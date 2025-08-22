こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「スターバックス® プレミアム ミックス ヘーゼルナッツ モカ」2025年9月1日（月）新発売 香ばしくローストしたナッツの風味となめらかなチョコレートの甘さがふわふわの泡に溶け合うラテ
秋季限定製品「スターバックス® フォール ブレンド」、「スターバックス® パンプキン スパイス ラテ」の販売も
2025年9月1日（月）より開始
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、お湯を注ぐだけでスターバックスのラテメニューを手軽に楽しめる「スターバックス® プレミアム ミックス」シリーズより、新フレーバー「ヘーゼルナッツ モカ」を、2025年9月1日（月）に発売します。
■ひと口ごとに深い満足感をもたらす「スターバックス® プレミアム ミックス ヘーゼルナッツ モカ 」
「スターバックス® プレミアム ミックス」は、お湯を注ぐだけで、やわらかな泡とともに豊かな風味が楽しめる、スティックタイプの製品です。スターバックス店舗と同じ高品質のアラビカ種100％の豆を使用し、“スターバックスのラテメニュー”を手軽に味わうことができます。このたび仲間入りする「ヘーゼルナッツ モカ」は、香ばしくローストしたヘーゼルナッツの風味と、なめらかなチョコレートの甘さが絶妙に溶け合った一品です。ベルベットのようにやわらかな泡が口当たりをさらに引き立て、ひと口ごとに深い満足感をもたらします（※ヘーゼルナッツ香料使用）。「スターバックス®プレミアム ミックス」のラインアップには、既存のカフェ ラテ、キャラメル ラテ、カフェ モカ、抹茶 ラテ、ホワイト モカの5種も揃っており、気分やシーンに合わせて好みの味わいを楽しめます。
■製品概要
製品名：スターバックス® プレミアム ミックスヘーゼルナッツ モカ
入数：4本
希望小売価格（税込）：645円
発売日：2025年9月1日（月）
販売チャネル：全国の主要スーパーマーケット（※1）、通販サイト
（※1）一部取扱のない店舗もあります。
■「スターバックス® フォール ブレンド」、スターバックスの秋の風物詩「パンプキン スパイス ラテ」が今年も登場
毎年人気の季節限定コーヒー「スターバックス® フォール ブレンド」は、秋のぬくもりを感じさせる一杯です。そして、昨年、スターバックスブランドの「ネスカフェ ドルチェ グスト オリジナル」（※2）向けの専用カプセルで初の秋季限定製品として発売し、そのユニークな味わいが好評を博した「スターバックス® パンプキン スパイス ラテ」が、今年も登場します。（※2）2007年より販売しているカプセル式コーヒーメーカーを指します。コーヒーメーカーの種類については「参考資料」をご参照ください。
「スターバックス® フォール ブレンド」は、スパイシーで秋らしい風味をもつスマトラのコーヒー、柑橘系の明るさが感じられるアフリカのコーヒー、そして煎ったナッツのような風味が特長のラテンアメリカのコーヒーを組み合わせ、豊かで奥行きのある味わいに仕上がっています。紅葉が重なり合う様子を表現したパッケージデザインも、2025年はより深みのある色合いにリニューアルし、新たな装いで展開します。
「パンプキン スパイス ラテ」は、アメリカや海外のスターバックスで秋の訪れを告げる風物詩として長年親しまれている人気メニューで、豊かな味わいのエスプレッソに、クリーミーなミルクとパンプキン、ナツメグ、シナモンのフレーバーが特長です。秋の空気感にぴったりの一杯で、アメリカの秋の定番スイーツであるパンプキンパイの味を思い起こさせます（※パンプキンスパイスフレーバー使用）。
発売日：2025年9月1日（月）
販売チャネル：全国の主要スーパーマーケット（※3）、通販サイト（※3）一部取扱のない店舗もあります。
製品名： スターバックス オリガミ® パーソナルドリップ® コーヒーフォール ブレンド 4袋
希望小売価格（税込）：753円
製品名： スターバックス® レギュラーコーヒー（粉）フォール ブレンド 140g
希望小売価格（税込）：1,077円
製品名： スターバックス® パンプキン スパイス ラテネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P（6杯分）
希望小売価格（税込）：1,499円
発売日：2025年9月1日（月）
販売チャネル：ネスレ通販オンラインショップ、楽天市場 ネスカフェドルチェ グスト 公式店
製品名： ネスカフェ ドルチェ グスト GENIO S SHARE スターバックス® フォール 体験セット
（内容：ネスカフェ ドルチェ グスト GENIO S SHARE 1台、スターバックス® マグカップ 2個、メッセージペン 1本、ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセルスターバックス® ハウス ブレンド 12P（12杯分） 1箱、ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセルスターバックス® パンプキン スパイス ラテ 12P（6杯分） 1箱）
希望小売価格（税込）：24,750円
スターバックス® フォール ブレンド
Amazon： https://www.amazon.co.jp/stores/page/868A5D61-4054-467D-B7C5-266C849D357A
スターバックス® パンプキン スパイス ラテ ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P（6杯分）
ネスレ通販オンラインショップ： https://order.nestle.jp/ec/0012607543.html
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/dolce-gusto/c/0000000119/
Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DBQ6WKBP
以上
