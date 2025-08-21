三菱地所プロパティマネジメント株式会社

横浜ランドマークタワー69階展望フロア「スカイガーデン」(神奈川県横浜市／運営：三菱地所プロパティマネジメント株式会社(以下、スカイガーデン))と、「Cafe Fan Base(カフェ ファンベース)」(神奈川県横浜市／運営：三菱地所株式会社・ぴあ株式会社(以下、Cafe Fan Base))は、『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』（以下、『映画キミとアイドルプリキュア♪』）とコラボレーションしたイベント「映画公開記念 キミとアイドルプリキュア♪コラボイベント in 横浜ランドマークタワー」を、9月5日(金)～9月28日(日)まで期間限定で開催いたします。

キービジュアル

本イベントは9月12日(金)公開の『映画キミとアイドルプリキュア♪』の公開を記念し、69階展望フロア「スカイガーデン」では、幅5mの大型ビジョンで映画主題歌やプリキュアのリリックビデオを一緒に歌って踊って楽しめるコーナーや、『キミとアイドルプリキュア♪』関連商品の特別展示、さらに本イベント描き下ろしイラストのプリキュアを見ながら楽しむぬり絵コーナーも登場します。また、イベント期間限定の特別ドリンクやコラボグッズも、同フロアのスカイカフェ、タワーショップにて期間限定で販売いたします。

また、ランドマークプラザ 5階「Cafe Fan Base」では、イベント期間限定のオリジナルコラボドリンクやフードをお楽しみいただけるほか、イベント限定のコラボグッズも販売いたします。

また、両施設を巡って楽しめる重ね押しスタンプラリーも登場し、プリキュアファンにはたまらない特別コンテンツが盛りだくさんのイベントとなっています。

「映画公開記念 キミとアイドルプリキュア♪コラボイベントin横浜ランドマークタワー」開催概要

【実施期間】

20254年9月5日((金)) ～ 9月28日((日))

【場 所】

横浜ランドマークタワー 69階展望フロア「スカイガーデン」

ランドマークプラザ 5階 「Cafe Fan Base」

【営業時間】

・横浜ランドマークタワー 69階展望フロア「スカイガーデン」

通常営業 10:00～21:00(最終入場：20:30)

延長営業 10:00～22:00(最終入場：21:30)

※毎週土曜日と月曜日が祝祭日((振替休日を含む))の場合、前日の日曜日

・ランドマークプラザ 5階 「Cafe Fan Base」

カフェ 11:00～21:45(最終入場：平日20:15の回、土日祝：20:30の回) ※事前予約推奨

ショップ 11:45～21:45(最終入場：21:15)

【入場料金】

・横浜ランドマークタワー 69階展望フロア「スカイガーデン」横浜ランドマークタワー 69階展望フロア「スカイガーデン」

大人((18～64歳))：1,000円 / 65歳以上・高校生：800円

小・中学生：500円 / 幼児(4歳以上)：200円

※金額は税込み価格です。

※イベントの期間や内容は予告なく変更となる場合がございます。

横浜ランドマークタワー 69階展望フロア「スカイガーデン」での展開

横浜ランドマークタワー 69階展望フロア「スカイガーデン」での展開

横浜ランドマークタワー 69階展望フロア「スカイガーデン」では『キミとアイドルプリキュア♪』の世界を超大型ビジョンで楽しめる映像や、特別展示コーナーとぬり絵コーナーが登場。またイベント期間限定のコラボグッズとコラボドリンクもお楽しみいただけます。

■超大型ビジョンで一緒に歌って踊って楽しむ「キミとアイドルプリキュア♪」映像コーナキラッキランラン♪スーパーライブビジョン」

※イメージ

幅5m×高さ2mを超える超大型ビジョンで『キミとアイドルプリキュア♪』の関連映像や、プリキュアのリリックビデオを楽しめるコーナーが登場します。ビジョンの前に立つと、まるでプリキュアのライブステージに参加しているような気分を味わえます。

■『キミとアイドルプリキュア♪』の特別展示コーナー

※イメージ

TVアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』のCD・DVDやおもちゃ、作品紹介などをご覧いただける展示コーナーが登場。『キミとアイドルプリキュア♪』の魅力がたっぷり詰まったコンテンツ盛りだくさんの展示となっています。

■推しキャラ ぬり絵コーナー

※イメージ

『映画キミとアイドルプリキュア♪』のオリジナルぬり絵をお楽しみいただけます。会場の壁面には、本イベント描きおろしイラストのプリキュアが登場！キャラクターを見ながらぬり絵に挑戦いただけます。

壁面には、等身大で描かれたプリキュアたちが登場！キャラクターを見ながらぬ塗り絵に挑戦い

ただけます。

■イベント限定コラボドリンクがスカイカフェに登場！

イベント開催中の期間限定で、映画『映画キミとアイドルプリキュア♪』をイメージした限定コラボドリンクをスカイカフェで販売いたします。

※イメージ

商品名：映画キミとアイドルプリキュア♪コラボドリンク

価格：800円

※価格は税込み表記です。

■「キミとアイドルプリキュア♪」『映画キミとアイドルプリキュア♪』×「スカイガーデン」限定グッズをタワーショップで販売

「スカイガーデン」同フロアのタワーショップでは、ここでしか手に入らない限定デザインのコラボグッズを数量限定で販売発売します。

商品名：アクリルバッジ(5種)

価格：800円

商品名：アクリルスタンドキーホルダー(5種)

価格：1,200円

※価格は全て税込表記です。

※画像はイメージです。

また、プリキュアオンラインショップ「プリキュアプリティストア」の人気商品も、期間限定で販売いたします。

■限定デザインのオリジナルクリアファイル付き特別入場券を販売発売！

本イベント限定デザインのA4クリアファイル付きの特別入場券を、数量限定でチケット売り場にて販売発売いたします。

＜オリジナルA4クリアファイル付き特別入場券（数量限定)＞

【料金】

大人(18～64歳)：1,500円(税込) / 65歳以上・高校生：1,300円(税込) / 小・中学生：1,000円(税込) / 幼児(4歳以上)：700円(税込)

※特別入場券は、スカイガーデンチケット窓口のみで販売いたします。

※ご来場者1名につきチケット特典のお渡しは1点のみとなります。

また、割引は適用されません。

※オリジナルクリアファイルのみをご購入いただくことはできません。

※スカイガーデンに入場せず、再度、入場券購入列に並ぶことはできません。

※オリジナルクリアファイルはランダムでのお渡しとなります。キャラクターをお選びいただくことはできません。

ランドマークプラザ 5階 「Cafe Fan Base」での展開

※イメージ

ランドマークプラザ 5階の「Cafe Fan Base」では、イベント期間限定の特別コラボカフェ「映画公開記念 キミとアイドルプリキュア♪カフェ」を展開いたします。『映画キミとアイドルプリキュア♪』の世界観満載のカフェでは、キャラクターをイメージした限定メニューをお楽しみいただけるほか、描きおろしイラストを使用した限定コラボグッズもお買い求めいただけます。

【イベント詳細ページ】 https://cafefanbase.com/event/precure-movie2025/

■「Cafe Fan Base」限定のオリジナルコラボメニュー

キラキランドからやってきた妖精プリルンとメロロンをイメージしたカルボナーラうどん、さらにキュアアイドル・キュアウインク・キュアキュンキュンをモチーフにしたパフェ、キュアズキューンとキュアキッスをモチーフにしたパンケーキ、5人のキャラクターカラーを取り入れたドリンク各種など、『映画キミとアイドルプリキュア♪』の世界観を盛り込んだオリジナルコラボメニューをご用意しました。

※イメージ

■『映画キミとアイドルプリキュア♪』×「Cafe Fan Base」 オリジナルコラボグッズを販売

Cafe Fan Baseのショップでは、ここでしか手に入らない限定グッズの販売を行います。コラボカフェ利用以外のお客様もお買い求めいただけます。

商品名：ホログラム缶バッジ(ランダム全5種)

価格：600円

商品名：チェキ風ステッカー(ランダム全8種)

価格：770円

商品名：アクリルキーホルダー

種類： キュアアイドル／キュアウインク／キュアキュンキュン／

キュアズキューン／キュアキッス

価格：700円

商品名：アクリルチャーム付シュシュ

種類：キュアアイドル／キュアウインク／キュアキュンキュン／キュアズキューン／キュアキッス

価格：1,200円

商品名：アクリルジオラマ

価格：4,500円

商品名：カラビナ付きクリアポーチ

種類：キュアアイドル／キュアウインク／キュアキュンキュン／ キュアズキューン／キュアキッス

価格：1,200円

※価格は全て税込表記です。

※画像はイメージです。

また、「プリキュアプリティストア」の人気商品も、期間限定で販売いたします。

■限定特典

イベント期間中限定で、「Cafe Fan Base」をご利用のお客様にオリジナルノベルティをご用意しております。

特典１.：コラボカフェメニュー注文特典

コラボフード、デザート、ドリンクメニューのうちいずれか1点ご注文につき、オリジナルコースターを1枚プレゼントいたします。

全6種 / ランダム（※イメージ)

特典２.：グッズ購入特典

1会計につきグッズを2,200円(税込)以上ご購入いただいたお客様に、オリジナルのビジュアルカードを1枚プレゼントいたします。

「スカイガーデン」 「Cafe Fan Base」 共通施策

全5種 / ランダム （※イメージ）

■「スカイガーデン」・「Cafe Fan Base」を巡る 重ね押しスタンプラリー

「スカイガーデン」「Cafe Fan Base」の両施設にある、計6か所のスタンプスポットを巡るスタンプラリーです。スタンプポイントを順番にまわり、重ね押ししていくと、限定イラストが完成します。

【映画作品情報】

キービジュアル

■タイトル：「映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！」

■公開日：2025年9月12日(金)全国ロードショー

■声の出演：松岡美里 高橋ミナミ 高森奈津美 南條愛乃 花井美春

長縄まりあ 種崎敦美 松田颯水 上田麗奈

関根明良 加隈亜衣 村瀬歩 七瀬彩夏 古賀葵

諏訪部順一 佐久間大介

内田真礼 佐倉綾音

津田篤宏(ダイアン)

■映画主題歌：「♪HiBiKi Au uta♪」

■作詞：青木久美子 ■作曲・編曲：馬瀬みさき

■原作：東堂いづみ ■監督：小川孝治 ■脚本：吉野弘幸

■音楽：深澤恵梨香 / 馬瀬みさき

■キャラクターデザイン・総作画監督：板岡錦

■美術監督：谷岡善王 ■色彩設計：竹澤聡 ■撮影監督：大島由貴

■CGディレクター：近藤まり ■製作担当：直田宏隆

■コピーライト：(C)2025 映画キミとアイドルプリキュア♪製作委員会

■映画公式HP：https://2025.precure-movie.com/

ある日うたたちは、不思議な島で開催される

【スーパーミラクルアイドルフェスティバル】に出演することに！

しかし突然、謎の怪物の登場で島と世界が大ピンチ。

しかも過去に飛んじゃった！？

ピンチを救うヒントは、女神の伝説と謎の少女…？

さぁ！歌って踊ってファンサして、

キミに届けるキラッキライブスタート

「キミとアイドルプリキュア♪」番組情報

■放送日時：毎週日曜朝 8:30 (ABCテレビ・テレビ朝日系列)

■公式サイト：https://www.toei-anim.co.jp/tv/precure/

主人公咲良うたは、歌うのが大好きな中学2年生。

ある日、伝説の救世主アイドルプリキュアを探しにきた妖精プリルンと出会う！

プリルンは、ふるさとのキラキランドが、

チョッキリ団のボスダークイーネによって、真っ暗闇にされてしまったのだ。

そんな中、街の人のキラキラがチョッキリ団によって奪われ…大ピンチ！

「キラッキランランにしたい！ 私の歌で！」

うたの決意が結ばれ、伝説の救世主《キュアアイドル》に変身！

歌って踊ってファンサして(ハート)

どんな真っ暗闇でも、キミをキラッキランランにしちゃうよ！

(C)ABC-A・東映アニメーション

＜一般の方のお問い合わせ先＞

■ランドマークプラザ (11:00～20:00)

TEL：045-222-5015

公式サイト：http://www.yokohama-landmark.jp

■スカイガーデン事務局 (10:00～20:00)

TEL：045-222-5030

公式サイト：http://www.yokohama-landmark.jp/skygarden

■Cafe Fan Base (営業時間のみ受付 11:00～21:30)

TEL：045-263-6691

公式サイト：https://cafefanbase.com/