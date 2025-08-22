º´ÀîµÞÊØ¡¦Ctrip¡¦Japan DX¤¬Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
SG¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Îº´ÀîµÞÊØ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»ÔÆî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºû¿¹¸ø¾´¡¢°Ê²¼¡Öº´ÀîµÞÊØ¡×¡Ë¡¢Ctrip(·ÈÄø)¡¢Japan DX³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Founder&ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÄÀ¶ÍÈ¡¢°Ê²¼¡ÖJapan DX¡×¡Ë¤Î»°¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯10·î*¤è¤ê¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤¬Î¹Á°¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍ½Ìó¡¦·èºÑ¤¬¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥µー¥Ó¥¹³«»Ï»þ´ü¤Ï¡¢½àÈ÷¾õ¶·¤ä´Ø·¸³Æ½ê¤È¤ÎÄ´À°¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢´Ñ¸÷¡¦¥ì¥¸¥ãー»Ô¾ì¤ÏÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤ä¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Ïº®»¨¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¼ê²ÙÊª¤¬¤½¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢¥í¥Ã¥«ー¤ÎÉÔÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÂç·¿¼ê²ÙÊª¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î¼ê²ÙÊª¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ëー¥º¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¼ê²ÙÊªÇÛÁ÷¤ä²ÙÊªÍÂ¤«¤ê¥µー¥Ó¥¹¡¢¡Ö¼ê¤Ö¤é´Ñ¸÷¡×¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬Ç¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ñ¸÷¡¦¥ì¥¸¥ãー»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÊªÎ®¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢º´ÀîµÞÊØ¡¢Ctrip¡¢Japan DX¤Î»°¼Ò¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤È¥ê¥½ー¥¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î¡Ö¼ê¤Ö¤é´Ñ¸÷¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
»°¼Ò¤Ï2025Ç¯5·î28Æü¤ËÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¤ÈÆÃÄ¹
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢Ctrip¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç¡¢Ë¬ÆüÁ°¡ÊÎ¹Á°¡Ë¤Ë¼ê²ÙÊªÇÛÁ÷¤ÎÍ½Ìó¤«¤é·èºÑ¤Þ¤Ç¤ò´°·ë¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡¢½ÉÇñÀè¤ä¸òÄÌµ¡´Ø¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Ê¤É¤ÎÍ½Ìó¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¼ê²ÙÊªÇÛÁ÷¤ÎÍ½Ìó¤â»öÁ°¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Í½Ìó»þ¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ëÆó¼¡¸µ¥Ðー¥³ー¥É¤ò´ð¤Ë¼ê²ÙÊª¥é¥Ù¥ë¤òÈ¯¹Ô¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ê½ñ¤¤Ë¤è¤ëÁ÷¤ê¾õ¤ÎµÆþ¤ä¥«¥¦¥ó¥¿ー¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ËÍÂ¤±¤¿¼ê²ÙÊª¤Ï¡¢»öÁ°Í½Ìó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÇÛÁ÷¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÅÚÃÏ´ª¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¥í¥Ã¥«ー¤ä¼ê²ÙÊªÍÂ¤«¤ê½ê¤òÃµ¤¹¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Ø¼ê¤Ö¤é¤ÇÄ¾¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Î¹¹Ô·×²è¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍ½Ìó¤â»öÁ°¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ë¬Æü¸å¤Î¼ê´Ö¤¬ÂçÉý¤Ëºï¸º¤µ¤ì¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ê¡Ö¼ê¤Ö¤é´Ñ¸÷¡×¤òºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º´ÀîµÞÊØ¤¬Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Î½ÅÅÀÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖSAGAWA¼ê¤Ö¤é¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎµòÅÀ³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍøÊØÀ¤Ï°ìÁØ¸þ¾å¤·¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÎ¹¹ÔÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÅ¸Ë¾
»°¼Ò¤Ïº£¸å¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³È½¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£±. Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¹ØÆþ¸å¤ÎÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¼ê²ÙÊªÇÛÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¦Æ±Å¸³«
£². ¼ê¤Ö¤é´Ñ¸÷Â¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î¹ñÆâÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹¤Î³ÈÂç
£³. ´Ñ¸÷µÒ¤È¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÂðÇÛ¥«¥¦¥ó¥¿ー¤äµòÅÀ¤È¤ÎÏ¢·È
¶¦Æ±¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑÂ¥¿Ê¤äÄó·ÈµòÅÀ¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º´ÀîµÞÊØ¡¢Ctrip¡¢Japan DX¤Ï¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãº´ÀîµÞÊØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
º´ÀîµÞÊØ¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡Ø¿¿¤ÎÊªÎ®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢ÂðÇÛÊØ»ö¶È¤Î¶¯²½¡¦³ÈÂç¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÊªÎ®¤Î¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±¿Í¢¡¦ÊªÎ®´ë¶È¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤ä¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.sagawa-exp.co.jp/
¡ãCtrip¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
·ÈÄø¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Î¹¹Ô¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿ô²¯¿Í¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÎ¹¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢¤½¤·¤Æ24»þ´Ö365ÆüÂÐ±þ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤«¤éÀ®¤ëÀè¿ÊÅª¤ÊÎ¹¹Ô¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë°ì´Ó¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÎ¹¹Ô¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÐÊý¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ëÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
½»½ê¡§Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤»Ô¶â¾âÏ©968¹æ
URL: https://group.trip.com/(https://group.trip.com/)
¡ãJapan DX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
Japan DX¤Ï¡¢¡Ö¥Çー¥¿¤Î¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¡¡ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¤Î¡ÈÌµÆó¤Î²ÁÃÍ¡È¤òºÇÂç²½¤µ¤»¡¢¹ñ¤ò±Û¤¨¡¢¿´¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Çー¥¿¶îÆ°·¿¤ÎË¬Æü¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¸þ¤±Áí¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³ÆÂç¼êÎ¹¹ÔOTA¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ä¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÄ À¶ÍÈ
ÀßÎ©¡§2021Ç¯4·î
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶3ÃúÌÜ13ÈÖÃÏ7¹æ VORT¸×¥ÎÌçSouth 12F
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://japandx.biz/(https://japandx.biz/)
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
Japan DX³ô¼°²ñ¼Ò¡¦¹Êó
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://japandx.biz/#form
E¥áー¥ë¡§info@jdxjp.net
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹Æâ¤Î²èÁü¡¢¥í¥´¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¾ºÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¤ß¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£