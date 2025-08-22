ネットマーブルの新作 放置系RPG『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル』9月4日（木）全世界で正式リリース決定！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、9月4日（木）に『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル（ザ・キング・オブ・ファイターズ ドットバトル）』（開発：Netmarble Neo Inc）（以下、KOF ドットバトル）を全世界のプレイヤーに向けて正式リリースすることをお知らせいたします。本作は世界中のユーザーから高い注目を集めており、事前登録者数150万人を突破しています。

『KOF ドットバトル』事前登録サイト

・Apple Store

https://apps.apple.com/jp/app/the-king-of-fighters-/id6499177365

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.kofafk

・公式サイト

https://kofafk.netmarble.com/ja

『KOF ドットバトル』は現在も公式サイト、Google Play、Apple App Storeより事前登録を受付中です。また、サービス開始時に、ゲームをプレイするだけで召喚3,000回チャンスやユニークファイター「バイス」を受け取ることができます。さらに、初回「レジェンド」ランクファイター1人確定召喚が全プレイヤーにプレゼントされ、サービス開始直後から「レジェンド」ランクファイターを使用してゲームのプレイをスタートできます。

『KOF ドットバトル』は、今年5月からカナダ、インドネシア、フィリピンでアーリーアクセスを実施し、原作の世界観を忠実に再現した魅力的なレトロピクセルビジュアルや、長年の「KOF」シリーズユーザーから初心者まで楽しめる手軽なゲームプレイが高く評価されています。

『KOF ドットバトル』は、『THE KING OF FIGHTERS ‘98』をベースに開発されたネオジオポケット版『キング・オブ・ファイターズ R-2』のドットグラフィックを活用し、歴代のKOFシリーズの人気キャラクターたちを具現化しています。

レトロ感性を体感でき、デッキを組み合わせて構成する5対5のチーム戦によって、従来のKOFシリーズとは差別化された戦略的な戦闘システムを提供する予定です。誰もが楽しめる簡単な操作で、爽快なアクションを体感できます。

『KOF ドットバトル』に関する詳細は、公式サイトや公式YouTubeチャンネルからご確認いただけます。

◆『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル』について◆

［ タイトル ］ THE KING OF FIGHTERS ドットバトル

［ ジャンル ］ 放置系RPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Neo Inc.

［ 対応デバイス ］ iOS ／ Android

［ サービス開始日 ］ 2025年9月4日

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔：NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国：Cross Worlds』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED. (C)Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. 2024 All Rights Reserved.

記載されている会社名・製品またはサービス名称は、各社の商標または登録商標です。