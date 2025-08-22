清水エスパルス公式戦「推し活ナイト」にて椎野ゼミが選手やサポーターの性格的強みを分析するブースを出展

産業能率大学 情報マネジメント学部（神奈川県伊勢原市、以下本学）椎野睦ゼミは、8月31日（日）にIAIスタジアム日本平で開催される、清水エスパルス公式戦のホームゲームイベント「推し活ナイト」にて、清水エスパルスの選手やサポーターの性格的強みを分析するイベントブースを出展します。

椎野ゼミは清水エスパルスとの産学連携の一環として、ゼミで学んでいる“心理学”とイベントテーマである“推し活”を掛け合わせた企画を立案しました。試合当日は学生がイベントブースを運営します。

当日は、選手も実際に回答したCST（character strength test：個人の性格的強みを24の要素で分析する心理学的手法）という性格検査を用い、選手の“性格的強み”に着目した展示や体験を通じて、普段は知ることのできない選手の内面に触れていただけます。来場前にどなたでも性格検査に回答可能な「事前検査フォーム」もご用意し、スタジアムでの体験価値向上を目指します。





【学生企画イベント概要】

■イベント：推し活ナイト（2025明治安田J1リーグ第28節・鹿島アントラーズ戦）

■日時：2025年8月31日（日）

■場所：IAIスタジアム日本平 テニスコート（静岡県静岡市清水区村松3880-1）

■企画コンテンツ：

①エスパルス総選挙 －性格部門－（14:30~18:30）

内容：CSTという性格検査を用いて、選手の“性格的強み”を分析。

ご自身の検査結果と見比べて、同じ強みを持つ選手や理想の強みを持つ選手に投票できます。

②エスパルス選手性格強みクイズ大会（16:30~17:00）

内容：ゲストのお笑い芸人「オダウエダ」「バリカタ友情飯」による、選手の性格的強みにまつわるクイズ形式のトークショーを実施します。正解者には景品をご用意。

③性格分析 特設ブース（14:30~18:30）

内容：サポーターと選手の性格的強みを詳しく解説。普段は知ることのできない選手の内面に迫ります。

■事前診断フォーム（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenMEx5DeKqKbJAo7W-_G-YPjh3c74gGtzOltUFgFrsWfcejw/viewform）

選手も回答した性格検査をスタジアム来場前に体験できます。

【情報マネジメント学部 椎野睦ゼミ】

研究テーマ：マネジメントの知見を活用した、効果的な心理的支援（カウンセリングやコーチング、心理アセスメントなど）のあり方

椎野ゼミでは、マネジメントの知見を活用し、心理学を実践的に学びます。ゼミ生は、様々な心理学の「実践」・「研究」・「検定」に取り組み、心理学の知識を深めると同時に、心理分析やカウンセリング、メンタルコーチングなど実践的な技術を磨きます。心理学を通じて、自身と多くの人々の心を豊かにし、社会に寄与する存在へと成長することを目指します。