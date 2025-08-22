こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ネスカフェ ドルチェ グスト」専用カプセル 「スターバックス® ディカフェ ハウス ブレンド」2025年9月1日（月）新発売
スターバックスの創業当初から親しまれる「ハウス ブレンド」がカフェインレスで登場 気分やオケージョンにあわせて、より幅広いシーンで人気の味わいが楽しめる
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、「おうちが、あなたのカフェになる。」をコンセプトとするコーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト」向けに開発されたスターバックス ブランドのカプセル「スターバックス® ディカフェ ハウス ブレンド」を、2025年9月1日（月）に発売します。
ネスレ日本は、2019年4月に「ネスカフェ ドルチェ グスト」独自のコーヒーシステム技術を使用して開発したスターバックス ブランドのカプセルを発売して以来、スターバックスの定番メニューを取り入れたラインアップを展開し、現在では、ブラックコーヒーやキャラメル マキアート、抹茶 ラテや、10種類以上のスターバックスの味わいを取り揃えています。指先ひとつの操作で、カフェで味わうような1杯を誰でもいれれ、“おうちでスターバックスの味わいを楽しめる”として、多くの皆様から好評です。
■コーヒー本来の風味を大切に保ちながら、カフェインをやさしく取り除いたカフェインレスコーヒー
このたび新たに発売する「ネスカフェ ドルチェ グスト オリジナル」（※1）向けの専用カプセル「スターバックス® ディカフェ ハウス ブレンド」は、スターバックスの定番メニュー「スターバックス® ハウス ブレンド」の味わいを、カフェインレスで手軽におうちで楽しめる製品です。「スターバックス® ハウス ブレンド」は、1971年のスターバックス創業当初から提供されているブレンドで、シンプルでありながら奥深い味わいが特徴です。ラテンアメリカ産の豆をブレンドし、栗色になるまで丁寧に焙煎することで、ナッツやカカオを思わせる香ばしさと、ローストによるほのかな甘みが調和した、バランスの取れた豊かな風味を実現しています。
「スターバックス® ディカフェ ハウス ブレンド」は、「スターバックス® ハウス ブレンド」の味わいや香りを大切に、やさしくカフェインを取り除きました。ホットで楽しめるのはもちろん、グラスに氷を入れてホット抽出する急冷式でも、香り高いアイスコーヒーとして手軽に味わえます。（※1）2007年より販売しているカプセル式コーヒーメーカーを指します。コーヒーメーカーの種類については「参考資料」をご参照ください。
近年、時間帯や気分にあわせてメニューやカフェイン量を選びたいというニーズが高まっています。「ネスカフェ ドルチェ グスト オリジナル」向けの専用カプセル「スターバックス® ディカフェ ハウス ブレンド」の発売により、既存の「スターバックス® ディカフェ ハウス ブレンド」2製品（「スターバックス オリガミ® パーソナルドリップ® コーヒー 4袋」、「スターバックス® レギュラーコーヒー（粉）140g」）とあわせ、1日を通してスターバックスのコーヒーを味わいたい、という想いに応え、新しい選択肢を提供します。
左から： 「ネスカフェ ドルチェ グスト オリジナル」向け専用カプセル、「スターバックス オリガミ®パーソナルドリップ® コーヒー」、「スターバックス® レギュラーコーヒー（粉）」
■製品概要
発売日：2025年9月1日（月）
販売チャネル：全国の主要スーパーマーケット（※2）、通販サイト（※2）一部取扱のない店舗もあります。
製品名：スターバックス® ディカフェ ハウス ブレンドネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P（12杯分）
希望小売価格（税込）：1,272円
製品名： スターバックス オリガミ® パーソナルドリップ® コーヒー ディカフェ ハウス ブレンド 4袋
希望小売価格（税込）： 753円
製品名：スターバックス® レギュラーコーヒー（粉）ディカフェ ハウス ブレンド 140g、1,077円
発売日：発売中
Amazon： https://www.amazon.co.jp/stores/page/BCF1E457-2875-46C0-9360-7638C4562824
以上
関連リンク
スターバックス家庭用コーヒー製品ウェブサイト
https://nestle.jp/Starbucksathome/
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、「おうちが、あなたのカフェになる。」をコンセプトとするコーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト」向けに開発されたスターバックス ブランドのカプセル「スターバックス® ディカフェ ハウス ブレンド」を、2025年9月1日（月）に発売します。
ネスレ日本は、2019年4月に「ネスカフェ ドルチェ グスト」独自のコーヒーシステム技術を使用して開発したスターバックス ブランドのカプセルを発売して以来、スターバックスの定番メニューを取り入れたラインアップを展開し、現在では、ブラックコーヒーやキャラメル マキアート、抹茶 ラテや、10種類以上のスターバックスの味わいを取り揃えています。指先ひとつの操作で、カフェで味わうような1杯を誰でもいれれ、“おうちでスターバックスの味わいを楽しめる”として、多くの皆様から好評です。
■コーヒー本来の風味を大切に保ちながら、カフェインをやさしく取り除いたカフェインレスコーヒー
このたび新たに発売する「ネスカフェ ドルチェ グスト オリジナル」（※1）向けの専用カプセル「スターバックス® ディカフェ ハウス ブレンド」は、スターバックスの定番メニュー「スターバックス® ハウス ブレンド」の味わいを、カフェインレスで手軽におうちで楽しめる製品です。「スターバックス® ハウス ブレンド」は、1971年のスターバックス創業当初から提供されているブレンドで、シンプルでありながら奥深い味わいが特徴です。ラテンアメリカ産の豆をブレンドし、栗色になるまで丁寧に焙煎することで、ナッツやカカオを思わせる香ばしさと、ローストによるほのかな甘みが調和した、バランスの取れた豊かな風味を実現しています。
「スターバックス® ディカフェ ハウス ブレンド」は、「スターバックス® ハウス ブレンド」の味わいや香りを大切に、やさしくカフェインを取り除きました。ホットで楽しめるのはもちろん、グラスに氷を入れてホット抽出する急冷式でも、香り高いアイスコーヒーとして手軽に味わえます。（※1）2007年より販売しているカプセル式コーヒーメーカーを指します。コーヒーメーカーの種類については「参考資料」をご参照ください。
近年、時間帯や気分にあわせてメニューやカフェイン量を選びたいというニーズが高まっています。「ネスカフェ ドルチェ グスト オリジナル」向けの専用カプセル「スターバックス® ディカフェ ハウス ブレンド」の発売により、既存の「スターバックス® ディカフェ ハウス ブレンド」2製品（「スターバックス オリガミ® パーソナルドリップ® コーヒー 4袋」、「スターバックス® レギュラーコーヒー（粉）140g」）とあわせ、1日を通してスターバックスのコーヒーを味わいたい、という想いに応え、新しい選択肢を提供します。
左から： 「ネスカフェ ドルチェ グスト オリジナル」向け専用カプセル、「スターバックス オリガミ®パーソナルドリップ® コーヒー」、「スターバックス® レギュラーコーヒー（粉）」
■製品概要
発売日：2025年9月1日（月）
販売チャネル：全国の主要スーパーマーケット（※2）、通販サイト（※2）一部取扱のない店舗もあります。
製品名：スターバックス® ディカフェ ハウス ブレンドネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P（12杯分）
希望小売価格（税込）：1,272円
製品名： スターバックス オリガミ® パーソナルドリップ® コーヒー ディカフェ ハウス ブレンド 4袋
希望小売価格（税込）： 753円
製品名：スターバックス® レギュラーコーヒー（粉）ディカフェ ハウス ブレンド 140g、1,077円
発売日：発売中
Amazon： https://www.amazon.co.jp/stores/page/BCF1E457-2875-46C0-9360-7638C4562824
以上
関連リンク
スターバックス家庭用コーヒー製品ウェブサイト
https://nestle.jp/Starbucksathome/