35MPa高圧水素貯蔵用ボンベの世界市場2025年、グローバル市場規模（III型、IV型）・分析レポートを発表
2025年8月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「35MPa高圧水素貯蔵用ボンベの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、35MPa高圧水素貯蔵用ボンベのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本調査によると、世界の35MPa高圧水素貯蔵用ボンベ市場は2023年時点でXXX百万米ドル規模に達しており、2030年までにXXX百万米ドル規模へ再調整される見込みです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX%と推計されています。
本レポートは、35MPa高圧水素貯蔵用ボンベ産業チェーンの発展状況、市場の現況、乗用車（III型、IV型）や商用車（III型、IV型）の需要動向、ならびに先進国・新興国における主要企業の事例を含み、最先端技術、特許動向、注目用途、市場トレンドを包括的に分析しています。
地域別では、北米および欧州市場は政府の積極的な支援政策や消費者の意識向上を背景に安定した成長を遂げています。一方、アジア太平洋地域、特に中国は旺盛な国内需要、政策的支援、強固な製造基盤を背景に世界市場をリードしており、今後も拡大が見込まれます。
________________________________________
本レポートの特徴は、マクロからミクロまで多角的に市場を分析し、業界全体像と細分化された市場構造を明らかにしている点です。
市場規模とセグメンテーション分析では、販売数量（Kユニット）、売上高、タイプ別（III型、IV型）の市場シェアを算出しています。
業界分析では、政府政策や規制、技術進歩、消費者嗜好、市場構造の変化などを精査し、市場の成長ドライバーや障壁を特定しています。
地域分析では、各国・地域におけるインセンティブ制度、インフラ整備状況、経済情勢、消費行動を比較し、地域ごとの成長機会や課題を抽出しています。
市場予測では、これらのデータに基づき、成長率の推定、需要予測、新たな市場動向の把握を行っています。
________________________________________
ミクロ分析の側面では、主要メーカーやサプライヤーの財務状況、市場ポジション、製品ポートフォリオ、提携戦略を詳細に評価しています。消費者分析では、乗用車や商用車向けの利用傾向、ニーズ、評価データを調査し、購買行動の傾向を明らかにしています。
技術分析では、35MPa高圧水素貯蔵用ボンベに関連する最新技術や将来的な開発可能性を検討しています。競争環境分析では、市場シェアや競争優位性、差別化戦略を評価し、今後の競争構造を展望しています。これらの知見は、アンケート、インタビュー、フォーカスグループといった一次調査で裏付けられています。
市場セグメントは以下の通りです。
タイプ別: III型、IV型
用途別: 乗用車、商用車、水素充填ステーション
________________________________________
主要企業には、Luxfer Gas Cylinders、Advanced Material Systems、Hexagon Ragasco、Doosan Mobility Innovation、CTC、Shenyang Gas Cylinder Safety、Sinoma Science & Technology、TIANHAI INDUSTRY、Linde Gas、NPROXX が含まれます。
地域別分析の対象は、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリア、その他欧州）、アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア）、南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他）、中東・アフリカ（サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他）です。
