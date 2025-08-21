【高島屋】残暑にも秋にも長く活躍するボトムスをご紹介！　8月21日（木）から「Late Summer Dressing」をテーマに新作の数々が登場！

まだまだ暑さが残るこれからの季節に、暑い日にも涼しい日にも活躍する、着回し力抜群のボトムスに注目。

近年、夏の暑さが長期化する中、気温に左右されずに季節感を楽しむ装いが注目されています。高島屋では、「夏と秋の両方を楽しめる」この時期ならではのファッションとして、トップスを変えるだけで残暑にも秋にも活躍するボトムスをご提案。暑さが残るシーズンでも快適にお出かけを楽しめて、秋に入っても長く汎用・活躍するアイテムをご紹介いたします。

素材が軽やかながら、落ち着いたカラーで秋のニュアンスも感じさせる、季節の変わり目にピッタリのチュールスカート。

〈アマカ〉

ペーパーヤーンニットベスト 24,200円

リバティチュールスカート 39,600円

取り扱い店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、高崎、大阪、京都、ファッションスクエア

繊細な編み柄と程よい透け感が印象的な、

立体感のあるフラワーモチーフレースの主役級スカート。夏は薄手のボトムスと合わせて、秋はデニムと合わせて、気温に応じたレイヤードスタイルで印象を変化させて楽しむことができます。

〈REDCARD〉

35th Anniv. Wide 25,300円

取り扱い店舗：日本橋・新宿・横浜・大阪・京都（デニムスタイルラボ）

※9月中旬発売予定

〈U PHORICA〉

ベロアT 15,400円

取り扱い店舗：日本橋、新宿、横浜、柏（シーズンスタイルラボ）

〈シーズンスタイルラボ〉

スカート 38,500円

取り扱い店舗：日本橋、新宿、横浜、柏、大阪、京都（シーズンスタイルラボ）

エアリー感あふれる軽やかな素材感のシアーチェックのフレアスカート。

チェック柄が特徴のシックなスカートは、

シンプルなトップスに合わせるだけで華やかさを演出してくれます。

〈マッキントッシュ フィロソフィー〉

リネンミックスバイカラーニット 19,800円

ロイトンリネンミックスニット 24,200円

チェックスカート 24,200円

取り扱い店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、柏、高崎、大阪、京都、ファッションスクエア

秋を感じさせるシックな色合いで表現した上品なレオパード柄を楽しめるスカート。

トップスにシンプルなカットソーを合わせれば、残暑でも涼しく着こなせます。

〈ダブルスタンダードクロージング〉

カットソー 13,200円

スカート 53,900円

取り扱い店舗：日本橋、新宿、横浜、高崎、大阪、京都

見た目よりも着心地、触り心地が軽やかながらも、立体感のあるディテールと色合いで、秋のモードを先取りできるセットアップ。

〈トゥモローランド〉

パンツ 26,400円

ベスト 25,300円

ブラウス 23,100円

取り扱い店舗：横浜、大阪、京都

メンズや雑貨小物にも、「夏と秋の両方を楽しめる」アイテムを展開

軽量素材で仕立てたセットアップ。

コットンベースの生地は秋口でも違和感なく、

ストレッチ性も魅力。

〈エドワーズ〉

ジャケット 53,900円

パンツ 22,000円

取り扱い店舗：新宿、横浜、大阪、京都

首元に保冷剤ポケットが付いており、首元を冷やしつつも見た目は秋らしく快適に着用できるスカーフ。

〈フォスカ〉

スカーフ 6,600円 ※保冷剤付

取り扱い店舗：日本橋、新宿、横浜、大阪、京都

