【9月～10月JAL機内販売商品のお知らせ】国内線：伊勢丹 JALオリジナル ガーメントケースを再販！／国際線：フェイラー お寿司が描かれたハンカチセットが初登場！

日本航空株式会社

JAL機内販売では、JALでしか買えない限定品をはじめ、バリエーション豊かな商品をご用意しております。

2025年1月に国内線の機内販売に初登場した「伊勢丹 JALオリジナル ガーメントケース」は、客室乗務員が伊勢丹メンズ館のバイヤーとともにデザインから仕様・生地選びまで細部にまでこだわって作った商品で、大変ご好評をいただき、今回再販することとなりました。

また、国内線でご好評いただいているフェイラーとのコラボレーションハンカチが国際線に初登場！

その他、機内販売を通じて旅がもっと楽しくなるグッズが登場。この夏のJAL機内販売をぜひお楽しみください。

■「伊勢丹 JALオリジナル ガーメントケース」

このガーメントケース一つで旅に行ける大変便利なオリジナル商品。ガーメントケースを毎日使用する客室乗務員が「こういう機能があるといい。もっとこういう形なら便利。」を全て詰め込んだこだわりの商品で、機能的で痒い所に手が届くガーメントケースです。ユニセックスで使用でき、ガーメントケースを2つ折りの状態でバッグのように使用する場合にも、開いて使用する場合にもどちらにも対応できるよう、ファスナーを両方から開閉できるよう装着し利便性をアップしています。客室乗務員の間でも評判となっている商品です。

スカーフやネクタイなどのシワを予防したいアイテムを収める専用スペースなど、乗務員ならではの細やかな目線での機能を多く設けた仕様。

【国内線機内販売・おうちで機内販売】

商品名：伊勢丹 JALオリジナル ガーメントケース

価格：税込10,000円（JALカード価格9,000円）

※なくなり次第終了

商品ぺージ：https://www.jal.co.jp/dom/service/jalshop/book/250910/#page=21

商品概要：

◇サイズ：サイズ：縦約42cm×横約54cm（折りたたみ時）

◇生産国：中国製

◇素材：ポリエステル、合成皮革、ポリプロピレン、亜鉛合金

◇仕様：外側/ファスナーポケット×2、背面スリーブ

内側/ファスナーポケット×2、ネクタイ用ゴム×2、ハンガー用ゴム×1、ハンガー用被せ×1、ダブルジッパー式開閉

ガーメントバッグの内側はJALレッドカラーの内生地を使用し、JALとISETANのロゴが配置されているのは、完全オリジナル品の証です。外側に14インチPCやA4ファイル、靴などがすっぽり入るよう大きなポケットを2つ装着し、搭乗時や座席につく際にサッとアイテムを取り出すことができるよう工夫しました。背面のスーツケース用スリーブは、ポケット付きなので、小物などが収納できて便利です。

■「フェイラー JALオリジナルハンカチセット SUSHI」

JAL国内線で人気の「フェイラー JALオリジナルハンカチ」が、国際線機内販売に初登場！

さまざまな遊び心溢れるデザインで人気のフェイラーのハンカチが、日本の食文化を代表する「お寿司」と飛行機がデザインされたJALでしかお求めいただけない限定商品として発売されます。触り心地のよいやわらかなシュニール織で、ピンクとネイビーカラーの鮮やかな色味も魅力。すべてのお客さまへ旅の想い出に彩を添える機内販売商品を楽しんでいただきたいという思いを込めた商品です。

JALオリジナル商品の証として、赤がポイントの飛行機が描かれています。

【国際線機内販売】

商品名：フェイラー JALオリジナルハンカチセット SUSHI

価格：5,400円（機内販売価格）

全路線販売商品 ※なくなり次第終了

商品ページ：https://www.jal.co.jp/inter/service/jalshop/book/250910/#page=101

「事前オーダーサービス」でご搭乗前にご予約いただけます。

詳細は以下URLよりご確認ください。

https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/service/jalshop/reservation/

商品概要：

◇2枚セット（ピンク・ブルー）

◇サイズ：約25cmx25cm

◇素材：綿

◇ドイツ製

かわいらしいデザインのお寿司の種類は25種類

ロゴ入りパッケージにセット

フェイラー

熟練の職人による確かな品質のシュニール織で知られる「フェイラー」のハンカチはずっと触っていたい優しい肌触りで、世界中で愛されています。

歴史と伝統に彩られたドイツ・シュニール織のブランドで、熟練した職人が何十もの工程を経て織り上げることで確かな品質が創り上げられます。

愛用する方が、美しい色柄と柔らかな質感に幸せを感じ、それを贈ることで幸せが広がると言われている共感のブランドです。その豊かな価値は、家族の歴史に寄り添い、受け継がれるとともに、大切な方への心を込めた贈り物として、世代を越え、時代を越えて愛され続けています。