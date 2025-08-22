BtoB企業のデジタル資産活用戦略 ～DAMで成果を出す企業が意識していること～
販促チャネルとコンテンツの爆発的増加は、貴社のデジタル資産管理を圧迫していませんか？
本ウェビナーでは、BtoB企業で導入が急増しているDAM（デジタルアセット管理）システムに焦点を当てその必要性から具体的な活用法までを徹底解説します。
企業の販促活動で今求められる「業務属人化の打破」と「ブランド一貫性の担保」に対する解決策、そして、来たる「生成AI時代に備える資産管理」も見据えた、DAMがもたらす多岐にわたるメリットを具体的な成功事例とデモンストレーションを交えてご紹介します。
■セミナー詳細
【Session 1】
BtoB企業の販促力を強化するデジタル資産活用 ～貯める、つなぐ、活かす極意～
BtoB企業の販促活動において、製品画像や図面・動画など増え続けるデジタル資産の管理は属人化・サイロ化しており、有益なデータはあるが利活用が進まないという課題が多くの企業で顕在化しています。
本セッションでは、デジタル資産を有効活用するための「貯める・つなぐ・活かす」の具体的なアプローチと、DAM（デジタルアセットマネジメント）活用による販促力強化の極意を事例を交えて解説します。
イントリックス株式会社 取締役 CTO 猪目 大輔
【Session 2】
デジタルコミュニケーションの成功確度を上げる”戦略的販促DAM”とは
デジタルコミュニケーションの成功確度を上げるために各チャネルへ効率的かつ正確に活用されるべき「デジタル資産」の管理環境にはまだまだ改善すべき課題が多く存在します。
本セッションでは、BtoB企業におけるDAM活用のステージを紐解き、“戦略的販促DAM”「CIERTO」による成功事例を通して皆さまが今取り組むべきDAM活用のヒントをお届けします。
株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
営業本部 マーケティングセールス部 マネージャー 篠原 優太
■セミナー概要
開催日時：2025年8月28日（木） 15：30～16：45
主催：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
登壇者 ：イントリックス株式会社 取締役 CTO 猪目 大輔、株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 営業本部 篠原 優太
参加費用：無料
定員人数：500人（オンライン）
参加方法：Zoom
申し込みはこちら：https://www.vpj.co.jp/seminar/detail.html?id=104
【CIERTOについて】
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチチャネル配信、これによる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。
「CIERTO」は日本国内における実績と先進性を評価され、総務省が支援する「ASPICクラウドアワード」において2019年に総合グランプリ、2024年には「CIERTO PIM」が準グランプリを受賞しています。現在「CIERTO」は、業種や業界を問わず、事業活動において媒体・コンテンツを活用する多くの企業のDX推進を支援する革新的なソリューションとして、幅広く導入されています。最先端AI機能やクラウドストレージ連携、オンラインコミュニケーションなど最新技術をいち早く取り入れ、進化し続けるDXソリューションです。
