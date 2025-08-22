株式会社AXIS、BAYFM78「WEEKEND THE RAMPAGE」番組提供を開始 ！

写真拡大 (全4枚)

株式会社AXIS

株式会社AXIS（本社：東京都新宿区、代表取締役：子安勘太）は、2025年8月よりBAYFM78で放送される「WEEKEND THE RAMPAGE」への番組提供を開始することをお知らせいたします。


■番組内容



「THE RAMPAGE」の「陣」と「RIKU」がDJを担当し、週末を最高に楽しくするラジオプログラム！グループとしての最新情報や"裏話"など、メンバーそれぞれの素顔に迫っていく企画をお届けします。


放送後には「ニコニコチャンネル」で、"ここでしか観れない聴けない"スペシャル動画配信も展開されます。



■番組提供の背景

株式会社AXISは、新たな価値創造を目指し、今回の番組提供を決定いたしました。THE RAMPAGEの魅力的なパフォーマンスと番組の持つエネルギーが、多くのリスナーに週末の特別な時間をお届けできると確信しております。


【他の誰も作れない未来を、一緒に創りませんか？】

私たち株式会社AXISは、ウェブの総合代理店として新たな可能性を追求し続けています。


AXISには、自分の力を最大限に引き出してくれる仲間がいます。


AXISで実現できること

あなたの強みを最大限に活かせる環境


思いやり溢れる仲間たちとの協働


ウェブ業界の最前線での挑戦


他の誰も作れない未来の創造


あなたの持つ唯一無二の力で、私たちと一緒に新しい未来を描きませんか？



▼ 採用情報はウォンテッドリーにて公開中 ▼



求人ページはこちら :
https://www.wantedly.com/companies/company_1970307


■番組概要



番組名：WEEKEND THE RAMPAGE


放送局：BAYFM78


放送日時：毎週金曜日 23:00～23:27


出演：陣・RIKU（THE RAMPAGE）



■会社概要



会社名： 株式会社AXIS


代表取締役： 子安勘太、伊賀正哉


設立： 2018年8月10日


資本金： 10,000,000円


従業員数： 40名（グループ全体）


事業内容： デジタルマーケティング、Webサイト制作、映像・3DCG制作


所在地： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-6-4 Circles西新宿5階


TEL： 03-6805-0875（代表）


AXISのHPはこちら :
https://axis-company.jp/


■本件に関するお問い合わせ

株式会社AXIS 広報担当　御厩（ミマヤ）


アドレス：mimaya@axis-company.jp
Ccアドレス：maruoka@axis-company.jp