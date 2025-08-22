2027年4月施行の「新リース会計基準」に対応予定『ジョブカン会計』、煩雑なリース資産管理・会計処理の自動化で企業の制度対応を支援

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が提供するクラウド会計ソフト『ジョブカン会計』は、2027年4月1日以降に開始する事業年度から適用となる「新リース会計基準」に、2026年3月末を目途に対応予定であることをお知らせいたします。

『ジョブカン会計』公式サイト : https://ac.jobcan.ne.jp/

「新リース会計基準」は、国際的な会計基準との整合性を図る目的で開発され、原則としてすべてのリース契約を貸借対照表に資産および負債として計上することが求められます。

この変更により、企業は社内に点在する膨大なリース契約を網羅的に把握し、個々の契約について複雑な計算を行った上で会計処理を行う必要があり、経理・財務部門の業務負担が大幅に増加することが懸念されています。そのため多くの企業で、新基準に対応した業務フローの構築とシステムの導入が急務となっています。

新基準の適用により、企業の経理・財務部門では、これまでオフバランス処理が可能であったリース契約についても原則として資産・負債計上が求められるなど、会計処理の複雑化と業務負担の増加が想定されています。

『ジョブカン会計』は、これらの課題に対応するため、2026年3月末を目途にリース資産の管理から会計処理までをスムーズに行える機能を開発し、円滑に新基準へ移行できるようサポートしてまいります。

【最新版】新リース会計基準について：https://ac.jobcan.ne.jp/knowledge/23732/

■『ジョブカン会計』について

『ジョブカン会計』は、パッケージ型会計ソフトの使い勝手をそのままに、クラウドの便利さを追加したクラウド型の会計ソフトです。

パッケージ型会計ソフトでは当たり前の「帳簿のキーボード入力」「エンターキーで次項目」「合計値が変わった場合の集計表の自動更新」など、経理担当者が求めていた軽快な操作性に加え、帳簿を複数展開し切り替えながら利用ができる「タブ表示」や、年度の切り替えをせずに前年度の帳簿を確認できる「前年度参照」、複数人での同時編集時に他者の参照場所がわかる「アクティブユーザー」など経理業務に役立つ機能を多数搭載しております。「予算管理」「資金繰り」等の機能も実装しており、幅広い規模の企業でご活用いただくことが可能です。

また、データの無料保管、無料アップデート、Web上での簡単ログインなどクラウドならではの便利機能を多数実現しています。

■バックオフィス支援クラウドERPシステム「ジョブカン」について

ジョブカンシリーズは、勤怠管理を始めとし、経費精算・ワークフロー・採用管理・労務HR・給与計算・会計・見積/請求書・BPOの9サービスからなる、バックオフィス業務を効率化するクラウド型ERPシステムです。企業の創業期から成熟期まであらゆるステージ・規模に対応しており、累計導入実績は25万社、有料ID数は300万を突破しました。法人向けIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」が発表した「ITトレンド年間ランキング2024※」において、「勤怠管理・就業管理」部門、「ワークフロー」部門、「採用管理・選考管理システム」部門、「人事システム」部門、「給与計算」部門、「法人向け会計ソフト」部門、「帳票電子化ツール」部門で第1位に選ばれています。

公式サイト : https://all.jobcan.ne.jp/

※2024年にITトレンドの各カテゴリーでユーザーから最も支持された製品を発表。2024年1月1日～11月30日までの資料請求数をもとに集計しています。

■株式会社DONUTS 概要

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、

出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

採用情報 : https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/