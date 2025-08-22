【8月27日(水)開催】識学×BLAMが「成果を生むマーケティング組織」についてウェビナーで解説！

株式会社BLAM

株式会社BLAM（所在地：東京都品川区、代表取締役：杉生遊）は、株式会社識学と共同で、成果を生み出すマーケティング戦略と組織構築をテーマに、2025年8月27日(水)12:00～13:00にオンラインセミナーを開催します。

背景と概要

詳細はこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/se1pyaXTy6r4?utm_source=referral&utm_medium=guest_blam&utm_id=guest

現在、多くの企業が深刻な人材不足という課題に直面しています。特に、企業の成長に不可欠な新規事業開発の領域では、事業を推進する「担い手（人材）の確保」や「専門知識の不足」が成功を阻む大きな要因となっています。（※1）

この課題に対し、専門スキルを持つ外部人材の起用は有効な選択肢の一つです。しかし、個々の専門家を起用するだけでは、プロジェクト全体を円滑に推進し、事業を成功に導くことは容易ではありません。実際に、プロジェクトを牽引するプロジェクトマネージャー（PM）の力量不足が原因で、プロジェクトが迷走・頓挫した経験を持つ担当者は少なくありません。（※2）

こうした「組織構築」と「プロジェクト推進力」の不足が、戦略倒れを引き起こす根本的な原因となっています。では、戦略を確実に実行し成果に繋げるためには、どのような組織体制を構築すべきなのでしょうか。

本セミナーでは、この課題に対する具体的な解決策を、4,500社以上の組織改善実績とそのマネジメント理論を基盤に「識学Growth Marketing」を推進する識学と、外部人材を起用したプロジェクトチームの組成「PjTOマーケティング」を推進とする当社の両側面からご提案します。

※1 出典: 新規事業開発が「成功している」と答えた担当者は全体の3割。課題は「担い手や専門知識の不足」など（HRプロ）

https://www.hrpro.co.jp/trend_news.php?news_no=1957

※2 出典: プロジェクト推進に関する意識調査（ネオマーケティング）

https://corp.neo-m.jp/report/investigation/work_013/

■こんな方におすすめです- マーケティング戦略の「実行力不足」や「戦略倒れ」に悩んでいる方- 外部の専門人材を起用した組織づくりに興味がある方- マーケティング組織全体の強化が必要だと感じている方- 限られた社内リソースで、マーケティング成果を最大化したい方■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/30645/table/95_1_12ff5a976fcf03c3ee0e5a636cfcd5af.jpg?v=202508220127 ]お申し込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/se1pyaXTy6r4?utm_source=referral&utm_medium=guest_blam&utm_id=guest■登壇者プロフィール八木 海理

株式会社識学 マーケティングコンサルタント

千葉県出身。新卒でスタートアップ企業にて採用コンサルタントに従事。財務コンサルタントを経たのち、新規事業の立ち上げやBPOのPMを任され営業利益の黒字化に成功。直近では経営コンサルタントとして中小企業の業績UPをサポート。2025年5月より識学に参画し、新サービス『識学GrowthMarketing』の拡大をミッションに日々クライアントの経営課題の解決に取り組んでいる。

中島 崇光

株式会社BLAM 執行役員 兼PjTOマーケティング本部 本部長

2014年、大手Web専業広告代理店である株式会社 OPTに入社。国内の大手金融機関、Fintechアプリ業界に特化したマーケティング支援を行う。2019年よりデジタルマーケティングの支援会社へジョイン。新規事業の立ち上げとクライアント支援事業の責任者を兼任。現在は株式会社BLAMにて独自のPjTOマーケティングを用いて顧客のマーケティングDX支援に従事。

カイコクとは

「カイコク」は、12,000人以上のマーケティング人材が登録し、案件実績2500件以上。

国内最大級のマーケティング特化型複業（副業）マッチングサービスです。

https://kaikoku.blam.co.jp/client

*マーケティングに特化した副業サービスの登録者数の公開情報により株式会社Habinyにて調査

プロジェクトチームオプティマイゼーション（PjTO）マーケティングとは

PjTOマーケティングとは、マーケティング活動を効率的、効果的に推進するために外部人材を起用してマーケティングプロジェクトチームを流動的に組成することです。

BLAMでは、国内最大級のマーケティング特化型複業マッチングサービス「カイコク」を活用し、フェーズに応じた最適なチームを組成しながら、戦略立案から実行まで一気通貫でマーケティング支援を行っています。

■会社概要

会社名：株式会社BLAM（https://blam.co.jp）

所在地：141-0031 東京都品川区西五反田7丁目7-7 SGスクエアビル8F

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 杉生 遊

設 立：2015年4月2日

事業内容：

1. 複業マッチングサービス「カイコク」

2. PjTOマーケティング支援（プロジェクトチーム提供）

3. マーケティングDX支援（コンサルティング・Web広告・制作等）

4. その他事業（企業研修・転職紹介）