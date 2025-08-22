【株式会社Anfini】CSO村木翔が登壇｜30分で差がつく！中堅・中小企業のためのERP選び必勝法セミナー

株式会社Anfini

株式会社Anfini（本社：東京都港区、代表取締役：橋本 純）は、2025年８月27日（水）から９月18日（木）まで計４回にわたり、中堅・中小企業におけるERPの選定ポイントが学べるオンラインセミナーを開催いたします。

本講演のテーマは「いま中堅・中小企業が選ぶべきERPとは」。

Anfini執行役員CSOの村木 翔が、QCDを軸に、ERP製品の選び方を30分でわかりやすく解説します。

■ セミナー概要

かつてERPといえば大企業のものでしたが、今や中堅・中小企業にもERPの導入が広がりつつあります。

ERP導入は、企業の業務と経営にとって非常にインパクトの大きい決断といえます。その分、製品選定は担当者にとって頭を悩ませる難題です。

「ERPの導入・運用コストを抑えたいが、価格体系が複雑で、結局どれがいいのかわからない…」

「スピーディにシステム導入を進めたいが、最適な製品や導入方式の判断が難しい…」

そんなお悩みを抱える情報システム部や経営企画部のご担当者様に向けて、本セミナーでは、ERP製品を比較・選定する上で重要な視点と見方をお伝えします。

「いま中堅・中小企業が選ぶべきERPとは」をテーマに、中堅・中小企業向けのクラウドERP製品を比較しながら、失敗事例を踏まえた品質・コスト・スピード各面での選定ポイントを解説します。

■ 登壇者プロフィール

村木 翔（むらき・しょう）

株式会社Anfini 執行役員／CSO（最高営業責任者）

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社を経て、Anfiniに参画。

ERP事業部門を立ち上げ、製造業・小売業・サービス業など幅広い業界における業務改革とIT戦略策定を主導する。

近年はデータを軸とした企業の経営改革を推進しつつ、戦略と実務を横断する知見を活かし、システムユーザー教育プログラムの設計にも注力している。

■ 開催概要

【日時】

第１回 ：2025年８月27日(水) 13:00-13:30

第２回 ：2025年９月 ４日(木) 13:00-13:30

第３回 ：2025年９月10日(水) 11:30-12:00

第４回 ：2025年９月18日(木) 11:30-12:00

※ 日程により内容に差異はございません。

【形式】

- オンライン（Zoom）開催- 事前申込必須（開催日前日まで受付）- 参加費無料

【プログラム】

■ 参加特典『ERP製品比較ガイド』

- いまクラウドERPが必要な理由- クラウドERP導入の落とし穴- 失敗しないクラウドERP選定のポイント※ プログラムは変更する可能性がございます。当日ご参加いただいた方限定で、特別資料を配布いたします。

クラウド型を含む主要なERP製品について、現役コンサルタントの視点から整理・比較した資料となっております。

ERP製品の比較・選定にぜひお役立てください。

■ こんな方におすすめ

■本件に関するお問い合わせ先

- コストを抑えて導入できるERPを知りたい方- スケジュール遅延が起こらない導入方法を知りたい方- クラウドERPの仕組みを知りたい方参加申込はこちら :https://sap-consul.jp/seminar-formみなさまのご参加を、心よりお待ちしております。

株式会社Anfini

TEL：03-4362-7810

E-mail：contact@anfini-group.com

■ 株式会社Anfini

株式会社Anfiniは、大手コンサルティングファーム出身者により設立された総合コンサルティングファームです。コンサルティング・教育を主軸に企業の成長を支援するBtoB領域と、Brand Generatorとしてタレントやブランドを創出するBtoC領域の二軸で事業を展開しています。2024年度より2年連続で「ベストベンチャー100」受賞。

【会社概要】

本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ

代表者：代表取締役 橋本 純（Jun Hashimoto）

資本金：10,000,000円

設立年月日：2021年5月7日

電話番号：03-4362-7810

公式HP：https://anfini-group.com

採用特設HP：https://anfini-recruit.net