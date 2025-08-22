おしゃれな振袖をレンタルして、一生に一度の成人式を最高の一日に！【北海道/札幌市】
【新作入荷】誰もが憧れる、私だけの特別な振袖
https://www.studio-palette.com/factory_info/furisode_rental_factory/435417.html
成人式は、誰もが一度きりの特別な日。その特別な日を彩る振袖は、自分らしさを表現するための大切なアイテム。「周りの子と同じ振袖は嫌だ」「もっとおしゃれな振袖で個性を出したい」という声も多く聞かれます。
そんな願いを叶えるべく、札幌にある振袖Paletteでは、専属のバイヤーが数々のコレクションから厳選した新作振袖を大量に入荷しました。
今流行りのブラック＆ネイビーやモノトーン系、そしてトレンドを取り入れたコーディネートなど、まるでファッション誌から飛び出してきたようなおしゃれで可愛い振袖が勢揃い！
どの振袖も着る人の魅力を最大限に引き出し、一生に一度の晴れ舞台を華やかに彩ること間違いなし。
対象: 2026年~27年以降に成人式を迎える皆様、または前撮り・後撮りをご希望の皆様
商品サービス: 成人式振袖のレンタル、前撮り撮影、ヘアメイク、着付け、当日レンタル、写真データ
提供開始日: 2025年8月20日より新作振袖の展示・試着・ご予約を開始
取り扱い店舗: 振袖Palette/写真工房ぱれっとサッポロファクトリ店
（北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F）
価格帯:\29,800(税込\32,780)～
※価格は振袖のデザインやプラン内容によって異なります。詳細はお問い合わせください。
レンタル・ご予約方法: 当店公式サイトにてwebまたはお電話にてご予約の上、ご来店ください。専属のプランナーが丁寧にご案内いたします。
札幌で叶える、理想の振袖スタイル
振袖Paletteは札幌市内に店舗を構え、地域の皆様に寄り添ったサービスを提供しています。
北海道在住の方や、上京などされた方が地元で成人式を迎えられる場合も数多くご利用いただいております。私たちは「一人でも多くの方に、最高の成人式を迎えてほしい」という想いを胸に、日々お客様と向き合っています。
今回入荷した新作振袖は、古典的な美しさと現代的な感性が融合したデザインが特徴。
伝統的な柄にゴールドの刺繍を施した華やかな一着や、レースやフリルをあしらったフェミニンな振袖、モード感あふれるモノトーンの振袖など、幅広いテイストの振袖が合計10着以上も新入荷！
ヘアメイクスタッフがお客様の体型や雰囲気に合わせて丁寧に仕上げ、トータルコーディネートをご提案いたします。
前撮り撮影では、プロのカメラマンがお客様の最高の表情を引き出し、まるで映画のワンシーンのような"人に見せたくなる"お気に入りの写真に。
成人式振袖レンタルだけではなく、成人式に参加しない派・「写真だけの成人式」をされる方にもおすすめです。
振袖選びは、これまでとこれからの物語を紡ぐ時間
振袖を選ぶ時間は、これまで自分が形成してきた"好き"と、これからの未来への期待に胸を膨らませる特別な時間に。
当店では専属のプランナーがお客様一人ひとりの個性や好みを丁寧にヒアリングします。豊富なラインナップの中から、お客様に最適な振袖を一緒に探し、試着を重ねることで、理想のスタイルを具体的にイメージしていただけます。
「こんな色合いが好き」「こんな雰囲気にしたい」といった漠然としたイメージも大歓迎です。経験豊富なスタッフが、あなたの想いを形にするお手伝いをいたします。
ぜひお気軽にご相談くださいませ。
新作振袖一覧
2025年トレンド!Navy振袖
人気のBlack振袖
ネイビー×クリーム花柄
個性的なネイビー振袖
可愛さNo.1!ホワイトパール
おしゃれなベージュ振袖
光沢感のあるホワイト振袖
パステルホワイト振袖
当店では、札幌での成人式当日の振袖のレンタルから着付け、ヘアメイク、前撮り撮影、写真データまで、成人式の準備に必要なすべてをワンストップで提供するトータルサポート体制を整えています。
お客様は、煩雑な手配に悩むことなく、振袖選びから当日までを安心して楽しんでいただけます。
札幌以外の方は、北海道内であればご郵送も可能です。ゆとりを持ってレンタル＆ご返送が可能＆フルセットでお渡しすることができるので、ぜひお気軽にご相談くださいね。
協業パートナー募集のお知らせ
私たち振袖Palette(本社／有限会社三景スタジオ)、より多くのお客様に最高の思い出を届けるため、同じ志を持つ企業様との協業を積極的に検討しております。
- 成人式用のネイルやエステ、美容サービスを提供している企業様
- 成人式後の二次会やパーティー会場を提供している企業様
- 成人式当日の送迎サービスを提供している企業様
など、私たちのサービスと連携することで、お客様により充実した体験を提供できると考えております。ご興味をお持ちの企業様は、下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。
有限会社三景スタジオ
店舗運営部/協業パートナー受付窓口
tel：011-596-7897
mail：info@sankeistudio.co.jp
最高の思い出を、最高の形で残す
人生の節目となる成人式。その大切な一日を、後悔のない最高の一日にしてほしい。振袖paletteは、お客様一人ひとりの想いを大切にし、最高の振袖と最高のサービスでお手伝いいたします。
ご試着やご見学は毎日可能！
この夏/秋、あなただけの特別でおしゃれな振袖を見つけませんか？スタッフ一同、心より皆様のご来店をお待ちしております。
【店舗情報】
■住所/
札幌市中央区北2条東4丁目１-２サッポロファクトリーレンガ館1F
※セブンイレブンさんの向かいになります。
■電話番号/
011-207-4466
■お車でお越しの方/
サッポロファクトリー駐車場をご利用ください
■営業時間/
AM10:00-PM6:30