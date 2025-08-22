「マンションレビュー」2025年7月 全国市区町村 中古マンション価格／騰落率ランキングを発表





















































































「不動産×WEB×ビッグデータ」の領域で、さまざまな不動産テックサービスを展開する株式会社ワンノブアカインド(本社：東京都港区、代表取締役社長：川島 直也、以下当社)は、当社が運営するマンション情報サイト「マンションレビュー」の保有データを元に、2025年7月の全国市区町村における中古マンションの相場を調査。坪単価をベースに70㎡の価格に換算した「中古マンション価格」*1と価格ランキング上位20件について過去10年間の価格推移、および1年前からの価格上昇率を表す「騰落率」のランキングを発表いたします。































価格ランキング1位の「東京都港区」は2025年4月ぶりに2億円台に到達。同ランキング2位の「東京都千代田区」は本調査史上初の1億6千万円を突破。





【2025年7月サマリー】



■全国市区町村 中古マンション価格ランキング_トピック

●全国TOP

・1位 東京都港区：2億208万円…先月1億9千万円台だったが、今月は再度2億円台に。

・2位 東京都千代田区：1億6,573万円…本調査史上初の1億6千万円台に突入。

・3位 東京都中央区：1億4,954万円…先月は本調査史上初の1億5千万円台だったが、今月は再び1億4千万円台に。



●東京23区以外でもっとも価格の高かった市区

12位 神奈川県川崎市中原区：7,659万円。



●10年前(2015年6月)、5年前(2020年6月)、3年前(2022年6月)からの価格推移の特記事項(上位10件)

「東京都港区」が先月に引き続きすべての比較単位で1位を獲得。

10年前比較：＋約179% 5年前比較：＋約134%、3年前比較：＋約107%。



●推定価格100位以内、首都圏以外のエリアのトップ

(北海道・東北／北関東／甲信／北陸／四国は100位までにランクインなし)

【東海】愛知県名古屋市中村区(56位)：3,979万円【近畿】大阪府大阪市北区 (14位)：7,222万円【中国】広島県広島市中区(88位)：3,054万円【九州・沖縄】沖縄県那覇市(59位)：3,857万円





■全国市区町村 中古マンション価格騰落率ランキング（前年比較）_トピック

※前年(2024年7月)と比較した騰落率からランキングを作成。

●全国TOP

1位「東京都港区」は騰落率+49.50%。70㎡換算推定価格で前年比＋6,691万円。



●100位以内の市区の割合地域別TOP5

「東京都」32%、「大阪府」16%、「神奈川県」12%、「埼玉県」7%、「福岡県」6%。



●騰落率100位以内、各エリアのトップ



【北海道】

北海道札幌市東区 （32位）：+15.82%









































































【全国市区町村 中古マンション騰落率ランキング(2025年7月)】













































































【全国市区町村 中古マンション騰落率ランキング(2025年7月_3・5・10年前比較)】

















































【全国市区町村 中古マンション価格ランキング(2025年7月)】

































【マンションレビュー概要】



















当社が2010年より運営のマンション情報を中心とした不動産情報サイト。全国約15万8千棟(2024年)の『物件概要・口コミ・適正相場・資産価値』がわかる情報サイトで、年間の訪問ユーザー数は約1,300万人(2024年)。登録会員数は2025年7月に85万人を突破。

また、一般ユーザーだけではなく、1,700社以上の全国の不動産会社にもさまざまな角度からのデータや物件情報を提供し、その取引をサポートしております。

今後も「消費者が後悔しない不動産取引」の実現を目指し、サービスの開発・提供を進めてまいります。





◆マンション情報サイト「マンションレビュー」

https://www.mansion-review.jp/

◆マンションレビュー公式X(旧 twitter)

https://x.com/mansion_review

◆株式会社ワンノブアカインド プレスリリース一覧

https://www.one-of-a-kind.co.jp/pressrelease/



◆不動産売却サービス「タカウル」

(マンションレビュー事務局監修。業界慣習と不動産市場を徹底調査し、高値売却が実現する仕組みを構築)

https://www.mansion-review.jp/baikyaku/











【会社概要】



社名 ：株式会社ワンノブアカインド

所在地：105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4番7号 虎ノ門36森ビル 10階

代表者：代表取締役社長 川島 直也

設立 ：2009年9月10日

資本金：3,179万9,000円

事業内容：不動産メディアサービス企画・立案・運営、WEB制作、広告代理業務

コーポレートサイト：https://www.one-of-a-kind.co.jp/









◆マンションホームページ(物件特設サイト)制作サービス「マンションPress」

https://www.one-of-a-kind.co.jp/hp/tokusetsu/

◆マンションデータ(パンフレット・図面集・価格表)ダウンロードサービス「MDL」

https://www.one-of-a-kind.co.jp/data/

その他、ホームページ制作・マーケティング支援サービス各種を展開中。





























【東北】岩手県盛岡市（70位）：+10.27%【甲信越】新潟県南魚沼郡湯沢町（4位）：+34.52%【北関東】茨城県水戸市（87位）:+7.66%【一都三県】東京都港区（1位）：+49.50%【東海】愛知県名古屋市中村区（9位）：+28.33%【北陸】石川県金沢市（66位）：+10.58%【近畿】大阪府大阪市西区（6位）：+30.06%【中国】広島県広島市中区（60位）：+11.31%【四国】徳島県徳島市（67位）：+10.54%【九州・沖縄】福岡県福岡市早良区(20位)：+21.38%

本件に関するお問合わせ先

＜本リリースに関する報道関係者さまからのお問い合わせ＞
株式会社ワンノブアカインド
広報担当 石川
E-mail: pr@one-of-a-kind.co.jp
TEL: 03-6432-0970／FAX: 03-6432-0499
105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4番7号 虎ノ門36森ビル 10階

※プレスリリース掲載のデータについて、Excelでのご用意がございます。作図などの加工用にご入用の場合は、お手数ですがご連絡いただければ幸いです。

関連リンク
マンションレビュー
https://www.mansion-review.jp/
株式会社ワンノブアカインド
https://www.one-of-a-kind.co.jp/
全国市区町村 中古マンション 価格／騰落率ランキングデータ集
https://www.mansion-review.jp/pressrelease/detail/?id=237