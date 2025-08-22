¹¾¸ýÍÎ²ð¤µ¤ó¤È¹À¥¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¤¬Á¥¾å¤Ç¶¦±é¡ªÅìµþÏÑ¤ÎÍ¼Æü¤òÇØ·Ê¤Ë¡ÖËÜóÊÎÛ¡×¤Ç´¥ÇÕ¡ª¿·TVCM ¡Ö¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¡×ÊÓ8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç½ç¼¡Êü±Ç³«»Ï
¥¥ê¥ó¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹ ËÙ¸ý±Ñ¼ù¡Ë¤Ï¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¤µ¤ó¤È¹À¥¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡¢¡ÖËÜóÊÎÛ¡×¤Î¿·TVCM¡Ö¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¡×ÊÓ¤ò8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç½ç¼¡Êü±Ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖËÜóÊÎÛ¡×¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥³¥¯¤È°û¤ß¤´¤¿¤¨¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¡¢¤½¤·¤ÆÆü¾ïÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢2018Ç¯3·î¤ÎÈ¯Çä»þ¤«¤é¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬Îß·×40²¯ËÜ¢¨¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦°û¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 2024Ç¯12·îÀ½Â¤ÉÊ¤è¤ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡ÖËÜóÊÎÛ¡×¤Ï¡¢°û¤ß¤´¤¿¤¨¤È°û¤ßË°¤¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤¦¤Þ¤µ¤Ø¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ 2018Ç¯3·î～2025Ç¯3·î¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¡¡350ml´¹»»
¢£¿·TVCM ËÜóÊÎÛ¡Ö¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¡×ÊÓ
¡¡º£²ó¤ÎTVCM¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÏÑ¤ÎÈþ¤·¤¤Í¼Æü¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Á¥¾å¤òÉñÂæ¤È¤·¤Æ¹¾¸ýÍÎ²ð¤µ¤ó¤È¹À¥¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¤¬¶¦±é¡£Í¼Êý¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»þ´Ö¤Ë¡ÖËÜóÊÎÛ¡×¤ò³Ú¤·¤à¼«Á³¤Ê½Ö´Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Á¥¾å¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÅìµþ¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ë¹À¥¤µ¤ó¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Á¥¾å¤Ø¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¹¾¸ý¤µ¤ó¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¡ÖËÜóÊÎÛ¡×¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¡Ö¤¢ー¡ª¤º¤ë¤¤¤Ê¤¢¡ª¡×¤È¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Þ¤¹¡£¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤º¤ë¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯¡ÖËÜóÊÎÛ¡×¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡×¤È¹À¥¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤Þ¤¹¡£¹À¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÖ²÷¤Ê¡È¥«¥·¥å¥Ã¡ª¡É¤È¤¤¤¦²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¡ÖËÜóÊÎÛ¡×¤ò³«¤±¤Æ°û¤ß»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ïー¤¡¡ª¡×¤È¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¹À¥¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤½¤¦¤Ë°û¤à¤Ê～¡ª¡×¤È°ì¸À¡£¹À¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹ー¡ª¡×¤ÈÆó¿Í¤Ë¼«Á³¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¡¢Á¥¾å¤ÇÅìµþ¤ÎÍ¼Æü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡ÖËÜóÊÎÛ¡×¤òÌ£¤ï¤¦»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤¯¼«Á³¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖËÜóÊÎÛ¡×¤Î¤¦¤Þ¤µ¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Î´î¤Ó¤¬¡¢Æó¿Í¤ÎÉ½¾ð¤òÄÌ¤·¤ÆÁ¯ÌÀ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ËÜóÊÎÛ¡Ö¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¡×ÊÓ¡¡¡¡
15ÉÃ¡¡URL¡§ https://youtu.be/698pnIL7BPo(https://youtu.be/698pnIL7BPo)
30ÉÃ¡¡URL¡§ https://youtu.be/d0ugwdacLUs(https://youtu.be/d0ugwdacLUs)
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¢£¹¾¸ýÍÎ²ð¡Ê¤¨¤°¤Á¡¡¤è¤¦¤¹¤±¡Ë
1968Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£
1986Ç¯ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¡×¡ÖµßÌ¿ÉÂÅï24»þ¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£¶áÇ¯¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢ Amazon Original¥É¥é¥Þ¡ÖÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ¥·ー¥º¥ó1～ÅìµþÏÑÂç³¤Àï～¡×¡¢Netflix¡ÖÇ¦¤Ó¤Î²È House of Ninjas¡×¡¢WOWOW¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW Ã¯¤«¤¬¤³¤ÎÄ®¤Ç¡×¡¢ NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó～¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï～¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¸½ºß¤ÏEX¡ÖÍ¶²ý¤ÎÆü¡×¤Ë½Ð±éÃæ¡£ÂÔµ¡ºî¤Ë¡¢±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù(9·î26Æü(¶â)¸ø³«)¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¹À¥¥¢¥ê¥¹¡Ê¤Ò¤í¤»¡¡¤¢¤ê¤¹¡Ë
1994Ç¯12·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£
EX¡Ö¼·¿Í¤ÎÈë½ñ¡×¡¢CX¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥ï¥¤¥Õ¡×¡Ö¥é¥¸¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¡×¡¢±Ç²è¡ÖÃÏ¹ö¤Î²Ö±à¡×¡¢ÉñÂæ¡Ö°¦¤È°¥¤·¤ß¤Î¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥à¥º¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¡¢CM¤Ë½Ð±é¡£2023Ç¯¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤Ë±÷°¦¤ÎÊýÌò¤Ç¡¢±Ç²è¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë ¥Ç¥Ã¥É¥ì¥³¥Ë¥ó¥° PART ONE¡×¤Ç¤ÏÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢ TBS¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥»¥«¥ó¥É¡¦¥¢¥ª¥Ï¥ë¡×¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
2024Ç¯4·î´üCX¡Ö366Æü¡×¤È7·îÊüÁ÷¤ÎWOWOW¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ´°Á´Ìµºá¡×¤Ë¼ç±é¡¢10·î´üCX¡ÖÁ´ÎÎ°è°Û¾ï²ò·è¼¼¡×¤Ë½Ð±é¡£
2025Ç¯4·î´üNTV¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡×¤Ë¼ç±é¡£
¡ÚTVCM³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/32344/table/16_1_e43932bd44728851ef54002ada2cd7f1.jpg?v=202508220156 ]