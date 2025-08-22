大阪来てなキャンペーン実行委員会（構成団体：大阪府、大阪市、公益財団法人大阪観光局）では、国内外から大阪を訪れる方々に府内での滞在や周遊を楽しんでいただけるよう、「大阪来てな！キャンペーン」を実施しています。

このたび、大阪にある3つのワイナリーでワインを楽しむイベント「秋の週末 わいわいワイン」を、昨年に引き続き実施することになりました。併せて、天王寺公園内で開催される「てんしばオクトーバーフェスト2025」にPRブースを出展し、本イベントのPR等を行うこととなりましたので、お知らせします。





「秋の週末 わいわいワイン」は、昭和初期の頃ぶどう栽培量が日本一だった河内エリアのカタシモワイナリー（柏原市）、飛鳥ワイン（羽曳野市）、河内ワイン館（羽曳野市）の３つのワイナリーを無料シャトルバスで周遊していただきながら、各ワイナリーそれぞれの個性あふれるワインをお楽しみいただけるイベントです。

前週の三連休には、ビールとグルメを楽しむイベント「てんしばオクトーバーフェスト」にPRブースを出展し、本イベントで使用できる料飲チケットをお得な価格(通常2,100円のチケットを1,800円)で前売り販売いたします。

今年の「秋の週末 わいわいワイン」では、各ワイナリーで醸造所見学やワインのテイスティングを楽しんでいただけるだけでなく、様々なキッチンカーやお楽しみコンテンツをご用意してお待ちしております。

カタシモワイナリーではジャパニーズブランデー葡萄華の試飲やバーエリアを活用した音楽ライブを、飛鳥ワインでは羽曳野のイチジクを使ったワークショップや「Theかぼちゃワイン」作家の三浦みつるさんによるイラスト展示、河内ワイン館では、イタリアンのおつまみや大阪産の牛肉を中心としたキッチンカー、またワインスクールによるワークショップなどをお楽しみいただけます。

また今回３ワイナリーと近鉄古市駅、河内国分駅を周遊していただく無料シャトルバス内では、『鬼滅の刃』シリーズ・時透無一郎役でお馴染みの、大阪府出身の声優・河西健吾様による、巡回バスの特別ナビゲーションを体験していただけます。

＊各ワイナリーでのワイン等の試飲は有料となります

＊各ワイナリー内で行う音楽ライブ等のスケジュールや詳細については決定次第、イベントHPで公開して参ります。

■秋の週末 わいわいワイン 実施概要

河内エリアの３つのワイナリーを周遊し、各ワイナリーで、醸造所見学、ワイン試飲の他、キッチンカーやワークショップ、音楽ライブ等をお楽しみいただけます。

《各ワイナリーと昨年実施の模様》

カタシモワイナリー

飛鳥ワイン

河内ワイン館