世界を魅了する初対談──建築家・田根剛 × 照明デザイナー・面出薫、弘前れんが倉庫美術館で実現（TOCOL／8月22日）
8月24日（日曜日）、弘前れんが倉庫美術館にて、世界を舞台に活躍する二人の巨匠による初の対談（オンライン）が実現します。（TOCOL）
建築家・田根剛氏と、照明デザイナー・面出薫氏。
それぞれが築き上げてきた独自の哲学と実践が、この特別な場所で交差します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327863&id=bodyimage1】
建築家・田根 剛（Tsuyoshi Tane）
ATTA - Atelier Tsuyoshi Tane Architects 代表。
パリを拠点に「Archaeology of the Future（未来の考古学）」をコンセプトに活動し、エストニア国立博物館や弘前れんが倉庫美術館をはじめ、世界的に評価される建築を手がけてきました。現在は、『帝国ホテル 東京・新本館』（2036年完成予定）を含む数々のプロジェクトを世界各地で進行中です。
主な受賞に、フランス芸術文化勲章シュヴァリエ、フランス建築アカデミー新人賞、エストニア文化基金賞グランプリ、第67回芸術選奨文部科学大臣新人賞などがあります。
オフィシャルサイト：https://at-ta.fr/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327863&id=bodyimage2】
照明デザイナー・面出 薫（Kaoru Mende）
ライティング プランナーズ アソシエーツ 代表
東京国際フォーラムやJR京都駅、六本木ヒルズ、さらにはシンガポール中心市街地の照明マスタープランなど、都市と建築に新たな表情を与える数多くのプロジェクトを手掛けてきました。照明文化を啓蒙する活動「照明探偵団」でも知られ、世界の光環境を牽引する第一人者です。
現在は住宅照明から都市照明まで幅広いデザインを手がけ、国際的に活動を続けています。
主な受賞に、国際照明デザイナー協会最優秀賞、北米照明学会照明デザイン大賞、日本照明学会・日本照明賞、日本文化デザイン賞、毎日デザイン賞などがあります。
日本建築学会（AIJ）、日本照明学会（IEIJ）、国際照明デザイナー協会（IALD）、日本デザインコミッティー（JDC）などの会員。現在、武蔵野美術大学客員教授。
オフィシャルサイト：https://www.lighting.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327863&id=bodyimage3】
建築と光。形と陰影。空間と記憶。
田根剛氏と面出薫氏、それぞれが世界の第一線で培ってきた思想と経験が、弘前れんが倉庫美術館で交わるこの対談は、建築やデザインの専門家にとどまらず、文化や暮らしに関心を持つすべての人にとって刺激的な時間となるでしょう。
建築とは、人びとの営みと時間を受け止める「場」であり、照明はそこに寄り添い、空間の質や記憶を静かに浮かび上がらせる“見えない素材”です。建築と照明は、それぞれが異なる手法と視点から空間と対峙しながらも、共に人間の感覚と情動に働きかけます。
照明デザインの先駆者クロード・エンゲルはこう語りました。
「建築設計者のための素材は、スチールやコンクリートやガラスだけではなく、光を大切な建築素材のひとつとして捉えなさい」と。
その思想を受け継ぎ、「光は素材である」と語る照明デザイナー・面出薫氏は、建築空間のなかで“光そのもの”の存在を問い続けてきました。照明器具が主役ではなく、建築とそこに生きる人びとこそが輝くべきである──光を通じて建築の輪郭と気配を際立たせてきた、その実践の数々が今回の対談で語られます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327863&id=bodyimage4】
［日時］2025年8月24日（日曜日）／14：00スタート（受付13：30）
［場所］弘前れんが倉庫美術館「スタジオB」（パリと弘前れんが倉庫美術館をオンラインで結びます）
［参加費］大人3,000円（税込） ※中学生・高校生無料
［プレゼント内容］参加者には面出薫著『建築照明の作法（TOTO建築叢書）』をプレゼント！
【参加申込】 https://www.tocol.net/form/250824d
ーーーーーーーー
〈主催・お問合せ〉一般社団法人TOCOL https://www.tocol.net
〈後援〉青森県／弘前市／弘前大学／弘前れんが倉庫美術館／デーリー東北新聞社／東奥日報社／公益社団法人 日本建築家協会 東北支部／公益社団法人 日本建築家協会 青森地域会／一般社団法人 青森県建築士会
〈協賛〉株式会社トイ 愛瀰詩塾（えみしじゅく）
〈協力〉照明探偵団 https://shomei-tanteidan.org/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327863&id=bodyimage5】
