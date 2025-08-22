国立研究開発法人 産業技術総合研究所（以下、産総研）地質調査総合センター（GSJ）は、産総研九州センター、一般社団法人日本地質学会と共同主催で、9月13日（土）～15（月・祝）に地質情報展2025くまもと「火の国・水の国！大地のふしぎ」を開催します。

■開催概要：地質情報展2025くまもと「火の国・水の国！大地のふしぎ」

日 時：2025年9月13日（土）13:00～17:00, 9月14日（日）9:30～17:00, 9月15日（月・祝）9:30～16:00

※最終入場は終了時刻の30 分前

場 所：熊本城ホール（熊本県熊本市中央区桜町3-40）

予 約：不要

参 加 費：無料

詳細webページ： https://www.gsj.jp/event/johoten/2025/index.html

日本列島に暮らす私たちは、地震や火山の噴火など、自然の営みによって大地が形づくられ、資源が生み出される恩恵を受けています。その一方で、こうした自然のシステムを理解して、備えることが欠かせません。

「地質情報展」は産総研地質調査総合センターと日本地質学会が毎年開催している、地学を楽しく学べる体験型イベントです。1997年から全国各地で開催されており、今年で29回目を迎えました。

今回の「地質情報展2025くまもと」は、熊本の火山・地震・地下水などをテーマに、熊本城ホールで開催されます。パネル展示のほか、火山噴火や液状化の実験、化石のレプリカづくりなど、見て・触れて・聞いて・楽しく学べる企画が盛りだくさんです。地質への理解を深めながら、自然災害への備えについて考えるきっかけとなるイベントです。

楽しく学ぶ！体験・実験コーナー

化石のレプリカづくり・石割り体験・火山噴火実験・鳴り砂・ロックバランシング・地盤の揺れ実験・液状化実験・水路堆積実験・塗り絵で地質図（金峰山編） ほか

見て・聞いて学ぶ！展示・解説コーナー

熊本の地質や地下水・資源

・熊本県の地史・地質・県の石

・巨大床貼り地質図でみる九州の地質

・九州地方の地球化学図・表層土壌図評価基本図

・九州の地下水・地熱

・鉱物、燃料資源、温泉 ほか

熊本の地震・活断層・火山・斜面災害

・熊本県・九州地方の火山

・熊本県の斜面災害

・熊本県の活断層

地域の情報

・熊本県・熊本市によるパネル展示

・熊本の博物館・日本地質学会による出展

・阿蘇ユネスコ世界ジオパークの紹介

・産総研九州センター・連携/関連企業の紹介 ほか

有料頒布

産総研地質標本館のオリジナルグッズ

産総研GSJの出版物

講演会

研究者によるミニ講演会 9/13（土）・14（日）14:00～16:00（順番・タイトルは仮）

・熊本城のお話 嘉村哲也氏：熊本城調査研究センター

・熊本県の活断層のお話 太田耕輔：GSJ

・熊本県の火山のお話 星住英夫：GSJ

・熊本県の地下水のお話 井川怜欧：GSJ

日本地質学会市民講演会 9/15（月・祝）14:00～16:00

・熊本から始める最新恐竜学