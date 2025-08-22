Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÊ»Àß¡¡¸ø¼°¥«¥Õ¥§¡õ¥Ðー ¥×¥í¥»¥Ã¥³°û¤ßÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ·èÄê¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¹ñºÝ¥«¥Õ¥§¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¶¨²ñーÆüËÜ»ÙÉô¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡ÖIIACJ¡×¡Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÉßÃÏÆâ¤Î¸ø¼°¥«¥Õ¥§¡õ¥¸¥§¥éー¥ÈÅ¹¡ÖCaffe¡Ç&Gelato Italia by IIACJ¡Ê¥«¥Õ¥§¡õ¥¸¥§¥éー¥È¥¤¥¿¥ê¥¢ by IIACJ¡Ë¡×¤Ë¤Æ¥×¥í¥»¥Ã¥³°û¤ßÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò8·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë～31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤é¤á¤¯Ë¢¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê²Ì¼ÂÌ£¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥ï¥¤¥ó¥é¥Ðー¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ô¥§¥Í¥È½£À¸¤Þ¤ì¤Î¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡Ö¥×¥í¥»¥Ã¥³¡×¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë°û¤ßÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥È¥ì¥¼¥Ã¥é¡×¡Ö¥¤¥ ¥¹¥×¥Þ¥ó¥Æ¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸·Áª3¼ïÎà¡£¾å¼Á¤ÊË¢¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Æ¤ÎÍ¼Êë¤ì¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü³«ºÅ³µÍ×
ÆüÄø¡§2025Ç¯8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë～8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§17:00～20:30¡¡¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ 19:30 ¡¿ ¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー 20:30¡Ë
ÆâÍÆ¡§¥×¥í¥»¥Ã¥³°û¤ßÊüÂê¡Ê1»þ´Ö¡Ë¡Ä¡Ä5,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤Ä¤Þ¤ß¥»¥Ã¥È¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡¡700±ß¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë
Äó¶¡¥×¥í¥»¥Ã¥³¡§¡¡¡Ö¥È¥ì¥¼¥Ã¥é¡×¡Ö¥¤¥ ¥¹¥×¥Þ¥ó¥Æ¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¡×¤Û¤«3¼ïÎà
¢¨Á°Çä¤êÈÎÇä¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ê¹ØÆþ¸å¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ÊÎ¢Â¦¤è¤ê¤ª¼õ¤±¼è¤ê²¼¤µ¤¤¡Ë
¢¨º®»¨¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Í¿ôÀ©¸Â¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥»¥Ã¥³¤È¤Ï
¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÉô¥ô¥§¥Í¥È½£¤òÃæ¿´¤ËÂ¤¤é¤ì¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Ç¡¢
¡Ö¥×¥í¥»¥Ã¥³Â¼¡×¤ÎÌ¾¤ËÍ³Íè¤·¡¢¸ÅÂå¥íー¥Þ»þÂå¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ç¤Ë¡Ö¥°¥ìー¥é¼ï¡×¤È¤¤¤¦Çò¥Ö¥É¥¦¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥·¥ã¥ë¥ÞÊý¼°¡ÊÆó¼¡È¯¹Ú¤ò¥¿¥ó¥¯¤Ç¹Ô¤¦À½Ë¡¡Ë¤ÇÂ¤¤é¤ì¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¹á¤ê¤ÈË¢Î©¤Á¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¦Ì£¤ï¤¤¡¦¹á¤ê¤Ï¡¢ÀÄ¥ê¥ó¥´¤äÍÎÍü¡¢ÇòÅí¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ç²Ú¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ú²÷¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¿©Á°¼ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿©Ãæ¼ò¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ðー¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢
¡ÖÆü¾ï¤ÎË¢¡×¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥í¥»¥Ã¥³¤Ç´¥ÇÕ¡ª