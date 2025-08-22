バスケU18世代最高峰のリーグ戦「U18日清食品トップリーグ2025」を全試合無料ライブ配信 速報も実施
スポーツナビ株式会社
・男子
・女子
チームページでは、選手一覧やチームごとの日程・結果もご用意。
【試合速報 概要】
スポーツナビは、バスケットボールのU18日清食品トップリーグ2025において全56試合をライブ配信、ならびに試合の速報を実施します。
「U18日清食品トップリーグ」は2022年度に新設された、U18世代最高峰のリーグ戦です。リーグ戦日本一というU18世代のタイトルをかけて、数ヶ月にわたるリーグ戦を戦います。
出場チームは下記の通り
・男子
仙台大学附属明成高等学校（宮城県）
八王子学園八王子高等学校（東京都）
帝京長岡高等学校（新潟県）
美濃加茂高等学校（岐阜県）
東山高等学校（京都府）
鳥取城北高等学校（鳥取県）
福岡大学附属大濠高等学校（福岡県）
福岡第一高等学校（福岡県）
・女子
日本航空高等学校 北海道（北海道）
千葉経済大学附属高等学校（千葉県）
昭和学院高等学校（千葉県）
岐阜女子高等学校（岐阜県）
桜花学園高等学校（愛知県）
京都精華学園高等学校（京都府）
精華女子高等学校（福岡県）
慶誠高等学校（熊本県）
U18世代最高峰のリーグ戦をぜひスポーツナビでお楽しみください。
日程：8月23日（土）～11月16日（日）
対象試合：U18日清食品トップリーグ2025 全56試合
スポーツナビ U18日清食品トップリーグページURL：https://sports.yahoo.co.jp/basket/u18league