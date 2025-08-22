¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¿·Âçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó_¥Û¥Æ¥ë³«¶È10¼þÇ¯µÇ°_½©¸ÂÄê¥Ç¥£¥Êー¡ÖMISO ADDICT(¥ß¥½ ¥¢¥Ç¥£¥¯¥È)¡×¤òÈ¯Çä
-¥·¥§¥Õ¤ÎÌ£Á¹¤Ø¤ÎÃµµá¿´¤¬Âçºå¡¦ºæ¡Öäñ²° ±«É÷¡×¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥óÎÁÍý¤Ë¿¼¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤¹-
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü(·î)～11·î30Æü(Æü) ¡¢¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ë ¥í¥Óー³¬ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖDining & Bar LAVAROCK(¥À¥¤¥Ë¥ó¥° & ¥Ðー ¥é¥ô¥¡¥í¥Ã¥¯)¡×
¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¿·Âçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó(½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¾åÅÄ Å¯Ìé)¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü(·î)～11·î30Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢¥í¥Óー³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖDining & Bar LAVAROCK(¥À¥¤¥Ë¥ó¥° & ¥Ðー ¥é¥ô¥¡¥í¥Ã¥¯)¡×¤Ë¤Æ¡¢½©¸ÂÄê¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¡ÖMISO ADDICT(¥ß¥½ ¥¢¥Ç¥£¥¯¥È)¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½©¤ÎLAVAROCK¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÎÁÍý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖÌ£Á¹¡×¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÅÄ³ÚÌ£Á¹¤äÌ£Á¹½Á¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ£Á¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¥óÎÁÍý¤ËÍ»¹ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í×¤È¤Ê¤ë¡ÖÌ£Á¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤¬11·î2Æü(Æü)¤Ë³«¶È10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏ¸µÂçºå¤ÇÀ¸Ì£Á¹¤òºî¤ë¡Öäñ²° ±«É÷¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£Á¹¤ò¸·Áª¡£¡ÖÌ£Á¹¤Ï¤Þ¤º¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Â¤¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÀ¸¤¤¿Ä´Ì£ÎÁ¡×¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ÍýË¡¤ÇÉ½¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á°ºÚ¤Ë¤Ï¡¢ÅÄ³ÚÌ£Á¹¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¶ú»ÅÎ©¤Æ¤Ç¡¢³ï¤Î¥ì¥¢¥°¥ê¥ë¤ä¾Æ¤ÌîºÚ¤ò¡Öºæ À¸Ì£Á¹¡×¤È¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¤Î¥½ー¥¹¤Ç³Ú¤·¤à°ì»®¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥¹ー¥×¤Ï¡¢¡Öäñ¤®¤ç¤¦¤µ¤ó À¸Ì£Á¹¡×¤Ç¥Þ¥ê¥Í¤·¤¿¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Ê¤É¤ò¥¿¥ë¥È¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢¥³¥ó¥½¥á¥¹ー¥×¤òÃí¤®¡¢¥¿¥ë¥È¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÌ£Á¹¤Î¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µûÎÁÍý¤Ë¤Ï¡¢¥«¥À¥¤¥Õ¤Ç´¬¤¤¤ÆÍÈ¤²¤¿¥Î¥ë¥¦¥§ー¥µー¥â¥ó¤Ë¡¢¡Ö¸¼ÊÆÌ£Á¹¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥½ー¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢´ôÉì¸©¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ç¤¢¤ëËÑÍÕ¾Æ¤¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¡¢¡ÖÇþ À¸Ì£Á¹¡×¤Ë°ìÈÕÄÒ¤±¹þ¤ó¤ÀÂçºå»º ¤Ê¤Ë¤ï¹õµí¤ò¡¢ËÑÍÕ¤Ç¥¹¥âー¥¯¤·¤Æ¤´Äó¶¡¡£Ì£Á¹¤Î¥³¥¯¤È»Ý¤ß¤¬Æù¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ß¡¢Ë§½æ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶ー¥È¤Ë¤Ï¡¢½©¤Î²Ì¼Â¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì£Á¹¤ò±£¤·Ì£¤Ë²Ã¤¨¤¿¥«¥¹¥¿ー¥É¥Ùー¥¹¤Î¥½ー¥¹¤È¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿°ì»®¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÌ£Á¹¤Î±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥³ー¥¹ÎÁÍý¤Ç¡¢¿´Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½©¸ÂÄê¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¡ÖMISO ADDICT(¥ß¥½ ¥¢¥Ç¥£¥¯¥È)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½©¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ£Á¹¤ËÃåÌÜ¡£Âçºå¤Î¡Öäñ²° ±«É÷¡×¤ÎÌ£Á¹¤ò»È¤¤¡¢Á°ºÚ¤«¤é¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ÍýË¡¤ÇÌ£Á¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¡£¥¢¥á¥ê¥«¥óÎÁÍý¤ËÌ£Á¹¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡¢¥·¥§¥Õ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¸÷¤ëÎÁÍý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥á¥Ë¥åー¡§
¡¦[APPETIZER]
³ï¤Î¥ì¥¢¥°¥ê¥ë ½©ÌîºÚ¤Î¥Ö¥í¥·¥§¥Ã¥È
¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¤È¡Öºæ À¸Ì£Á¹¡×¤Î¥½ー¥¹¡¢¸ÕÅí¤Î¥íー¥¹¥È
¥°¥êー¥ó¥ª¥êー¥Ö¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥á¥ó¥È ÅÄ³ÚÉ÷
¡¦[SOUP]
¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤ÎÌ£Á¹¥Þ¥ê¥Í¤Èº¬ºÚ¤Î¥¿¥ë¥È
¡Öäñ¤®¤ç¤¦¤µ¤óÀ¸Ì£Á¹¡×¹á¤ë¥¹ー¥×»ÅÎ©¤Æ
¡¦[FISH DISH]
¥Î¥ë¥¦¥§ー¥µー¥â¥ó¤Î¥«¥À¥¤¥Õ´¬¤
¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¤È¡Ö¸¼ÊÆÌ£Á¹¡×¥½ー¥¹
¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÈÍÇÏ»³Ü¥¡¢¥é¥¤¥à¤Î¥°¥ê¥ë
¡¦[MAIN DISH]
Âçºå»º ¤Ê¤Ë¤ï¹õµí¤Î¡ÖÇþ À¸Ì£Á¹¡×ÄÒ¤±¥°¥ê¥ë
¤¤Î¤³¤ÈÇ¬¤Î¥·¥åー¥Õ¥¡¥ë¥·
ËÑÍÕ¥¹¥âー¥¯
¡¦[DESSERT]
½©²Ì¼Â¤Î¥°¥é¥Æ¥£¥Í
¡Öäñ¤®¤ç¤¦¤µ¤óÀ¸Ì£Á¹¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥Ð¥¤¥è¥ó¤È¥ß¥ë¥¯¥¸¥§¥éー¥È
¡¦¥³ー¥Òー¤Þ¤¿¤Ï¹ÈÃã
¢¨¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ë¡¢¡Öäñ¤®¤ç¤¦¤µ¤óÀ¸Ì£Á¹¡×¤òÅº¤¨¤Æ¤´Äó¶¡
¡ÚDining & Bar LAVAROCK ¥·¥§¥Õ ¾®ÀîÍºÊ¿¥³¥á¥ó¥È¡Û
ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖÌ£Á¹¡×¤Ï¡¢ÎÁÍý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ª²Û»Ò¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ£Á¹¤ò¥¢¥á¥ê¥«¥óÎÁÍý¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢¥³ー¥¹¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤¬³«¶È10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Í×¤È¤Ê¤ëÌ£Á¹¤Ë¤ÏÂçºå»º¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¿©¤Ç¤¢¤ëäñ¤ò¼¡À¤Âå¤Ë»Ä¤¹¤¿¤á¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¼êºî¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡Öäñ²° ±«É÷¡×¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÎÁÍý¤ò»îºî¤¹¤ëÁ°¤ËÅ¹ÊÞ¤Ë»Ç¤¤¡¢À¸Ì£Á¹¤Ê¤É¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¡¢²¿ÅÙ¤«»îºî¤ò½Å¤Í¡¢Ì£Á¹¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÉ÷Ì£¤ò³è¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤«¤é¡¢ÄÒ¤±¹þ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÇºà¤ÎÌ£¤Ë±ü¹Ô¤¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤Ì£Á¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
½©¸ÂÄê¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¡ÖMISO ADDICT¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü(·î)～11·î30Æü(Æü)
»þ´Ö¡§17¡§00～20¡§30 ¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー
¾ì½ê¡§¥í¥Óー³¬ ¡ÖDining & Bar LAVAROCK¡×
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ÍÍ 8,000±ß
¢¨¾åµÎÁ¶â¤Ï¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¢¨Æþ²Ù¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¸¶»ºÃÏµÚ¤Ó¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡
¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¿·Âçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó Dining & Bar LAVAROCK
TEL¡§06-6350-5701¡¡URL¡§ https://www.cyosaka.com
¡Öäñ²° ±«É÷¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏ¶È¸µÏ½2Ç¯¡Ê1689Ç¯¡Ë¡¢336Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô¤ÎÏ·ÊÞ¡Öäñ²° ±«É÷¡×¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¿©¤Ç¤¢¤ëäñ¤ò¼¡À¤Âå¤Ë»Ä¤¹¤¿¤á¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°¼êºî¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤êÊÆ¤Èäñ¡¢¿å¤À¤±¤Ç¤Ä¤¯¤ëÌµÅº²Ã¤ÎÌ£Á¹¤ä¾ßÌý¡¢´Å¼ò¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¡£Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏÌ£Á¹¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÊý¤Ëäñ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://amekaze.jp
¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Courtyard by Marriott¡Ê¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤«ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤¿³×¿·Åª¤Ê¥²¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£À¤³¦60°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë1,340¸®°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¡¢Î¹¤ÎÌÜÅª¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥È¥é¥Ù¥éー¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Á°¿Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²÷Å¬¤µ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿µÒ¼¼¤Ë¤Ï¡¢¾å¼Á¤Ê¥Ù¥Ã¥É¤ä½ÀÆð¤Ë»È¤¨¤ë¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤ò´°È÷¤·¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ëÂÚºß¤òÄó¶¡¡£¥²¥¹¥È¤Ï¡¢»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Courtyard¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥È¥é¥Ù¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMarriott Bonvoy®¡Ê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤¡Ë¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤ÎÂÚºß¤ä¡¢¡ÖMarriott Bonvoy Moments¡×¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡¢ÌµÎÁ½ÉÇñ¤ä¥¨¥êー¥È¥¹¥Æー¥¿¥¹¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤Ç¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¾ÜºÙ¤Ï marriottbonvoy.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ä¤´Í½Ìó¤Ï courtyard.marriott.com ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¡¢Instagram¡¢Facebook¤Ç¤âºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¿·Âçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¡
ÅÅÏÃ¡§06-6350-5701
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È
https://www.cyosaka.com
¥ì¥¹¥È¥é¥óWEB¥µ¥¤¥È
https://www.cyosaka.com/restaurant/lavarock.html
