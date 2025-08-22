『年代別動画調査2025（50代編）』視聴習慣・ジャンル・デバイスから見える最新動向（動画制作マッチングサイト『一括.jp』調べ）

株式会社eclore

スマートフォンとSNSの普及により、動画は私たちの生活に深く浸透しました。移動中のスキマ時間や仕事の合間、あるいは自宅でのリラックスタイムまで、あらゆる場面で再生され、生活のリズムや人とのつながりを形づくる要素となっています。動画はもはや単なる娯楽や情報源ではなく、日常に組み込まれた“習慣”へと変化しつつあります。

こうした背景を踏まえ、厳選された動画・映像制作会社を紹介するBtoBマッチングサイト『一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/cool_interview_video_creation_case_studies/(https://emeao.jp/ikkatsu-column/cool_interview_video_creation_case_studies/) ）』は、50代の男女100名を対象にアンケート調査を実施しました。調査は「動画視聴頻度」「好まれるジャンル」「利用デバイス」という3つの視点から、50代ならではの動画視聴習慣の特徴を浮き彫りにしています。

動画活用を新たに検討する企業にとっても、すでに施策として導入している企業にとっても、本調査結果は50代ユーザーの理解を深め、より効果的なコンテンツ戦略を描く上で有益なヒントとなるはずです。

調査結果1：YouTubeやSNSなどで配信される動画を、普段どのくらいの頻度で視聴しますか？※短時間の視聴や“ながら見”も含めてお答えください。

調査結果2：普段よく視聴する動画のジャンルはどれですか？※複数選択可(注1)

調査結果3：普段動画を視聴する際によく利用するデバイスはどれですか？※複数選択可

まとめ：娯楽と情報、PCとスマホ ～50代動画利用の3つの軸～

- 最も多かったのは「1日に何度も動画を視聴する」と答えた人で28.0％（28人）、これに「ほぼ毎日1回視聴する」17.0％（17人）を合わせると、全体の約半数近くが“日常的に動画を視聴している層”となります。- 一方で「ほとんど視聴しない」と答えた人も23.0％（23人）おり、利用頻度が極端に高い層と低い層に分かれる二極化の傾向が見られます。- また「月に数回程度」12.0％（12人）、「週に1～2日程度」10.0％（10人）、「週に3～4日程度」10.0％（10人）は比較的少なく、断続的に利用する中間層が薄い点も特徴的です。視聴スタイルが“習慣的に見るか、ほとんど見ないか”に分かれやすく、利用のメリハリが強いことがうかがえます。(注1) 本設問は複数選択式ですが、選択肢は3つまでに制限しています。これにより、よく視聴する動画のジャンルをより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「エンターテインメント（バラエティ・ドラマ・アニメ・映画など）」で49.0％（49人）を占め、娯楽目的での動画視聴が中心であることがうかがえます。- 次いで「音楽関連（ミュージックビデオ・ライブ映像など）」が37.0％（37人）、「ニュース・時事問題」が33.0％（33人）と続き、日常的な楽しみとともに情報収集の場として動画が活用されていることがわかります。- 「スポーツ（試合・ハイライト・スポーツ解説など）」は20.0％（20人）で一定の支持を集める一方、「教養・学習（解説動画・ハウツー・ドキュメンタリーなど）」は16.0％（16人）、「Vlog・日常動画」は12.0％（12人）にとどまりました。- 「ゲーム（実況プレイ・eスポーツ・ゲーム解説など）」は5.0％（5人）と比較的少なく、世代的な関心の差が反映されていると考えられます。- 最も多かったのは「パソコン（デスクトップ／ノート）」で67.0％（67人）に達し、50代では依然として大画面での安定した視聴環境が重視されていることがうかがえます。- 次いで「スマートフォン」が44.0％（44人）と続き、携帯性や手軽さから利用シーンの広がりが見られます。- 「タブレット」12.0％（12人）や「インターネット接続されたテレビ（スマートテレビ含む）」10.0％（10人）は一定の割合を占めるものの、主要な選択肢としてはやや限定的です。- また「ゲーム機（PlayStation、Switchなど）」を利用すると答えた人は0.0％（0人）で、世代特性として娯楽デバイスを動画視聴に活用する習慣がほとんどないことも示されています。

今回の調査では、50代の動画視聴傾向が「二極化・娯楽と情報・PC優位」という3つの軸で明確に表れました。高頻度に視聴する層とほとんど視聴しない層に分かれ、利用習慣が極端に異なる点が特徴的です。さらに、娯楽性の強いジャンルと実用的な情報ジャンルの両立が見られ、デバイス選択では依然としてPCが中心的な役割を担っています。

- 「1日に何度も」「ほぼ毎日1回」と回答した層が約半数に達する一方、「ほとんど視聴しない」人も2割強存在し、習慣の有無が大きく二極化。- ジャンルは「エンターテインメント」が最多で、「音楽」「ニュース・時事問題」が続き、娯楽と情報収集をバランスよく活用。- デバイスは「パソコン」が最も多く、次いで「スマートフォン」が利用され、画面の見やすさと利便性の両立を重視。

これらの傾向は、50代に向けた動画マーケティング戦略を考えるうえで、ユーザー層ごとの利用実態を踏まえたターゲティングと、複数デバイスで一貫した体験を提供する設計が不可欠であることを示しています。企業にとっては、コンテンツ開発や広告配信の方針を最適化し、この世代特有のニーズに合致したアプローチを取れるかどうかが、中長期的な競争力強化の鍵となるでしょう。

監修者：杉本 貴之（Takayuki Sugimoto）

株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。

一次情報に基づくコンテンツの監修を通じ、信頼性が高く質の優れた情報発信を積極的に行っている。

【保有資格】SEO検定1級、Googleアナリティクス認定資格

調査概要

調査日： 2025年8月8日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 50～59歳の男女100人

