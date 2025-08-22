¡Ú¥µ¥Ö¥ê¥Ê¶âÂôÅ¹¡Û²Æ¸ÂÄê¡ª¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹²°¾å¥Æ¥é¥¹¤ÇBBQ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢ËèÇ¯Âç¿Íµ¤¤Î¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¤Ï9·îËö¤Þ¤Ç¡ªÊ¿Æü¸ÂÄê¤Î¡ÖÁá³ä¡×¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£Ãë11»þ¤«¤é³«ºÅ
¡Ö¥µ¥Ö¥ê¥Ê¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¡×¹¥É¾³«ºÅÃæ¡ª¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÄó¶¡ÆâÍÆ¤È¤Ï°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡¡¥¢¥¤¥¨¥à¥¨¥à¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿å¸ý Ä¾Ê¸¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ösabrina¥«¥Õ¥§¡õ¥Æ¥é¥¹¡×(https://saburina-beer.owst.jp/)¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔËÙÀî¿·Ä®3-1 ¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹7F²°¾å¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¹¥É¾¤Î²Æµ¨¸ÂÄê´ë²è¡Ö¥µ¥Ö¥ê¥Ê¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÇ¯¤Ï¡ÚÀ±¶õ¤È¾ÆÆù¤Î¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¡Û¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ßÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ÈBBQ¥»¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÉÙ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö¾ÆÆù¡ß¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¥»¥Ã¥È¡Ê90Ê¬°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¡Ë¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¤ªÆù¤òËËÄ¥¤ê¡¢Îä¤¨¤¿¥Óー¥ë¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ë¤Ò¤È¤È¤¤Ï¤Þ¤µ¤Ë³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£ËèÆü11»þ¤«¤é±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÂô»ÔÆâ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²°¾åÄí±à¤Î¤â¤È¡¢Ìë¤ÏÀ±¶õ¤Î²¼¤Ç¡¢Ãë¤Ï¿¿¤ÃÀÄ¤Ê¶õ¤Î²¼¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼ñ¤Î°Û¤Ê¤ë»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¿Æü16»þ¤«¤é17»þ¥¹¥¿ー¥È¸ÂÄê¤Ç1,000±ß³ä°ú¤È¤Ê¤ë¡ÖÁá³ä¥×¥é¥ó¡×¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥¢¥ïー¤È¤·¤Æ¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±Å¹¤Ï2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ë¤´°¦¸Ü¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Î1¤«·î¤â¿´¤ò¹þ¤á¤Æ±Ä¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²°¾å¥Æ¥é¥¹¤ÇËÜ³Ê¥Ðー¥Ù¥¥åー¡£ËèÇ¯Âç¹¥É¾¤Î¡Ö¥µ¥Ö¥ê¥Ê¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤¬¥é¥¹¥È¡ª9·î30Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¢£ ³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²°¾å¥Æ¥é¥¹¤Ç³Ú¤·¤à¡¢ÈóÆü¾ï¤Î¥Ðー¥Ù¥¥åーÂÎ¸³
¡¡¡Ö¥µ¥Ö¥ê¥Ê¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤Ï¡¢¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹7³¬¤Î²°¾åÄí±à¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢Ãë¤Ï¿¿¤ÃÀÄ¤Ê¶õ¤Î²¼¤Ç¡¢Ìë¤ÏÀ±¶õ¤È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤Ç¡¢¾ÆÆù¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãë11»þ¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²°¾å¥Æ¥é¥¹¤Ç¤Î¥Ðー¥Ù¥¥åー¤Ï²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡9·î¤Ï¡¢Ãë´Ö¤Ç¤â¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤¬¿á¤È´¤±¤ëµ¨Àá¡£¿¿¤ÃÀÄ¤Ê½©¶õ¤Î²¼¤Ç¾ÆÆù¤ÈÎä¤¨¤¿¥Óー¥ë¤òÌ£¤ï¤¨¤Ð¡¢²Æ¤ÎÌ¾»Ä¤È½é½©¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤òÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£µÙÆü¤Î¥é¥ó¥Á¤ä¸á¸å¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¡¢²Æ¤«¤é½é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±«Å·»þ¤Ë¤Ï²°Æâ¥¹¥Úー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¡Ê¢¨Í×Í½Ìó¡Ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾Æ¤¾å¤²¤¿¤ªÆù¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢²°Æâ¤Ç¤â¥Ðー¥Ù¥¥åー¤ÎÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãë11»þ¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥µ¥Ö¥ê¥Ê¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¡×¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÄó¶¡ÆâÍÆ¤È¤Ï°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢£ ¼ê¤Ö¤é¤Ç³Ú¤·¤à¡Ö¾ÆÆù¡ß¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¥»¥Ã¥È¡×
¡¡¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°ºÚ¡¦¾Æ¤ÌîºÚ¡¦ÆùÎÁÍý¡¦¡º¤´¤Ï¤ó¡¦¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤ÇÂ·¤Ã¤¿Á´6ÉÊ¤Ë¡¢90Ê¬°û¤ßÊüÂê¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ö¾ÆÆù¡ß¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¥»¥Ã¥È¡×¡£¼ê¤Ö¤é¤ÇËÜ³ÊBBQ¤ò³Ú¤·¤á¤ë½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ5,500±ß¡¢¾®³ØÀ¸¤ÏÈ¾³Û¤Ë¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¡Û
¡ã¤ª¤Ä¤Þ¤ßÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡ä
±ö»ÞÆ¦ / ßÕ¤ê¥Áー¥º¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À / ¥ä¥ó¥Ë¥ç¥ó¥·¥å¥¦¥Þ¥¤ / ¾®°³¤Î¥¨¥¹¥«¥Ù¥Ã¥·¥å
¡ã¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡ä
¡ãÌîºÚÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡ä
¶Ì¤Í¤® / ¥Ê¥¹ / ¥Ôー¥Þ¥ó / ¤È¤¦¤â¤í¤³¤· / ¥¨¥ê¥ó¥®
¡ãÆùÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡ä
µí¥ê¥Ö¥íー¥¹ / µí¥«¥ë¥Ó / µí¥¿¥ó / ¥·¥Þ¥Á¥ç¥¦ / ¥Ð¥¸¥ë¥½ー¥»ー¥¸ / ¥Ô¥ê¿É¥½ー¥»ー¥¸
¡ã¡º¤´¤Ï¤ó¡ä¥¬¥Ñ¥ª¥é¥¤¥¹
¡ã¥Ç¥¶ー¥È¡ä¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー
¢¨ÆâÍÆ¤Ï»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê°ìÉôÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ÆÆù¡ß¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¥»¥Ã¥È¡×
¢£ Ê¿Æü¸ÂÄê¡ÖÁá³ä¥×¥é¥ó¡×¤âÂç¹¥É¾¡ª
¡¡Ê¿Æü16»þ～17»þ¥¹¥¿ー¥È¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸Â¤ê¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê4,400±ß¤Ç¤´Äó¶¡¡£¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ÏÄÌ¾ï¥×¥é¥ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÁ´6ÉÊ¡Ü90Ê¬°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¤Ç¡¢¤ª¼ò¤â¤ª¿©»ö¤â¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£²ñ¼Òµ¢¤ê¤ÎÁá¤á¤Î´¥ÇÕ¤ä¡¢¤ªÆÀ¤ÊÊ¿Æü¥Ï¥Ã¥Ôー¥¢¥ïー¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£ 30¼ïÎà°Ê¾å¤Î°û¤ßÊüÂê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー¤Ï30¼ïÎà°Ê¾å¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ÄêÈÖ¤Î¡Ö°ìÈÖºñ¤ê¡×¤ä¡Ö¥Ïー¥È¥é¥ó¥É¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¸¥ó¥È¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥â¥¹¥³¥ß¥åー¥ë¡¢¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー¡¢¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡¢ÀÖ¡¦Çò¥ï¥¤¥ó¡¢¼«²ÈÀ½¥ì¥â¥Íー¥É¤Ê¤É¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤«¤é¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤ì¤Ê¤¤Êý¤ä¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤ÎÊý¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡Ü500±ß¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë4ÌÃÊÁ¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤Ç¤¤ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥×¥é¥ó¤âÅÐ¾ì¡£¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤Î°Û¤Ê¤ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Óー¥ë½é¿´¼Ô¤«¤é°¦¹¥²È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë°û¤ßÈæ¤Ù¡Ê¡Ü500±ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¡Û
- ¤è¤Ê¤è¤Ê¥¨ー¥ë¡Ê¥ä¥Ã¥Ûー¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥°¡ÃÄ¹Ìî¸©¡Ë¡§´»µÌ·Ï¥Û¥Ã¥×¤¬¹á¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Úー¥ë¥¨ー¥ë
- ¾ïÎ¦Ìî¥Í¥¹¥È¥Óー¥ë¡ÊÌÚÆâ¼òÂ¤¡Ã°ñ¾ë¸©¡Ë¡§·Ú¤ä¤«¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ù¥ë¥¸¥ã¥ó¥Û¥ï¥¤¥È
- ¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¥é¥¬ー¡ÊBrooklyn Brewery¡Ã¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡§àèàá¿§¤ÎÈþ¤·¤¤¥é¥¬ー¡¢¥â¥ë¥È¤Î¥³¥¯¤È¥Û¥Ã¥×¤Î¶ìÌ£¤¬Ì¥ÎÏ
- ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ð¥ìー Ë½á¡ã496¡ä¡Ê¥¥ê¥ó¡ÃÆüËÜ¡Ë¡§Çþ²ê¤Î´Å¤ß¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤
¢£ ¥µ¥Ö¥ê¥Ê¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó ³µÍ×
³«ºÅ¾ì½ê¡§sabrina¥«¥Õ¥§¡õ¥Æ¥é¥¹¡Ê¥µ¥Ö¥ê¥Ê¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó ¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹Å¹¡Ë
½»½ê¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔËÙÀî¿·Ä®3-1 ¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹7F²°¾å
³«ºÅ´ü´Ö¡§～2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～22:00¡Ê»ÜÀß±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
ÎÁ¶â¡§
¡¡¡¦ÄÌ¾ï¥×¥é¥ó¡¡¤ª°ì¿ÍÍÍ 5,500±ß ¡¿ ¾®³ØÀ¸È¾³Û
¡¡¡¦Ê¿Æü¸ÂÄê¡ÖÁá³ä¥×¥é¥ó¡×¡Ê16:00～17:00¥¹¥¿ー¥È¡Ë¡¡¤ª°ì¿ÍÍÍ 4,400±ß ¡¿ ¾®³ØÀ¸È¾³Û
°û¤ßÊüÂê»þ´Ö¡§90Ê¬
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡§
¡¡¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë°û¤ßÊüÂêÄÉ²Ã ¡Ü500±ß
¡¡¡¦¾ÆÆù1.5ÇÜÀ¹¤ê ¡Ü1,300±ß
¡¡¡¦°û¤ßÊüÂê±äÄ¹30Ê¬ ¡Ü500±ß
¢£ Í½ÌóÊýË¡
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://saburina-beer.owst.jp/
Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡§https://www.hotpepper.jp/strJ001194308/
¢¨µºÜ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
sabrina¥«¥Õ¥§¡õ¥Æ¥é¥¹¡Ê¥µ¥Ö¥ê¥Ê¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó ¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹Å¹¡Ë
¡¦ÈóÆü¾ï¤Î¥ê¥¾ー¥È¶õ´Ö¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤«¤éÂßÀÚ¥Ñー¥Æ¥£ー¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡Ösabrina¥«¥Õ¥§¡õ¥Æ¥é¥¹¡×
¡¡¡Ösabrina¥«¥Õ¥§¡õ¥Æ¥é¥¹¡×¤Ï¡¢¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹7³¬²°¾å¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ÃÏ¾å50m¤ÎÎÐ¤¢¤Õ¤ì¤ë²°¾åÄí±à¤«¤é¤Ï¶âÂô»Ô¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò°ìË¾¤Ç¤¡¢¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¤ò»×¤ï¤»¤ë²°³°¥Ç¥Ã¥¥Æ¥é¥¹¤¬ÈóÆü¾ï¤ÎºÇ¹â¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë¤è¤ë¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ä¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡¢ËÜ³Ê¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥·¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥åー¤ò¤´Äó¶¡¡£½÷»Ò²ñ¤äÃÂÀ¸Æü¡¢µÇ°Æü¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤Î¤´ÍøÍÑ¤«¤é¡¢¥³ー¥¹ÎÁÍý¤ä±ã²ñ¡¢ÂßÀÚ¥Ñー¥Æ¥£ー¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÀÊ¶Ø±ì¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÂÐ±þ¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢Ë¬¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë²÷Å¬¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
sabrina¥«¥Õ¥§¡õ¥Æ¥é¥¹
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÅ¹¤Ï2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÊÄÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ê´ü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¤¤¿¤À¤¡¢¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
sabrina¥«¥Õ¥§¡õ¥Æ¥é¥¹¡Ê¥µ¥Ö¥ê¥Ê¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó ¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹Å¹¡Ë
½»½ê¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔËÙÀî¿·Ä®3-1 ¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹7F²°¾å
TEL¡§076-293-3500
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～22:00¡Ê»ÜÀß±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://saburina-beer.owst.jp/
Í½ÌóURL¡§https://www.hotpepper.jp/strJ001194308/
¥¢¥¤¥¨¥à¥¨¥à¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿å¸ý Ä¾Ê¸
½êºßÃÏ¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¿¹»³1-2-1
¶È¼ï¡§°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¡¢°û¿©Å¹¤Î¥Èー¥¿¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
URL¡§https://immfoodservice.com
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ASMEDIA³ô¼°²ñ¼Ò
Ã´Åö¡§Ä¹ºä¹È¿é¹á
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§050-3204-0372
E¥áー¥ë¡§info@asmedia-japan.com