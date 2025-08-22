『焼肉トラジ』で年に1度の8月29日「焼肉の日」イベントを開催！今年は、自社牧場で育てた「トラジ和牛」と海鮮の豪華盛と、黒毛和牛上カルビを特別価格で販売します！

株式会社トラジ

株式会社トラジ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：金 信彦）が運営する『焼肉トラジ』では、1年に1度の「8月29日焼肉の日」のイベントを2025年8月25日（月）～29日（金）の5日間開催致します。今回は、黒毛和牛の上カルビと、トラジの自社牧場「トラジ・ファーム」で生まれ育った「トラジ和牛」と海鮮の豪華盛合せを、「焼肉の日」特別価格にてご提供致します。

サシの美しい和牛をサッパリとお召し上がりいただける特製ポン酢付きです。

夏バテ予防に、焼肉でスタミナを付けて、暑い夏を乗りきしましょう！！

https://www.ebisu-toraji.com/news/news20250801/

黒毛和牛上カルビトラジ和牛＆海鮮盛合わせ■メニュー内容

黒毛和牛 上カルビ（特製ポン酢付き） 2,000円（税込）

トラジ和牛＆海鮮盛（特製ポン酢付き） 8,900円（税込）

※数に限りがございますので、売切れの際は予めご了承ください。

■実施期間2025年8月25日（月）～29日（金）の5日間

※営業時間につきましては、各店舗にお問合せください。

■実施店舗

「焼肉トラジ」国内全58店舗

店舗はこちらからご確認いただけます。 https://www.ebisu-toraji.com/searchshop/