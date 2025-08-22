「地質情報展2025くまもと 火の国・水の国！大地のふしぎ」
国立研究開発法人 産業技術総合研究所（以下、産総研）地質調査総合センター（GSJ）は、産総研九州センター、一般社団法人日本地質学会と共同主催で、9月13日（土）～15（月・祝）に地質情報展2025くまもと「火の国・水の国！大地のふしぎ」を開催します。
■開催概要：地質情報展2025くまもと「火の国・水の国！大地のふしぎ」
日 時：2025年9月13日（土）13:00～17:00, 9月14日（日）9:30～17:00, 9月15日（月・祝）9:30～16:00
※最終入場は終了時刻の30 分前
場 所：熊本城ホール（熊本県熊本市中央区桜町3-40）
予 約：不要
参 加 費：無料
詳細webページ： https://www.gsj.jp/event/johoten/2025/index.html
日本列島に暮らす私たちは、地震や火山の噴火など、自然の営みによって大地が形づくられ、資源が生み出される恩恵を受けています。その一方で、こうした自然のシステムを理解して、備えることが欠かせません。
「地質情報展」は産総研地質調査総合センターと日本地質学会が毎年開催している、地学を楽しく学べる体験型イベントです。1997年から全国各地で開催されており、今年で29回目を迎えました。
今回の「地質情報展2025くまもと」は、熊本の火山・地震・地下水などをテーマに、熊本城ホールで開催されます。パネル展示のほか、火山噴火や液状化の実験、化石のレプリカづくりなど、見て・触れて・聞いて・楽しく学べる企画が盛りだくさんです。地質への理解を深めながら、自然災害への備えについて考えるきっかけとなるイベントです。
楽しく学ぶ！体験・実験コーナー
化石のレプリカづくり・石割り体験・火山噴火実験・鳴り砂・ロックバランシング・地盤の揺れ実験・液状化実験・水路堆積実験・塗り絵で地質図（金峰山編） ほか
見て・聞いて学ぶ！展示・解説コーナー
熊本の地質や地下水・資源
・熊本県の地史・地質・県の石
・巨大床貼り地質図でみる九州の地質
・九州地方の地球化学図・表層土壌図評価基本図
・九州の地下水・地熱
・鉱物、燃料資源、温泉 ほか
熊本の地震・活断層・火山・斜面災害
・熊本県・九州地方の火山
・熊本県の斜面災害
・熊本県の活断層
地域の情報
・熊本県・熊本市によるパネル展示
・熊本の博物館・日本地質学会による出展
・阿蘇ユネスコ世界ジオパークの紹介
・産総研九州センター・連携/関連企業の紹介 ほか
有料頒布
産総研地質標本館のオリジナルグッズ
産総研GSJの出版物
講演会
研究者によるミニ講演会 9/13（土）・14（日）14:00～16:00（順番・タイトルは仮）
・熊本城のお話 嘉村哲也氏：熊本城調査研究センター
・熊本県の活断層のお話 太田耕輔：GSJ
・熊本県の火山のお話 星住英夫：GSJ
・熊本県の地下水のお話 井川怜欧：GSJ
日本地質学会市民講演会 9/15（月・祝）14:00～16:00
・熊本から始める最新恐竜学