TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』×『ドラゴンポーカー』8月22日（金）よりコラボ開催！ドラポの世界で新たな敵に立ち向かえ！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』で、2025年8月22日（金）よりTVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』とのコラボイベントを開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327886&id=bodyimage1】
◆コラボイベント特設サイト
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/re-zero-5/
この度、TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』とのコラボイベントを8月22日（金）メンテナンス後より開催いたします。「ナツキ・スバル＆エミリア」などの人気キャラや、新規収録されたコラボ限定役ボイスも登場！この機会にぜひ『ドラゴンポーカー』をお楽しみください！
■開催期間
2025年8月22日（金）メンテナンス後 ～ 9月5日（金）11:59まで
新規描き下ろしのコラボ限定カードを手に入れよう！
今回新たに「ナツキ・スバル＆エミリア」「ユリウス・ユークリウス」「フェリス」「レグルス・コルニアス」「シリウス・ロマネコンティ」「カペラ・エメラダ・ルグニカ」が登場！「ナツキ・スバル＆エミリア」は進化分岐で「ナツキ・スバル（強欲攻略戦Ver.）」「エミリア（強欲攻略戦Ver.）」に進化させることが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327886&id=bodyimage2】
これまでに登場したコラボキャラもセレクトガチャで再び登場！
前回までに登場したコラボキャラ「エミリア」「ナツキ・スバル」「強欲の魔女エキドナ」などがセレクトガチャに登場！好きなコラボカードを3枚選んでガチャを引くと、SSレアカードが出た際に50％の確率で選んだコラボカードが当たるガチャです。もちろん同じカードを選ぶことも可能！詳しくはゲーム内をご確認ください。
※選んだキャラが複数出現する可能性もあります
※同じカードを選択すると、消費する竜石の数が増えますのでご注意ください
GODV超越MAXガチャに「ラインハルト・ヴァン・アストレア」「幼少期のレム＆ラム」が新登場！
今回のコラボでは、GODV 超越MAXガチャに期間限定で「ラインハルト・ヴァン・アストレア」「幼少期のレム＆ラム」が登場！初期レアリティGOD・レベル120・スキルLv5の強力なカードで、2枚目以降の入手は自動進化し、スキルLvがUPします。
※「ラインハルト・ヴァン・アストレア」「幼少期のレム＆ラム」はそれぞれ1枚しか所持できません
※7枚目以降に同一カードを入手した場合、SSレアガチャチケットに変換されます
コラボスペシャルダンジョン開催！
期間限定でコラボスペシャルダンジョン「対魔女教大罪司教」を開催！本ダンジョンではボスとして「カペラ・エメラダ・ルグニカ」が登場し、クリア後に手に入る「リゼロP」で、コラボ限定カード「『龍剣』レイド」「スバルの鞭」と交換できます。さらに、規定回数ダンジョンをクリアするとコラボ限定称号「歌姫」「血染めの花嫁」を入手可能です。また、8月29日（金）から開催される「超竜皇級」では、ボスを倒すとコラボ限定オーブ「ラインハルトオーブ」「リリアナオーブ」「ユリウスオーブ」「フェリスオーブ」を獲得できます。
※「リゼロP」の交換期間は2025年8月22日（金）メンテナンス後 ～ 9月14日（日）23:59まで
コラボ限定ランキング「スペダンランキング」
期間中、ゲーム内の特設ページに「スペダンランキング」が表示されます。コラボダンジョンの高難易度「真竜王級」「超竜皇級」にチャレンジして「ランカーP」を集めましょう。参加者には豪華報酬をプレゼント！？みんなで高難易度ダンジョンクリアを目指しましょう！
