に基づく実践的アプローチを解説します。

デジタル広告の競争が激化する中、「CPA（顧客獲得単価）が頭打ち」「広告投資の効率が伸び悩む」といった課題に直面する企業は少なくありません。

本資料では、従来の数値中心のデータドリブン分析に加え、ユーザー心理や行動理由を深掘りする「インサイトドリブン」の考え方をもとに、CPA改善を加速させる実践的フレームワークを提示しています。

■インサイトドリブンとは？

インサイトドリブンとは、表面的な数値分析にとどまらず、その裏にあるユーザー心理や行動理由を深掘りし、課題の本質を見極めるアプローチです。

たとえば「CTRが低いから改善する」という発想ではなく、「なぜこのコピーに反応しなかったのか？」という背景要因を分析し、施策に反映させます。

本ホワイトペーパーでは、この考え方を広告運用に応用し、CPA改善の限界を突破する具体的な方法を紹介しています。

■ホワイトペーパーの主な内容

ホワイトペーパー「CPA限界突破したい企業様必見！インサイトドリブン広告運用戦略」- CPA高止まりの4大要因（ターゲットのミスマッチ、クリエイティブの陳腐化、LPの課題、入札戦略の非効率性）- インサイトドリブンの基礎概念（ユーザー心理の洞察から課題特定までの流れ）- 広告成果を変える実践例（A/Bテストからのインサイト抽出、LP改善事例など）- AI時代の最適化戦略（人間のインサイト×AIの効率を融合させた予算配分手法）- インサイト資産化サイクル（抽出→分類→蓄積→再活用による継続的改善）

■こんな方におすすめ

- CPA改善や成果向上に課題を感じている広告運用担当者- 実行担当から戦略担当へステップアップしたい広告実務者- ROIを高めたいと考えるマーケティング責任者- 売上やLTVに直結する施策を求める経営者・事業責任者- 広告投資の在り方を見直したい企業担当者

【ダウンロード方法】

ホワイトペーパーは専用フォームよりお申し込みください。

ダウンロードはこちらから :https://form.run/@dash-b-wp02download

■今後の展望

ダッシュボード株式会社は、昨今の不快なウェブ広告マーケティングを変えて、品位のあるメディアに品位のある広告で挑み続けます。私たちは、ただ広告を運用するだけでなく、パートナー様の課題や目標を深く理解し、一緒に成果を追求するコンサルティングを大切にしています。

貴社のビジネス目標に寄り添いながら、現場に即した支援を通じて、より確実な成長をご一緒します。

まずは、お気軽にご相談ください。

ダッシュボード株式会社

ダッシュボードは、Webマーケティングを使ったお客様の集客から顧客化、継続までを一気通貫でサポートする広告代理店です。

Metaビジネスパートナーバッジを保持する希少な広告代理店の一つであり、FacebookやInstagramを中心にGoogle、TikTok、Yahoo!、LINEなど幅広いWebマーケティングでの実績がございます。

Webマーケティングの成果を最大化するノウハウだけでなく、ユーザーに刺さるクリエイティブの企画から制作までをワンストップでサポート致します。

会社概要

Metaビジネスパートナーバッジ保有広告代理店

社名：ダッシュボード株式会社（DASHBOARD LTD.）

本社：東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング14階

創業：2013年 8月13日

代表取締役： 古明地 直樹

資本金：10,000,000円

公式HP：https://dash-b.co.jp/(https://dash-b.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_campaign=250822)

事業内容：

1. ビジネスコンサルティング

2. インターネットを利用した広告代理店業

3. インターネットを利用したメディアの開発・運営

4. インターネットを利用したコンテンツの配信・ホームページの制作・運営・保守・管理

5. インターネットショッピングサイトの運営・管理

6. イベント、セールスプロモーションの企画・制作・運営

7. 前各号に付帯関連する一切の業務

▼本件に関する報道関係者からのお問合せ先▼

メールアドレス：PR@dash-b.co.jp